Тренер «Рубина» Уткульбаев о новом руководстве клуба: «Люди серьезные собрались. Хотим быть в РПЛ»
Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о селекции и о новом руководстве клуба.
— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?
— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в Премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.
— По селекции у вас были к ним пожелания?
— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.
— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?
— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.
Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.
— У вас на сборах уже два новичка – Ашурматов и Рахмоналиев. Как оцените их?
— Ашурматов постарше и уже опытный защитник, хорош в единоборствах один в один, поиграл в Корее. Мы берем его как зрелого мастера. Пока к нему нет претензий, ответственный парень.
И он помогает Рахмоналиеву, который моложе. Но по игре так не скажешь. Он выполняет большой объем работы, теряет мало мячей. Эти два игрока — боевые единицы, они будут составлять конкуренцию, – сказал Уткульбаев.
После 20 туров казанцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.
Собрались воры в законе на сходку, ну все люди уважаемые, почтенные, серьёзные, у всех фабрики, заводы и т.д. Решают дела мафиозные. Под конец вспомнили про кента одного, что с ними сидел, мол Колян-то у нас, ни ворами не крещен, ни перед Богом, мол, исправить бы надо. Ну, выписали батюшку тут же из церкви в пол-первого ночи. Батюшка приезжает - весь при параде, как положено, и крест у него золотой килограммов на пять чуть ниже живота висит на цепи толстой. Покрестили Коляна по-воровски и перед Богом как следует. Вся братва после к батюшке подошла и каждый крест поцеловал, потом рассчитались и отпустили. Батюшка выходит, глядь, а креста нет. Что делать? И в церковь без креста нельзя и обратно страшно. Ну, решился - заходит обратно к ним, а те:
- Тебе чего, отец?
- Дык вот вроде к вам-то при кресте заходил, а вышел - нету, думаю, может обронил где.
Все сидят, друг на друга не смотрят - неудобняк, люди-то все серьезные, солидные.
- Ну-ка, отец, выйди на минуту - побазарить нам надо.
Батюшка вышел. Опять все сидят, молчат, тут один самый молодой:
- Да он же без креста был.
- Точно. Без креста он был. Никто этого креста и не видел, ну-ка, зовите его.
- Слышь, отец, а ведь ты же без креста был.
- Без креста, как без креста, а вы меня тогда все в х%й, что ли, целовали?