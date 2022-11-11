Аршавин о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против иностранцев с российскими паспортами в сборной»

высказался о натурализации легионеров.

– Как относишься к натурализации и ? Если регламент изменится, и на поле в составе смогут выходить по 10 легионеров, то как такое воспримешь?

– Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно. Что касается игры за сборную, то я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с русскими паспортами играли за сборную России.

То, что в «Зените» в основном составе играет максимальное количество легионеров, – это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России.

Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства, – сказал Аршавин.