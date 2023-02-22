Хави о страхе перед «Олд Траффорд»: «Наоборот, это мотивирует. Как «Бернабеу». Чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть»
Хави заявил, что «Барселона» не боится матча с «Манчестер Юнайтед» в гостях.
«Страх? Страх чего? Наоборот, «Олд Траффорд» мотивирует. Это один из тех стадионов, где хочется сыграть хотя бы раз в жизни. На нем нужно доставать из себя максимум.
«Барсе» нужно быть смелой и выйти на эту игру на максимуме, без каких-либо комплексов. Это как «Бернабеу». Там нужна смелость. И чтобы быть великой командой, нужно побеждать на таких стадионах. А мы хотим ею быть. Вот как я смотрю на это», – сказал главный тренер «Барселоны».
Первая игра раунда плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
Есть такая чуйка , что будет он хет-трик им положит находясь в такой форме и при такой мотивации 👍
Либо победа - либо пройгрыш ! МЮ дома фаворит - футбол завтра - скоро все увидим @
Вперёд, Барса!