«Холанд похож на Тора. Он сходит с ума от желания забивать». Тренер «Лейпцига» Розе о форварде «Сити»

Тренер « » сравнил с Тором.

Нападающий, который сейчас выступает в «Манчестер Сити», работал под руководством Розе в «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссии».

«Раньше его тело было другим – сейчас ты видишь его, и он похож на Тора. Но уже спустя пару месяцев в «Зальцбурге» нам стало понятно, насколько это качественный игрок. Помню, как он забил в одной игре за нас, а потом поехал на чемпионат мира U20 и забил 9 мячей. Хорошее начало, а теперь он игрок мирового уровня и выступает за одну из лучших команд мира.

Думаю, его менталитет таков, что он сходит с ума от желания забивать, когда видит такую возможность. Он усердно работает на команду и значительно улучшил техническую сторону своей игры, стал лучше двигаться», – сказал Розе.

Тор – персонаж скандинавской мифологии, бог грома и молний, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ.

В этом сезоне на счету Холанда 32 гола и 4 результативные передачи в 31 игре за « ». Его статистику можно найти здесь.

Сегодня «РБ Лейпиг» сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

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