Фердинанд о матче «Ливерпуль» – «Реал»: «Отчетливая разница в классе. У одной команды спад, другая совершенствуется»

подвел итоги матча между « » и « » в .

Мадридская команда на выезде одержала победу в первом матче 1/8 финала со счетом 5:2, уступая 0:2 к 14-й минуте.

«Сегодня была продемонстрирована отчетливая разница в классе. С одной стороны была команда, у которой спад, а другая команда выглядит так, будто она все еще двигается вверх и совершенствуется.

Ты смотришь на прошлогодний состав «Реала» и понимаешь, что он стал еще на год старше – Бензема, Кроос, Модрич, они потеряли Каземиро.

Сейчас такие игроки [как Винисиус, Родриго, Камавинга] выглядят как настоящие игроки уровня Лиги чемпионов. Они развивались с течением времени. Это добавило терпения команде, которая все еще побеждает. Нужно отдать должное людям за кулисами, которые управляют этим кораблем.

[«Ливерпуль»] – это команда, которой весь сезон не хватало уверенности. Они добились хороших результатов в последних двух играх, но в защите видны слабости, и на первый план выходит неуверенность, накопившаяся за определенный период времени.

Трудно обрести уверенность в одночасье. Для этого нужно пять, шесть, семь, восемь игр», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».