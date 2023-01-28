Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». Контракт – до конца сезона

утвержден в должности главного тренера « ».

Контракт 53-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера 15 ноября 2022 года. Под его руководством «Рубин» одержал две победы в двух заключительных матчах 2022 года – 2:1 над «Уфой» и 2:0 над «Нефтехимиком».

После 20 проведенных туров лиги казанцы набрали 37 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице.