Фернанду Мейра: «Зенит» – лучший в России, большинство людей это понимает, думаю. У клуба больше всего болельщиков»

Теги Зенит Фернанду Мейра премьер-лига Россия болельщики Футбол

Фернанду Мейра назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

– В России спорят, какой самый популярный клуб в стране: «Зенит» или «Спартак». За время, проведенное в России, вы успели почувствовать атмосферу противостояния между этими двумя командами?

– Это нормально, что люди спорят. Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение.

В моем случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представлял Россию в европейских турнирах.

Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» больше всего болельщиков, – сказал экс-защитник «Зенита».

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

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8 комментариев

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KOTOV71
Болею за Зенит,но если честно,надоела эта тема " кто более популярнее." Всё-таки это Спортивные команды,а не попзвезды.
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San9
Ответ Spartakus1984
Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом.(с)Куда смотреть?Даже в самом Питере многие болеют не за зенит а за Спартак)).
Только в головах заремовцев в Питере многие болеют за спартак))
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Алекс Я
Ответ Spartakus1984
Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом.(с)Куда смотреть?Даже в самом Питере многие болеют не за зенит а за Спартак)).
А в Воронеже -за Зенит.
+4
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Мужик из рекламы
сейчас на ветку придут кб доказывать обратное, которые даже свой министадион заполнить не в состоянии
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Доктор Верховцев
Опять зарево с южной стороны видно.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Spartakus1984
Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом.(с)Куда смотреть?Даже в самом Питере многие болеют не за зенит а за Спартак)).
Комментарий удален модератором
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La Crosse Bobcats
Ответ Spartakus1984
Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом.(с)Куда смотреть?Даже в самом Питере многие болеют не за зенит а за Спартак)).
а ты то тут что делаешь? )) специально выискиваешь новости о Зените? к этой новости нету тэга "Спартак", так что не отмажешься как обычно, что пришел по тэгу.
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Spartakus1984
Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом.(с)Куда смотреть?Даже в самом Питере многие болеют не за зенит а за Спартак)).
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+5
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Тиджани Бабангида
Насчёт большинства болельщиков - очень спорное утверждение
+5
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