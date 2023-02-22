«Ливерпуль» был безнадежен в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и ошибаешься, тебя наказывают». Ширер о матче с «Реалом»
Алан Ширер подвел итоги матча «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.
Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.
«Они [«Ливерпуль»] были безнадежны в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают.
Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах (1 ярд – 0,9 метра – Sports.ru) вокруг него никого нет, нельзя винить в этом полузащиту», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
На фоне класса Реала + какой-то их невероятной фартовости (что не отменяет класса) в этом турнире такое фиаско не кажется совсем уж чудовищным.
По-моему Гомес и Матип уже плюс-минус все, Конате не безнадежен... Но летом необходим топовый ЦЗ уровня Де Лигта, Араухо, Упамекано и т. п. Ну и укрепление полузащиты, трансферное окно будет интересное.
В этом сезоне может чудом попадут в Лигу Чемпионов - это будет удачное завершение сезона...