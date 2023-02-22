Мерсон о Поттере: «Поражение от «Тоттенхэма» станет точкой невозврата – фанаты будут в ярости. Он может стать героем при победе»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Грэм Поттер Футбол

Пол Мерсон высказался о тренере «Челси» Грэме Поттере.

В 25 матчах под руководством Поттера «синие» одержали только 9 побед. Из 10 последних игр «Челси» выиграл только одну. В АПЛ лондонский клуб идет на 10-м месте, набрав 31 очко.

«Люди думают, что Поттер не подходит для работы [в «Челси»], но я думаю, что это не так. Ему нужно время. Я не думаю, что все изменится быстро – я смотрю на игроков и ничего не понимаю.

В воскресенье состоится самая важная игра «Челси» в этом сезоне – против «Тоттенхэма». Поражение в этом матче станет точкой невозврата, потому что фанаты будут в ярости. Однако эта игра может все изменить – если «Челси» обыграет «шпор», он [Поттер] может стать героем», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

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13 комментариев

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Александра Александрова
Как хочется , чтобы Гари Поттер задержался , долдун мне по секрету сказал , что кончает от футбола Челси
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Etcetera
Поттер выиграл всего 2 матча в АПЛ с середины октября, так что никаким героем он точно не станет. Для того, чтобы заставить в себя поверить одной победы уже недостаточно, тут нужна серия положительных результатов, какой-то видимый прогресс. А с этим пока у него не очень.
+2
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Руслан Чесебиев
Тухеля за что уволили?
+1
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blaugrano
Ответ SWAGG
Грэм Поттер и дары неустойки)
Это следующая книга)
+1
0
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The Best
Я лично буду верить что у Поттера всё получится,но если он выиграет матч с Тоттенхэмом он не станет сразу героем.Это не затмит предыдущие матчи,пусть на дистанции даст результат и тогда уже можно будет хватить.
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SWAGG
Ответ blaugrano
Грэм Поттер и точка невозврата.
Грэм Поттер и дары неустойки)
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SWAGG
Ответ Fan of Sport
Всё таки есть ощущение, что у Поттера реально что нибудь получится в Челси, но неизвестно сколько времени руководство готово ждать, учитывая их траты.
Гончар с сентября в клубе, его даже физруком назвать нельзя. Физрук хоть что то похожее на бей/беги поставил бы за это время)
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blaugrano
Грэм Поттер и точка невозврата.
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Sevuska
Ответ Fan of Sport
Всё таки есть ощущение, что у Поттера реально что нибудь получится в Челси, но неизвестно сколько времени руководство готово ждать, учитывая их траты.
Ага , даже Линекер сказал ждать до лета 😆
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Andrey Yaroslavtsev
А если сыграют в ничью?
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Sevuska
Какой точкой !? Уже дно пробили , когда с 20 ым местом 0:1 сыграли в прошлом туре 👍
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леннорыч-абрамович
Герой _ с дырой!
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Fan of Sport
Всё таки есть ощущение, что у Поттера реально что нибудь получится в Челси, но неизвестно сколько времени руководство готово ждать, учитывая их траты.
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