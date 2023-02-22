Дзюба о сборной: «Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит»
Артем Дзюба подвел итоги матча со «Спартаком».
В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Дзюба дебютировал за «Локомотив» и был признан лучшим игроком матча.
– Очень хотелось играть в футбол?
– Буду играть на команду. Всегда командам необходимы возрастные.
– Сборная, возможно, сыграет с Ираком и Ираном.
– Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит, – сказал нападающий «Локомотива».
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Насчёт сборной... Да, теперь это уже кроме разачаровния ничего не вызывает.Одно дело слушать гимн на Чемпионате мира, и другое на полях Ирана и Ирака.
Так что, Артемон, ты сильно не грусти.Твои матчи в сборной пришлись на самое счастливое время!