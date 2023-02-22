«Российские болельщики очень категоричны. В Англии команда может проиграть 0:5, но ее поблагодарят. Идет Руни, еще мяч не тронул, а фанаты уже приветствуют его». Тренер «Рубина» Уткульбаев о болении

Юрий Уткульбаев сравнил болельщиков в России и в Англии.

– В конце первой части сезона болельщики требовали, чтобы вас назначили главным тренером. Вам было приятно?

– Приятно, конечно. Но не будем забывать, что болельщики живут эмоциями и завтра могут потребовать, чтобы в клубе не было. Поэтому надо спокойно относиться, без особой эйфории. Приятно, что болельщики помнят меня. Даже когда я работал в других клубах, не забывал, что Казань – моя родина, «Рубин» – мой любимый клуб. Постараюсь оправдать надежды болельщиков. Понимаю, что они требуют многого: игры, своих воспитанников, результат. Угодить всем будет сложно, но, если результат будет хороший, полагаю, болельщики будут рады.

Хочу, чтобы фанаты помогали нам в непростом деле. Вспоминаю сразу английский чемпионат, когда я ездил смотреть на матчи «Манчестер Юнайтед». Скажем, идет Уэйн Руни – он еще мяч не тронул, а болельщики уже встали, приветствуют его. Чувствуется сразу особое отношение в стране к этому виду спорта. Болельщики там очень хорошо разбираются в футболе, следят за всеми новостями команды. У нас, когда в матче какой-то игрок выбивает мяч в аут, болельщики могут сказать: «Что, не мог получше сыграть, зачем выбил мяч?» А там все равно похвалят, поддержат, скажут, мол, было сложно в этой ситуации, такое решение игрок принял. Это же все равно футболист твоей любимой команды, который участвует в ряде моментов, рискуя своим здоровьем.

Они там очень красиво поют, без оскорблений, у них даже какие-то книжечки есть, на которых прописаны тексты кричалок. Мурашки идут по коже, когда фанаты гимн поют. Думаешь про себя: «Когда-то и у нас такое будет». Я, безусловно, говорю это не в укор нашим болельщикам. Просто есть разный подход к болению. Наши российские болельщики все же очень категоричны к результатам. В Англии команда может проиграть 0:5, но ее все равно поблагодарят фанаты за матч, – сказал главный тренер « ».