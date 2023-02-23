Станислав Магкеев: «Верим, что с Пиняевым, Глушенковым, Дзюбой и Смольниковым поднимем «Локомотив»
Станислав Магкеев оценил перспективы «Локомотива» на фоне прихода новых игроков.
«Верим в то, что с усилениями в виде Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Смольникова мы поднимем клуб.
Во втором тайме [против «Спартака»] мы это показали. Если так будем играть, любой команде будет тяжело против нас», — сказал защитник «Локомотива».
После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.
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