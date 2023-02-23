Станислав Магкеев: «Верим, что с Пиняевым, Глушенковым, Дзюбой и Смольниковым поднимем «Локомотив»

оценил перспективы «Локомотива» на фоне прихода новых игроков.

«Верим в то, что с усилениями в виде , , Дзюбы, мы поднимем клуб.

Во втором тайме [против «Спартака»] мы это показали. Если так будем играть, любой команде будет тяжело против нас», — сказал защитник «Локомотива».

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир 14-е место.

«Локо» был ооочень близок к спасению со «Спартаком»: штанга, убойная позиция Дзюбы и гол, отмененный ВАР