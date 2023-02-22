Хави о страхе перед «Олд Траффорд»: «Наоборот, это мотивирует. Как «Бернабеу». Чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Хави заявил, что «Барселона» не боится матча с «Манчестер Юнайтед» в гостях.

«Страх? Страх чего? Наоборот, «Олд Траффорд» мотивирует. Это один из тех стадионов, где хочется сыграть хотя бы раз в жизни. На нем нужно доставать из себя максимум.

«Барсе» нужно быть смелой и выйти на эту игру на максимуме, без каких-либо комплексов. Это как «Бернабеу». Там нужна смелость. И чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть. Вот как я смотрю на это», – сказал главный тренер «Барселоны».

Первая игра раунда плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»

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29 комментариев

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folli
Ответ forward1988
Шансы примерно равные,но думаю все таки Барселона дальше пройдет
С чего это шансы равны?Даже не беря в расчет что в 1 матче МЮ должен был побеждать. Счет не в пользу Барсы, они играют на выезде,у них не будет центра поля. В тоже время МЮ дома очень силен,2 игрока основы вернутся.По моему, шансы тут вообще не равны.
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ДЖИН
Все думают что Барсу будут душить. Непонимая что Барса этим и опасна.
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Пит Ли
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
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Эд
Оба середняка в ЛК
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Манул Манулов
Слова словами, посмотрим как на деле будет
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TheFrosty
"Страха нет. Есть еще Лига Конференций" - сказал катарский физрук и скрылся в подворотне.
+7
-4
+3
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Raul14
Ответ wshnmn
спасибо, любителям ОРАторского искусства выше, правда глаза колит, но, что им ещё остается ))
Не мы такие, а жизнь....
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Мистер Робот
Ну посмотрим на Хави
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wshnmn
Ответ Raul14
Фактишь жестко))
спасибо, любителям ОРАторского искусства выше, правда глаза колит, но, что им ещё остается ))
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forward1988
Ответ Андрей Хенто
Все-таки на мой взгляд чуть-чуть Юнайтед в этом матче выглядит фаворитом, во-первых играют дома, что само по себе небольшое преимущество, а во-вторых Барселоне очень не будет хватать травмированного Педри и Гави, который перебрал желтые карточки. Поэтому Барселоне будет очень не просто, впрочем, как и Юнайтед.
Основа сильно измотана,в воскресенье матч в кубке лиги,но если пройдем барсу,то будем главными фаворитами ле(правда арсенал до сих пор там)
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deutschmann 73
А ты на Алльянц- Арене попробуй не испугаться!!!
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-2
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Raul14
Ответ wshnmn
В первом матче был отскок пучеглазого, в виду не назначенной пенки и кк. В театре мечты отлетите по полной.
Фактишь жестко))
+1
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mutnyy
Ответ Андрей Хенто
Все-таки на мой взгляд чуть-чуть Юнайтед в этом матче выглядит фаворитом, во-первых играют дома, что само по себе небольшое преимущество, а во-вторых Барселоне очень не будет хватать травмированного Педри и Гави, который перебрал желтые карточки. Поэтому Барселоне будет очень не просто, впрочем, как и Юнайтед.
Язык фактов
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Sevuska
Ответ прощай Роналду
Араухо станет в центр с Кристи и на двоих отчпокают твоего Рэша вместе с тобой 🤡
Почему моего !? Он объективно один из лучших напов в мире прямо сейчас 👍
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-2
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прощай Роналду
Ответ Sevuska
У меня есть страх за них перед Рашфордом . Есть такая чуйка , что будет он хет-трик им положит находясь в такой форме и при такой мотивации 👍
Араухо станет в центр с Кристи и на двоих отчпокают твоего Рэша вместе с тобой 🤡
+2
-4
-2
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Андрей Хенто
Ответ forward1988
Шансы примерно равные,но думаю все таки Барселона дальше пройдет
Все-таки на мой взгляд чуть-чуть Юнайтед в этом матче выглядит фаворитом, во-первых играют дома, что само по себе небольшое преимущество, а во-вторых Барселоне очень не будет хватать травмированного Педри и Гави, который перебрал желтые карточки. Поэтому Барселоне будет очень не просто, впрочем, как и Юнайтед.
+3
-3
0
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прощай Роналду
Ответ ман сити фейк
Верим командам Манчестера. Дьяволы сегодня я за вас
Сегодня? Тогда им хана, матч завтра
+2
-1
+1
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прощай Роналду
Ответ wshnmn
В первом матче был отскок пучеглазого, в виду не назначенной пенки и кк. В театре мечты отлетите по полной.
Любителям 10й строчки не привыкать забыл ты добавить
0
-2
-2
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прощай Роналду
Хави как выскочит вместо Роберто, как тряхнет стариной! 😁✊🏻
0
0
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forward1988
Шансы примерно равные,но думаю все таки Барселона дальше пройдет
+4
-3
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Sevuska
У меня есть страх за них перед Рашфордом .
Есть такая чуйка , что будет он хет-трик им положит находясь в такой форме и при такой мотивации 👍
+2
-2
0
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ljolik888
А чего бояться ?
Либо победа - либо пройгрыш ! МЮ дома фаворит - футбол завтра - скоро все увидим @
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Борис Потёмкин
Читая комментарии Хави, чувствуется, что у него характер настоящего чемпиона. Но сможет ли он передать его своим игрокам? Это очень важный момент
+6
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blaugrano
Первая игра была огонь. Надеюсь, вторая получится не хуже.
+2
-2
0
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Barca
Надо побеждать, тем более Бускетс вернулся!
Вперёд, Барса!
+3
-5
-2
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