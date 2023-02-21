Рио Фердинанд: «У Поттера одна из самых сложных работ в АПЛ – ему дали сумасшедшее количество талантов. Он должен формировать состав и разочаровывать 11-15 игроков»

Теги Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Рио Фердинанд поддержал главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

«Я зайду так далеко, что скажу, что у Грэма Поттера одна из самых сложных работ в лиге. Потому что ему дали – странно это говорить – потому что ему дали сумасшедшее количество талантов.

Но он новый тренер, он никогда не имел дела с игроками такого уровня, с такими эго, и ему приходится с этим справляться. Итак, только представьте: каждую неделю он приходит на работу – да, в его распоряжении отличные игроки, но они не команда. Он должен формировать состав и разочаровывать от 11 до 15 игроков.

Все игроки думают, что они должны играть. Один из самых сложных разговоров для любого тренера – это сказать игроку, что он не будет играть на этой неделе. Это тяжело. Я хочу сказать, что это один из элементов того, насколько все сложно: нужно управлять людьми».

О том, почему руководство «Челси» до сих пор не уволило Поттера

«Я думаю, они действуют по-своему, и только время покажет, действительно ли они те, за кого себя выдают. Могут ли они противостоять давлению со стороны внешних факторов, таких как средства массовой информации и фанаты?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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9 комментариев

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Ronny92
Ответ Михо
Напомню просто, что летом еще Нкунку придет)
Ну Нкунку хоть игроком назвать можно, может и забивать начнут с ним. Полсостава сброда у пенсов
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ФроммайхартЯкутск
любому тренеру нужно время... и здесь не исключение...
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Akusra
Поттер! Пуффендуй из Челси!
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Акира_1
А вообще забавно. Раньше Поттера оправдывали, что половины состава не было из-за травм, теперь проблема, что слишком много игроков и новичков. Вот прямо было бы интересно дать Поттеру ещё сезон, чтоб посмотреть, какие оправдания ему ещё придумают. 😀
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Михо
Напомню просто, что летом еще Нкунку придет)
+2
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+2
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xbfy7wncvc
Ответ Yuri Ten
Если использовать схему Боули-то на одного недовольного футболиста станет меньше
Вы уже полгода эту шутку пишете. Честно, надоело пипец как.
+4
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evil
ему дали сумасшедшее количество талантов и мудрика
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Константин Кв
А вот было бы у него только 11 футболистов и все без таланта — сразу бы победы пошли, ведь тогда у тренера никаких проблем!
+2
-2
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Yuri Ten
Если использовать схему Боули-то на одного недовольного футболиста станет меньше
+3
-4
-1
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