Тренер «Рубина» Уткульбаев о новом руководстве клуба: «Люди серьезные собрались. Хотим быть в РПЛ»

Главный тренер « » рассказал о селекции и о новом руководстве клуба.

— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?

— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в Премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.

— По селекции у вас были к ним пожелания?

— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.

— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?

— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.

Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.

— У вас на сборах уже два новичка – Ашурматов и Рахмоналиев. Как оцените их?

— Ашурматов постарше и уже опытный защитник, хорош в единоборствах один в один, поиграл в Корее. Мы берем его как зрелого мастера. Пока к нему нет претензий, ответственный парень.

И он помогает Рахмоналиеву, который моложе. Но по игре так не скажешь. Он выполняет большой объем работы, теряет мало мячей. Эти два игрока — боевые единицы, они будут составлять конкуренцию, – сказал Уткульбаев.

После 20 туров казанцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.