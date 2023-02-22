Фердинанд о матче «Ливерпуль» – «Реал»: «Отчетливая разница в классе. У одной команды спад, другая совершенствуется»

Теги Рио Фердинанд Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд подвел итоги матча между «Ливерпулем» и «Реалом» в Лиге чемпионов

Мадридская команда на выезде одержала победу в первом матче 1/8 финала со счетом 5:2, уступая 0:2 к 14-й минуте. 

«Сегодня была продемонстрирована отчетливая разница в классе. С одной стороны была команда, у которой спад, а другая команда выглядит так, будто она все еще двигается вверх и совершенствуется.

Ты смотришь на прошлогодний состав «Реала» и понимаешь, что он стал еще на год старше – Бензема, Кроос, Модрич, они потеряли Каземиро.

Сейчас такие игроки [как Винисиус, Родриго, Камавинга] выглядят как настоящие игроки уровня Лиги чемпионов. Они развивались с течением времени. Это добавило терпения команде, которая все еще побеждает. Нужно отдать должное людям за кулисами, которые управляют этим кораблем.

[«Ливерпуль»] – это команда, которой весь сезон не хватало уверенности. Они добились хороших результатов в последних двух играх, но в защите видны слабости, и на первый план выходит неуверенность, накопившаяся за определенный период времени.

Трудно обрести уверенность в одночасье. Для этого нужно пять, шесть, семь, восемь игр», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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11 комментариев

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Эль Иберико
да у Реала у самого проблем вагон и маленькая тележка. Страшно представить, что бы сделал праймовый реал с этим ливером...
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Jaxongir Shodiev
Вот по сути Реал и Ливерпуль в плане состава находятся на одном уровне. У обоих клубов возрастной цент поля, молодёжь и один возрастной топ в атаке, но какие же они разные в плане игры
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llolishe
Нормальный тренер не позволил бы произойти такому
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Lobelopa
Ответ rachidibrahimov
В Реале медленно и незаметно, происходит смена поколений. .
Без шума и пыли.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Нефанатик
Команда у которой основной костяк играет лет 5 вместе, совершенствуется))
Не, костяк из Модрича, Крооса, Каземира уходит в прошлое. Состав сильно меняется. Если уйдёт ещё Бенз. Будет абсолютно другой Реал.
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Андрей Хенто
Ответ Эркинбек Апаканов
я бы сказал опыт в ЛЧ
Опыта и у Ливерпуля достаточно, всё-таки за последние пять лет они трижды играли в финале. Просто сказался класс игроков.
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Эркинбек Апаканов
я бы сказал опыт в ЛЧ
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QWertY
Ответ Нефанатик
Салаха бы в Реал. Какой же он крутой игрок.
В Реале уже есть крутой игрок -Азар
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-5
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Нефанатик
Салаха бы в Реал. Какой же он крутой игрок.
+2
-2
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rachidibrahimov
В Реале медленно и незаметно, происходит смена поколений. .
+6
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Нефанатик
Команда у которой основной костяк играет лет 5 вместе, совершенствуется))
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-1
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