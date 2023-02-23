Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом». В ЛЧ такого не было с 2018-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Марко Розе Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «РБ Лейпциг».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Ред Булл Арене» завершился вничью со счетом 1:1. По ходу встречи главный тренер «Манчестер Сити» не произвел ни одной замены. Для «горожан» под руководством Гвардиолы это был первый матч в ЛЧ, прошедший без замен.

Его визави Марко Розе по ходу встречи выпустил на поле 5 свежих игроков.

Последней командой, которая провела матч Лиги чемпионов без замен, был «Манчестер Юнайтед» в октябре 2018 года против «Ювентуса» (0:1).

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Марез, 1:1 – 70 Гвардиол.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
Предупреждение:
Хенрихс (90).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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18 комментариев

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eskerro
Сити уничтожит Лейпциг дома, и все эти шмешные комментарии забудутся
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Совесть Черданцева
У него до какой степени в голове бардак? Там что, Вьетнам во всю?
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Басанг Басангов
Чистая игра на контору. Аж мерзко от игры любимого клуба
0
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Марат Люсьеныч
Гвардиола напоминает подростка с такими трюками мол посмотрите на меня, я не такой как все
+7
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Эксперимент
Зачем было отдавать игру - не понимаю. Даже не пыталась выиграть матч.
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Злой Руся
Не выиграет ЛЧ Гвардиола с МС, расходимся.
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Дима Дмитриев
Пепка завтра: "А кого выпускать? Дайте мне ещё миллиард на трансферы".
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arsenal.ave
Он снова всех перехитрил! Гений!
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Niko [Ars]
Пепа с возрастом всё тяжелее понять, хоть и некоторые журналисты продолжают преподносить его неоднозначные решения как гениальность
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Басанг Басангов
На что надеялся Лейпциг?? Видя уязвимый Сити после забитого гола, отдают инициативу. Нет чтоб бежать дожимать соперника, откладывают все на ответный матч, конечно же, на Этихаде больше шансов пройти. Честно, после увиденного хочешь не хочешь, поверишь в договорняки.
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Zidan GOAT
И за это его кто то будет назвать гением
Хотя нет ни одного плюса в этом, вообще ни одного. А учитываю игру Сити, так подавно
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Serge Vendino
Слишком увлекательная игра была
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Streetbor
По матчу как будто эта победа нужна была больше нам, а не Пепу. Матч на отвали ..
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S H A R K
Опять Пеп переиграл самого себя.
А так результат предсказуемый. Я реально ожидал 1-1 или 2-1 в пользу энергетика. Надо было ставку делать🤧
+1
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Старик Стариканов
Зато больше всех кричал что 5 замен вводить.Позорный лицемер
+5
-4
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Игорь Новиков
Типа его все устраивало? Маразм
+5
-2
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Богдан Агафонов
Понты, не более.
Фоден и Альварес бы усилили, освежили и потенциал на гол был бы куда выше.
+13
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Офигенно
0
-1
-1
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