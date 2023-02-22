Хави о страхе перед «Олд Траффорд»: «Наоборот, это мотивирует. Как «Бернабеу». Чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть»

Хави заявил, что « » не боится матча с «Манчестер Юнайтед» в гостях.

«Страх? Страх чего? Наоборот, « » мотивирует. Это один из тех стадионов, где хочется сыграть хотя бы раз в жизни. На нем нужно доставать из себя максимум.

«Барсе» нужно быть смелой и выйти на эту игру на максимуме, без каких-либо комплексов. Это как «Бернабеу». Там нужна смелость. И чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть. Вот как я смотрю на это», – сказал главный тренер «Барселоны».

Первая игра раунда плей-офф между « » и «Барселоной» завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»