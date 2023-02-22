«Холанд похож на Тора. Он сходит с ума от желания забивать». Тренер «Лейпцига» Розе о форварде «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Марко Розе Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе сравнил Эрлинга Холанда с Тором.

Нападающий, который сейчас выступает в «Манчестер Сити», работал под руководством Розе в «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссии».

«Раньше его тело было другим – сейчас ты видишь его, и он похож на Тора. Но уже спустя пару месяцев в «Зальцбурге» нам стало понятно, насколько это качественный игрок. Помню, как он забил в одной игре за нас, а потом поехал на чемпионат мира U20 и забил 9 мячей. Хорошее начало, а теперь он игрок мирового уровня и выступает за одну из лучших команд мира.

Думаю, его менталитет таков, что он сходит с ума от желания забивать, когда видит такую возможность. Он усердно работает на команду и значительно улучшил техническую сторону своей игры, стал лучше двигаться», – сказал Розе.

Тор – персонаж скандинавской мифологии, бог грома и молний, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ.

В этом сезоне на счету Холанда 32 гола и 4 результативные передачи в 31 игре за «Манчестер Сити». Его статистику можно найти здесь.

Сегодня «РБ Лейпиг» сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

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13 комментариев

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БолельщикСоСтажем
Тор Штайнер)
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Ян Константинопольский
В желании забивать Холланд похож больше на Тихоновецкого
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DpeMa111
Раньше я считал его деревом и не понимал, почему его хвалят, но сейчас я изменил кардинально мнение, это должно быть талант от бога, как Герд Мюллер оказываться в нужном месте в нужное время
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ман сити фейк
Кто этот вообще тор? Юнит арт оф вар 3?
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ман сити фейк
Норвежца надо срочно продать Реалу по 75% скидке. То есть за 250 лям. Такими темпами всякие арсеналы и мю заберут титул чемпиона АПЛ
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Jaxongir Shodiev
Точняк, сила удара такая же, как сила, с которой Тор кидал молот
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Marcus-light
Ответ Isshin88
Обычно в 20-30 лет люди более худые. Пухляши либо в младшей-средней школе, либо уже после 30.
Я мужу по себе. Будучи всю жизнь очень худым, мальчиковое лицо ушло только после 30
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Isshin88
Ответ Marcus-light
В 20 лет наверняка был)
Обычно в 20-30 лет люди более худые. Пухляши либо в младшей-средней школе, либо уже после 30.
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Экспертное мнение
Со спущенными волосами Холанд и есть Тор
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Marcus-light
Ответ Isshin88
Вроде Тор не был таким щекастым?
В 20 лет наверняка был)
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Sevuska
Да , похож 👍

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Adilet Abdyramanov
Возможно лучший форвард на следующие 10 лет
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Isshin88
Вроде Тор не был таким щекастым?
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