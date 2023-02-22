Хави: «Я играл у Гвардиолы, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная. Пеп – гений»

Хави высказался о работе с .

Главный тренер «Барселоны» также оценил работу в преддверии матча с « » в .

«Он [тен Хаг] очень хорош, он мне очень нравится. Он построил команду и выжимает максимум из всех своих игроков. Это хорошо о нем говорит. Тактически он очень хорош и отлично справляется с раздевалкой.

Тен Хаг добивается, чтобы его игроки показывали весь свой талант. Это видно по Джейдону Санчо, Маркусу Рэшфорду, португальцу [Бруну Фернандешу]. И посмотрите, как играет Фред.

Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная пропасть. Пеп – гений во всех смыслах этого слова.

При Пепе со мной случилось кое-что любопытное. Я играл и думал: «Мы должны делать это, потому что они двигаются так по такой-то причине...» и мы шли в раздевалку, и Пеп говорил именно то, что я думал», – сказал .