Дзюба о сборной: «Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба подвел итоги матча со «Спартаком».

В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Дзюба дебютировал за «Локомотив» и был признан лучшим игроком матча.

– Очень хотелось играть в футбол?

– Буду играть на команду. Всегда командам необходимы возрастные.

– Сборная, возможно, сыграет с Ираком и Ираном.

– Это еще нескоро относительно. Я всегда говорил одну вещь. Безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничего не заменит, – сказал нападающий «Локомотива».

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17 комментариев

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Raman Juve
Ответ Sevuska
На ЧМ 2018 Дзюба был хорош 👍
ну был и был, это 5 лет назад было
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Максим Пантелеев
Ответ Дмитрий Сологубов
Ну, будем честны, Дзюба хорошо сыграл.Сделал атаку Локо.Молодец. Насчёт сборной... Да, теперь это уже кроме разачаровния ничего не вызывает.Одно дело слушать гимн на Чемпионате мира, и другое на полях Ирана и Ирака. Так что, Артемон, ты сильно не грусти.Твои матчи в сборной пришлись на самое счастливое время!
Я бы сказал :Уделал атаку. Благо во втором тайме полузащита заиграла и попала один раз ему в голову.Жаль отлетело мимо.
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Мукунку хороший
Отвратный тип
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий Сологубов
Ну, будем честны, Дзюба хорошо сыграл.Сделал атаку Локо.Молодец. Насчёт сборной... Да, теперь это уже кроме разачаровния ничего не вызывает.Одно дело слушать гимн на Чемпионате мира, и другое на полях Ирана и Ирака. Так что, Артемон, ты сильно не грусти.Твои матчи в сборной пришлись на самое счастливое время!
100% Все-таки быстро у нас забывают тех, кто доставил столько радости на ЧМ 2018г. всей стране. Один хейт и злоба по отношению в нему. Злые закомплексованные люди.
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Максим Пантелеев
Ответ Sevuska
На ЧМ 2018 Дзюба был хорош 👍
Попал мячом в руку Пике.
+2
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Максим Пантелеев
Команде нужен возрастной. Ахахаха! Ты не возрастной, ты ползаешь как минимум с Евро-21. С весны не играл, из турецкой дыры прогнали, полгода неизвестно где вообще был. Авторитет твой казенщиной раздутый.Кому ты пример? Стыдный околокофутбольный фрик. Гимн любит.Лицемер.Но шел бы на путинг, все ваши там. Хватит уже на футболе паразитировать.
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Altim
Так включи себе на каком-нибудь устройстве!
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Sevuska
На ЧМ 2018 Дзюба был хорош 👍
Да тут вы правы))
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Rinat Khudayberdin
Ответ Faust Doc
Скиньте ему что-ли трек.
этот вместо благодарности, может себя за рукоблудием скинуть
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Rinat Khudayberdin
в Монако говорят российский гимн вместе с бутылкой шампанского подают)
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Дмитрий Сологубов
Ну, будем честны, Дзюба хорошо сыграл.Сделал атаку Локо.Молодец.
Насчёт сборной... Да, теперь это уже кроме разачаровния ничего не вызывает.Одно дело слушать гимн на Чемпионате мира, и другое на полях Ирана и Ирака.
Так что, Артемон, ты сильно не грусти.Твои матчи в сборной пришлись на самое счастливое время!
+2
-3
-1
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Sevuska
На ЧМ 2018 Дзюба был хорош 👍
+4
-3
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Mechel**
Подрочи
+1
-3
-2
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Dan Kennedy
По гимну скучает, а по сборной без Карпина еще больше.
+5
0
+5
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Еремеич
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а как на фарси и на арабском звучит фраза про Дзюбу?
Не знаю как звучит но смотрится примерно так 🫲🏻🔪
+3
-1
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Faust Doc
Скиньте ему что-ли трек.
+19
-3
+16
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Ебздрогыч
Интересно, а как на фарси и на арабском звучит фраза про Дзюбу?
+4
-8
-4
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