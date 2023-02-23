Станислав Магкеев: «Верим, что с Пиняевым, Глушенковым, Дзюбой и Смольниковым поднимем «Локомотив»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Смольников Станислав Магкеев Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Станислав Магкеев оценил перспективы «Локомотива» на фоне прихода новых игроков.

«Верим в то, что с усилениями в виде Пиняева, Глушенкова, Дзюбы, Смольникова мы поднимем клуб.

Во втором тайме [против «Спартака»] мы это показали. Если так будем играть, любой команде будет тяжело против нас», — сказал защитник «Локомотива».

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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11 комментариев

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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
иллюзии на ровном месте, стоит признать, что по первому тайму вы горели как минимум 0-3 будь выше реализация у наших игроков...
Зато во втором деффки вас в газон втоптали.
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Roman
Ответ Heath Neumann
Ещё по сборам стало понятно, что их нельзя выпускать вместе, особенно Кузьмичёв вообще подошёл растренированным. Но увы, выбрали слить Мампасси, который как раз на сборах выглядел как наш лучший защитник.
Интересно, что из себя представляет Конти. Не думаю, что он хуже Кузьмичева или Магкеева
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Roman
Ответ RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
Не будет по одной причине - спортс за деньги парсит все результаты, таблицы, календари и прочее у иностранной базы данных (есть много таких, гоалсерв, например). Но после начала сво российские турниры попали в черный лист и кубок России перестали освещать. Вот и спортс его перестал освещать из-за этого, сами исправить не хотят, не те приоритеты
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Heath Neumann
Ответ Roman
Ты видел, как вчера играл в обороне Кузьмичев, сколько обрезов он совершил и сколько раз его проходили один в один? На фоне него Магкеев выглядел получше
Ещё по сборам стало понятно, что их нельзя выпускать вместе, особенно Кузьмичёв вообще подошёл растренированным. Но увы, выбрали слить Мампасси, который как раз на сборах выглядел как наш лучший защитник.
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adamxx
Ответ Slavanya
Сам он поднимать его не собирается, надеется на старичков и новичков
сами они его опустили :-). да и с дзюбой не факт что получится. после второго матча в Турции Дзюба устал...
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иллюзии на ровном месте, стоит признать, что по первому тайму вы горели как минимум 0-3 будь выше реализация у наших игроков...
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Roman
Ответ Heath Neumann
Самый слабый игрок Локомотива после Баринова. Прав был Бериша, вчера убедился после перерыва что Стас не просто среднего уровня игрок, а низкого. В опорку не поставишь - слабый, в защите как корова на льду.
Ты видел, как вчера играл в обороне Кузьмичев, сколько обрезов он совершил и сколько раз его проходили один в один? На фоне него Магкеев выглядел получше
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Stanislav Cherchesov
Поднимать в лучшую лигу мира.
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RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
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Heath Neumann
Самый слабый игрок Локомотива после Баринова. Прав был Бериша, вчера убедился после перерыва что Стас не просто среднего уровня игрок, а низкого. В опорку не поставишь - слабый, в защите как корова на льду.
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Slavanya
Сам он поднимать его не собирается, надеется на старичков и новичков
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