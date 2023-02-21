Тренер «Лейпцига» о матче с «Сити»: «Мы играем против одной из лучших команд, но все возможно. Я доверяю своим игрокам»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Марко Розе Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Марко Розе поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Я тесно сотрудничаю с игроками и очень им доверяю. Мы играем против одной из лучших команд, и мы хотим играть мужественно и использовать все шансы, которые у нас будут.

Это будет трудная игра, но все возможно. Если мы выйдем на поле как команда, с поддержкой наших болельщиков, мы сможем добиться многого. Вместе мы сильнее», – сказал главный тренер «Лейпцига».

Первый матч «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» пройдет в среду, 22 февраля, на «Ред Булл Арене». Ответная встреча пройдет 14 марта.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий