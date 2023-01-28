Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». Контракт – до конца сезона

Теги Рубин Первая лига Юрий Уткульбаев Футбол

Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». 

Контракт 53-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года. Под его руководством «Рубин» одержал две победы в двух заключительных матчах 2022 года – 2:1 над «Уфой» и 2:0 над «Нефтехимиком».

После 20 проведенных туров Первой лиги казанцы набрали 37 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. 

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8 комментариев

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Жесткий Костас
Откуда выкопали это чудо??
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SuperStarrrr
Ответ Кирилл Голивец
Рубин выйдет с ним в РПЛ, конечно) но там банда из возрастных игроков и ставка на скучный устаревший футбол при таком тренере. Будет как у Динамо с Калитвинцевым, поменяют тренера на 12-14 месте в РПЛ посреди следующего сезона, уверен
ну не знаю, в фнл достаточно ровный состав команд сейчас, а Рубин по осени очки выгрызал натужно, несмотря на состав
+4
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.ru
импортозаместит Бердыева... скриньте, бгг
+1
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Жесткий Костас
Чо за?!
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-1
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NIK7478
Финиш в первой лиге намечается интригующим.
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stubborn89
Ответ Грем Соуз
Рэхим Итегез (Добро пожаловать)
это скорее его фраза)
он чуть ли не всю жизнь в Казани провёл
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Кирилл Голивец
Рубин выйдет с ним в РПЛ, конечно) но там банда из возрастных игроков и ставка на скучный устаревший футбол при таком тренере. Будет как у Динамо с Калитвинцевым, поменяют тренера на 12-14 месте в РПЛ посреди следующего сезона, уверен
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грем Соуз
Рэхим Итегез (Добро пожаловать)
+4
-4
0
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