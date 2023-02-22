«Ливерпуль» был безнадежен в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и ошибаешься, тебя наказывают». Ширер о матче с «Реалом»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Алан Ширер Лига чемпионов УЕФА Футбол

Алан Ширер подвел итоги матча «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.

Английская команда проиграла первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

«Они [«Ливерпуль»] были безнадежны в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают.

Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах (1 ярд – 0,9 метра – Sports.ru) вокруг него никого нет, нельзя винить в этом полузащиту», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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41 комментарий

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Игорь Новиков
Ответ Иван Павлов
Человек писал пусть и бред, но он имел в виду именно бенч, а не травмы игроков. Так что про Диаса мимо, тем более он по гол+пас уже выбил столько же, сколько Азар за 4 сезона в Реале.
У Азара куча травм в Реале, под 30, кажется. делайте выводы.
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Иван Павлов
Ответ Игорь Новиков
о том и речь. прочитайте весь диалог.
Человек писал пусть и бред, но он имел в виду именно бенч, а не травмы игроков. Так что про Диаса мимо, тем более он по гол+пас уже выбил столько же, сколько Азар за 4 сезона в Реале.
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Last Hero
Ответ Born is the King
Походу тимбилдинг и вера в тренировки не слепили из Гомеса Терри ,а из Трента защитника
Странно, что пост про Реал, а ты не про судьей скулишь, исправляйся
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Last Hero
Ответ llolishe
Ливерпуль не покупает 200 миллионых Азаров чтобы те 510 дней сидели на лавке
Не коутиньо и гризманы за 500 миллионов, но тоже неплохо🤭🤭
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MansZ
Слишком высоко и смело играл Ливерпуль. Как будто против них играет какой-то аутсайдер, да и против них у команды Клоппа бывали проблемы и ошибки в этом сезоне.
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Игорь Новиков
Ответ Иван Павлов
Диас травмирован вообще-то.
о том и речь. прочитайте весь диалог.
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Philadelphia51
Ответ Деликатный
Если бы вы не только смотрели, НО и играли когда нибудь в футбол то понимали бы такие простые вещи)) Дейк естественно уже не тот, НО иметь в напарниках слабое звено, когда приходится думать за ДВОИХ это уже большая проблема!
Ахаха, во первых ты же меня не знаешь верно , откуда такие выводы с большим НО?) я в футбол играю уже лет 25 друг , и скажу так , был бы вчера у Гомеса норм партнёр по Цз столько голов бы не залетело , отсюда вывод : если не брать во внимание слабейший центр Ливера , то слабейшим игрков был Ван дейк вчера , а палками кидать будем в Гомесов лучше )
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Иван Павлов
Ответ Gornostaev
Давайте окровенно... Ван Дейк сейчас не тот, как, например, в том сезоне, где должен был получать ЗМ... Не говорю, что он сдал и уже "не вернется", но сейчас это так... Плюс Гомес, добавлять к этой фамилии ничего не нужно. На фоне класса Реала + какой-то их невероятной фартовости (что не отменяет класса) в этом турнире такое фиаско не кажется совсем уж чудовищным. По-моему Гомес и Матип уже плюс-минус все, Конате не безнадежен... Но летом необходим топовый ЦЗ уровня Де Лигта, Араухо, Упамекано и т. п. Ну и укрепление полузащиты, трансферное окно будет интересное. В этом сезоне может чудом попадут в Лигу Чемпионов - это будет удачное завершение сезона...
И Де Лигт, и Упамекано являются привозными и косячными защитниками, которые не сделают Ливерпуль сильнее. Лучше уж тогда Конате ставить с Ван Дейком и надеяться на здоровье француза.
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Иван Павлов
Ответ Игорь Новиков
Ведь у Ливерпуля для этого есть Кейта за 50 миллионов и Диас за 45, да?
Диас травмирован вообще-то.
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Деликатный
Ответ Philadelphia51
Ну конечно все можно свалить на гомеса )) по факту он несколько раз прервал опасную атаку Мадрида , да и норм пас отдал на Алиссона , а то что Ван дейка вообще не было на поле это норм , хотя в заявке он вроде был) но конечно все косяки за Гомесом и его надо продавать 😆как вы футбол смотрите товарищ ?
Если бы вы не только смотрели, НО и играли когда нибудь в футбол то понимали бы такие простые вещи)) Дейк естественно уже не тот, НО иметь в напарниках слабое звено, когда приходится думать за ДВОИХ это уже большая проблема!
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Philadelphia51
Ответ Деликатный
Не понимаю почему Матип не был в основе, Гомес это самое слабое звено в защите, не его уровень, избавляться надо летом....
Ну конечно все можно свалить на гомеса )) по факту он несколько раз прервал опасную атаку Мадрида , да и норм пас отдал на Алиссона , а то что Ван дейка вообще не было на поле это норм , хотя в заявке он вроде был) но конечно все косяки за Гомесом и его надо продавать 😆как вы футбол смотрите товарищ ?
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Zidan GOAT
Ответ Born is the King
Походу тимбилдинг и вера в тренировки не слепили из Гомеса Терри ,а из Трента защитника
Даже не слепили их Гомеса Кутепова, прости Господи.
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mqh9pzrxgf
Ответ llolishe
Ла Лига-Барселона Кубок-Барселона Суперкубок-Барселона ЛЧ-Перес подключил все ресурсы
Действующий обладатель ла лиги реал, кубок сейчас будут 2 матча скоро) потом не потеряйся)
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dr. cage
Ответ llolishe
Игроки Ливерпуля смотрели матчи Мадрида там еле Милитао задень будет пенальти А вот если Нуньеса рукой толкнуть то судьи глаза закрывают
Именно об этом игроки Ливерпуля и думали в своей штрафной, когда Реал упаковывал третий мяч Булкеру..
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The Best
Ответ Born is the King
Да спокойно можно было купить 2-3 талантливых полузащей. Барселонка обновила состав распродав все активы и сейчас раз за разом насилуют реал
С нынешним руководством Ливерпуля это невозможно.Ливерпуль не включился в гонку за Энцо (а он бы им пригодился очень),сейчас вот вроде как хотят подписать Беллингема но Боруссия за него хочет больше 100 млн и вряд-ли руководство Ливера будет сейчас деньгами разбрасываться (тем более клуб хотят продать).
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Gornostaev
Давайте окровенно... Ван Дейк сейчас не тот, как, например, в том сезоне, где должен был получать ЗМ... Не говорю, что он сдал и уже "не вернется", но сейчас это так... Плюс Гомес, добавлять к этой фамилии ничего не нужно.
На фоне класса Реала + какой-то их невероятной фартовости (что не отменяет класса) в этом турнире такое фиаско не кажется совсем уж чудовищным.
По-моему Гомес и Матип уже плюс-минус все, Конате не безнадежен... Но летом необходим топовый ЦЗ уровня Де Лигта, Араухо, Упамекано и т. п. Ну и укрепление полузащиты, трансферное окно будет интересное.
В этом сезоне может чудом попадут в Лигу Чемпионов - это будет удачное завершение сезона...
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Ilqar Murad
Ответ Born is the King
Да спокойно можно было купить 2-3 талантливых полузащей. Барселонка обновила состав распродав все активы и сейчас раз за разом насилуют реал
3 года когда реал насиловал барсу ты молчал в тряпочку.
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Азиз Ибодуллаев
Проходной двор...
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Дани Алисса
Ответ Ilqar Murad
Перес судью купил.
плохо в туалет сходил?это Перес все купил
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Ilqar Murad
Ответ Трент 66
я про судей ничего не говорю.
Разве я про судей говорю? Я сказал все
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Трент 66
Ответ Ilqar Murad
Да ливер весь матч атаковал, на Перес все купил.
я про судей ничего не говорю.
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Ilqar Murad
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну и Реал провел совершенный матч. Если бы не пятка Нуньеса и ошибки Куртуа, был бы разгром в сухую
Не говори так, ливерчане говорят игра была равной ливер весь матч атаковал но перес как всегда всех купил.
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Игорь Новиков
Ответ llolishe
Ливерпуль не покупает 200 миллионых Азаров чтобы те 510 дней сидели на лавке
Ведь у Ливерпуля для этого есть Кейта за 50 миллионов и Диас за 45, да?
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Ilqar Murad
Ответ llolishe
Игроки Ливерпуля смотрели матчи Мадрида там еле Милитао задень будет пенальти А вот если Нуньеса рукой толкнуть то судьи глаза закрывают
Перес судью купил.
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Ilqar Murad
Ответ Трент 66
В принципе нормальный матч был, по xg у команд равннство, даже у Ливерпуля чуть больше, просто у Реала была реализация убийственная.
Да ливер весь матч атаковал, на Перес все купил.
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