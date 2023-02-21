Тренер «Лейпцига» о матче с «Сити»: «Мы играем против одной из лучших команд, но все возможно. Я доверяю своим игрокам»

поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в .

«Я тесно сотрудничаю с игроками и очень им доверяю. Мы играем против одной из лучших команд, и мы хотим играть мужественно и использовать все шансы, которые у нас будут.

Это будет трудная игра, но все возможно. Если мы выйдем на поле как команда, с поддержкой наших болельщиков, мы сможем добиться многого. Вместе мы сильнее», – сказал главный тренер «Лейпцига».

Первый матч « » и « » пройдет в среду, 22 февраля, на «Ред Булл Арене». Ответная встреча пройдет 14 марта.