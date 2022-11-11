Аршавин о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против иностранцев с российскими паспортами в сборной»
Андрей Аршавин высказался о натурализации легионеров.
– Как относишься к натурализации Малкома и Клаудиньо? Если регламент изменится, и на поле в составе «Зенита» смогут выходить по 10 легионеров, то как такое воспримешь?
– Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно. Что касается игры за сборную, то я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с русскими паспортами играли за сборную России.
То, что в «Зените» в основном составе играет максимальное количество легионеров, – это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России.
Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства, – сказал Аршавин.
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