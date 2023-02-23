Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом». В ЛЧ такого не было с 2018-го
Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «РБ Лейпциг».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Ред Булл Арене» завершился вничью со счетом 1:1. По ходу встречи главный тренер «Манчестер Сити» не произвел ни одной замены. Для «горожан» под руководством Гвардиолы это был первый матч в ЛЧ, прошедший без замен.
Его визави Марко Розе по ходу встречи выпустил на поле 5 свежих игроков.
Последней командой, которая провела матч Лиги чемпионов без замен, был «Манчестер Юнайтед» в октябре 2018 года против «Ювентуса» (0:1).
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
- Предупреждение:
- Хенрихс (90).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хотя нет ни одного плюса в этом, вообще ни одного. А учитываю игру Сити, так подавно
А так результат предсказуемый. Я реально ожидал 1-1 или 2-1 в пользу энергетика. Надо было ставку делать🤧
Фоден и Альварес бы усилили, освежили и потенциал на гол был бы куда выше.