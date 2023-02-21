Рио Фердинанд: «У Поттера одна из самых сложных работ в АПЛ – ему дали сумасшедшее количество талантов. Он должен формировать состав и разочаровывать 11-15 игроков»

поддержал главного тренера « » .

«Я зайду так далеко, что скажу, что у Грэма Поттера одна из самых сложных работ в лиге. Потому что ему дали – странно это говорить – потому что ему дали сумасшедшее количество талантов.

Но он новый тренер, он никогда не имел дела с игроками такого уровня, с такими эго, и ему приходится с этим справляться. Итак, только представьте: каждую неделю он приходит на работу – да, в его распоряжении отличные игроки, но они не команда. Он должен формировать состав и разочаровывать от 11 до 15 игроков.

Все игроки думают, что они должны играть. Один из самых сложных разговоров для любого тренера – это сказать игроку, что он не будет играть на этой неделе. Это тяжело. Я хочу сказать, что это один из элементов того, насколько все сложно: нужно управлять людьми».

О том, почему руководство «Челси» до сих пор не уволило Поттера

«Я думаю, они действуют по-своему, и только время покажет, действительно ли они те, за кого себя выдают. Могут ли они противостоять давлению со стороны внешних факторов, таких как средства массовой информации и фанаты?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.