Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом». В ЛЧ такого не было с 2018-го

не сделал ни одной замены в матче с « ».

Первый матч 1/8 финала чемпионов на «Ред Булл Арене» завершился вничью со счетом 1:1. По ходу встречи главный тренер « » не произвел ни одной замены. Для «горожан» под руководством Гвардиолы это был первый матч в ЛЧ, прошедший без замен.

Его визави Марко Розе по ходу встречи выпустил на поле 5 свежих игроков.

Последней командой, которая провела матч Лиги чемпионов без замен, был «Манчестер Юнайтед» в октябре 2018 года против «Ювентуса» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.