Тренер «Лейпцига» о матче с «Сити»: «Мы играем против одной из лучших команд, но все возможно. Я доверяю своим игрокам»
Марко Розе поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Я тесно сотрудничаю с игроками и очень им доверяю. Мы играем против одной из лучших команд, и мы хотим играть мужественно и использовать все шансы, которые у нас будут.
Это будет трудная игра, но все возможно. Если мы выйдем на поле как команда, с поддержкой наших болельщиков, мы сможем добиться многого. Вместе мы сильнее», – сказал главный тренер «Лейпцига».
Первый матч «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» пройдет в среду, 22 февраля, на «Ред Булл Арене». Ответная встреча пройдет 14 марта.
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