«Российские болельщики очень категоричны. В Англии команда может проиграть 0:5, но ее поблагодарят. Идет Руни, еще мяч не тронул, а фанаты уже приветствуют его». Тренер «Рубина» Уткульбаев о болении

Теги Рубин Уэйн Руни премьер-лига Россия премьер-лига Англия болельщики Первая лига Юрий Уткульбаев Футбол

Юрий Уткульбаев сравнил болельщиков в России и в Англии.

– В конце первой части сезона болельщики требовали, чтобы вас назначили главным тренером. Вам было приятно?

– Приятно, конечно. Но не будем забывать, что болельщики живут эмоциями и завтра могут потребовать, чтобы Уткульбаева в клубе не было. Поэтому надо спокойно относиться, без особой эйфории. Приятно, что болельщики помнят меня. Даже когда я работал в других клубах, не забывал, что Казань – моя родина, «Рубин» – мой любимый клуб. Постараюсь оправдать надежды болельщиков. Понимаю, что они требуют многого: игры, своих воспитанников, результат. Угодить всем будет сложно, но, если результат будет хороший, полагаю, болельщики будут рады.

Хочу, чтобы фанаты помогали нам в непростом деле. Вспоминаю сразу английский чемпионат, когда я ездил смотреть на матчи «Манчестер Юнайтед». Скажем, идет Уэйн Руни – он еще мяч не тронул, а болельщики уже встали, приветствуют его. Чувствуется сразу особое отношение в стране к этому виду спорта. Болельщики там очень хорошо разбираются в футболе, следят за всеми новостями команды. У нас, когда в матче какой-то игрок выбивает мяч в аут, болельщики могут сказать: «Что, не мог получше сыграть, зачем выбил мяч?» А там все равно похвалят, поддержат, скажут, мол, было сложно в этой ситуации, такое решение игрок принял. Это же все равно футболист твоей любимой команды, который участвует в ряде моментов, рискуя своим здоровьем.

Они там очень красиво поют, без оскорблений, у них даже какие-то книжечки есть, на которых прописаны тексты кричалок. Мурашки идут по коже, когда фанаты гимн поют. Думаешь про себя: «Когда-то и у нас такое будет». Я, безусловно, говорю это не в укор нашим болельщикам. Просто есть разный подход к болению. Наши российские болельщики все же очень категоричны к результатам. В Англии команда может проиграть 0:5, но ее все равно поблагодарят фанаты за матч, – сказал главный тренер «Рубина».

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10 комментариев

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stubborn89
Ответ Artem Piatkov
Давайте лучше про итальянских болельщиков, которые в случае неудач обливают тренеровочную базу своей команды навозом (как у Лацио) или ухают на стадионах (как в Испании)
лед холодный;
трава зеленая;
россиянин смотрит у кого хуже...
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WSW
Ответ q2fbdx2shh
Так там не играют за их налоги
А за чьи ?
+1
-2
-1
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WSW
Уткульбаев жжёт
0
0
0
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q2fbdx2shh
Так там не играют за их налоги
+3
-2
+1
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Mega• Battman
серьезно?? А почему погба ругали??? почему просили леви аут, глейзеры аут, почему магу освиствовали?? почему кариуса уничтожали что тот ушёл в Турцию.?? Кто на самолете надписи показывал????
+1
-2
-1
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Ллб
Кстати, вчера понравилось , когда при счёте 2:5 на Энфидде , болелы Ливерпуля затянули свою коронную you never walk alone
+2
0
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Давид Agabekyan
Ответ Artem Piatkov
Давайте лучше про итальянских болельщиков, которые в случае неудач обливают тренеровочную базу своей команды навозом (как у Лацио) или ухают на стадионах (как в Испании)
Про колумбийских в случае автогола лучше не говорить
+1
-1
0
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kin
Руни всегда выкладывался, домой возвращался, в подкатах стелился, как ещё к нему можно относиться?
+4
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Ллб
Ответ Artem Piatkov
Давайте лучше про итальянских болельщиков, которые в случае неудач обливают тренеровочную базу своей команды навозом (как у Лацио) или ухают на стадионах (как в Испании)
Ты точно смотришь матчи Ла-лиги кроме матчей Реала и Барсы?)
Где они там утихают?)
Посмотри матчи на Месталье, Сан-Мамесе или на стадионе Рамон Санчес Песхуан --- для примера. А еще есть Райо или Бетис итд
+1
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Artem Piatkov
Давайте лучше про итальянских болельщиков, которые в случае неудач обливают тренеровочную базу своей команды навозом (как у Лацио) или ухают на стадионах (как в Испании)
+4
-1
+3
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