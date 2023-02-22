Дзюба о сборной: «Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит»

подвел итоги матча со « ».

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Дзюба дебютировал за «Локомотив» и был признан лучшим игроком матча.

– Очень хотелось играть в футбол?

– Буду играть на команду. Всегда командам необходимы возрастные.

– Сборная, возможно, сыграет с Ираком и Ираном.

– Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит, – сказал нападающий « ».

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