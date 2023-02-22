Мерсон о Поттере: «Поражение от «Тоттенхэма» станет точкой невозврата – фанаты будут в ярости. Он может стать героем при победе»

высказался о тренере «Челси» .

В 25 матчах под руководством Поттера «синие» одержали только 9 побед. Из 10 последних игр «Челси» выиграл только одну. В АПЛ лондонский клуб идет на 10-м месте, набрав 31 очко.

«Люди думают, что Поттер не подходит для работы [в «Челси»], но я думаю, что это не так. Ему нужно время. Я не думаю, что все изменится быстро – я смотрю на игроков и ничего не понимаю.

В воскресенье состоится самая важная игра « » в этом сезоне – против « ». Поражение в этом матче станет точкой невозврата, потому что фанаты будут в ярости. Однако эта игра может все изменить – если «Челси» обыграет «шпор», он [Поттер] может стать героем», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.