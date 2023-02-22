Фернанду Мейра: «Зенит» – лучший в России, большинство людей это понимает, думаю. У клуба больше всего болельщиков»

назвал « » самым популярным клубом в России.

– В России спорят, какой самый популярный клуб в стране: «Зенит» или «Спартак». За время, проведенное в России, вы успели почувствовать атмосферу противостояния между этими двумя командами?

– Это нормально, что люди спорят. Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение.

В моем случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представлял Россию в европейских турнирах.

Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» больше всего болельщиков, – сказал экс-защитник «Зенита».

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»