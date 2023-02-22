Хави: «Я играл у Гвардиолы, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная. Пеп – гений»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Хави высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

Главный тренер «Барселоны» также оценил работу Эрика тен Хага в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Он [тен Хаг] очень хорош, он мне очень нравится. Он построил команду и выжимает максимум из всех своих игроков. Это хорошо о нем говорит. Тактически он очень хорош и отлично справляется с раздевалкой.

Тен Хаг добивается, чтобы его игроки показывали весь свой талант. Это видно по Джейдону Санчо, Маркусу Рэшфорду, португальцу [Бруну Фернандешу]. И посмотрите, как играет Фред.

Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная пропасть. Пеп – гений во всех смыслах этого слова.

При Пепе со мной случилось кое-что любопытное. Я играл и думал: «Мы должны делать это, потому что они двигаются так по такой-то причине...» и мы шли в раздевалку, и Пеп говорил именно то, что я думал», – сказал Хави.

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17 комментариев

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Белый офицер
Гений шарлатанства.
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Abam
Ответ v.belorussky
Компани, видимо. Тренирует Бернли, лидируют в Чемпионшипе сейчас.
Точно, забыл
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v.belorussky
Ответ Abam
А третий кто? 🤔
Компани, видимо. Тренирует Бернли, лидируют в Чемпионшипе сейчас.
+3
0
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red hikkikomori
Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и португалец 😂За что он так с Бруну?)
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Никого_нет
Ответ Abam
А третий кто? 🤔
Наверное Артета имелся ввиду, но он не играл у Пепа
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a2wai
Разница между Гвардиолой и Хави в том, что Гвардиола гениальный шарлатан.

А Хави шарлатан обычный.
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Рома Голованов
Ответ Jaxongir Shodiev
Учитывая, что 3 тренера, которые играли у Пепа и которые исповедуют его стиль лидируют в своих чемпионатах, можно говорить, что Гвардиола реально гений. Никто наверное не имел столько прямых преемников, как он
Хави играл у Пепа. Артета был его помощником, но не играл у него. А третий кто?
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Abam
Ответ Jaxongir Shodiev
Учитывая, что 3 тренера, которые играли у Пепа и которые исповедуют его стиль лидируют в своих чемпионатах, можно говорить, что Гвардиола реально гений. Никто наверное не имел столько прямых преемников, как он
А третий кто? 🤔
+1
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Aleksey Yashin
"Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу"
В АПЛ почти во всех командах иностранные тренеры не первый год, ЕЩЁ КАК оказали)
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Александра Александрова
Ответ SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
У Гвардиолы за 13 лет титулов больше, чем у синего трусливого шапито за всю его 100+ летнюю историю ))
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Jaxongir Shodiev
Учитывая, что 3 тренера, которые играли у Пепа и которые исповедуют его стиль лидируют в своих чемпионатах, можно говорить, что Гвардиола реально гений. Никто наверное не имел столько прямых преемников, как он
+7
-1
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Эден Азаров
Себя мог бы и не отмечать отдельно, ты и в сравнении с условным Херардо Мартино учитель физкультуры
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Los Galácticos
Ответ SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
Хави в той команде не играл ключевую роль как уже потом в команде Гвардиолы, поэтому он так и отзывается о нём. Райкард к примеру даже не выпустил его на замену в финале ЛЧ против Арсенала.
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Александра Александрова
Ответ SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
Команда которая выиграла 4 титула лучше команды ,которая выиграла 14 титулов , у тебя совсем с кукухой плохо ?)) не говоря уже , о том , что 1 лига чемпионов против двух, комаанда Гвардиолы больше забивала , меньше пропускала и играла в более зрелищный футбол )) у тебя после того видать как Эвребе и Штарк не дали разгромить своими ошибками это синее шопито , совсем плохо с головой стало )))
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Lionel Van Damme
Ответ SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
он просто сказал свое мнение. но, в чем он не прав? где райкард? кого тренирует? с кем что выигрывает?
+3
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Aleksandr Danilov
Ответ SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
Унизил чем? Френки был топ, но новый стиль игры он не создал, в отличии от Пепа
+8
-2
+6
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SCHOKKKK
Получается он унизил Райкаарда, чья команда середины нулевых с Роналдиньо была как минимум не хуже?
+2
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