«Ливерпуль» был безнадежен в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и ошибаешься, тебя наказывают». Ширер о матче с «Реалом»

подвел итоги матча « » и « » в чемпионов.

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

«Они [«Ливерпуль»] были безнадежны в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают.

Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах (1 ярд – 0,9 метра – Sports.ru) вокруг него никого нет, нельзя винить в этом полузащиту», – сказал бывший нападающий сборной Англии.