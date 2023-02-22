«Карвахаль кладет руку на спину Нуньеса, но не толкает его. Судья прав». Экс-арбитр Фернандес об эпизоде в штрафной «Реала»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Даниэль Карвахаль Дарвин Нуньес Футбол

Решение не назначать пенальти в ворота «Реала» в матче с «Ливерпулем» было верным.

Так считает бывший испанский арбитр Павел Фернандес. 

Напомним, на 53-й минуте матча Лиги чемпионов защитник испанцев Даниэль Карвахаль подтолкнул в своей штрафной форварда англичан Дарвина Нуньеса, который в прыжке пытался дотянуться до мяча. Судьи не зафиксировали фол в этом эпизоде, арбитры ВАР не вмешались.

«Карвахаль кладет руку на спину уругвайского нападающего, но не толкает его.

Румынский судья был прав, не заметив ничего наказуемого в действиях защитника «Реала», – сказал Фернандес Radio MARCA.

На матче «Ливерпуль» – «Реал» (2:5) работала бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем.

Другой испанский экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес, напротив, уверен в ошибке судьи: «Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия».

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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72 комментария

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Salat_78
прям смешно...
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гилберт
Ответ llolishe
Прострел в штрафную мяч попадает в руку Карвахаля Оффсайд Родриго Липовый штрафной при 3 голе Даже если здесь не пенальти как может быть столько глупых судейских ошибок в пользу Реала в матче Лиги Чемпионов
Вот про штрафной при третьем голе. Представим что есть челленджи, один за тайм. Наверняка Клопп не стал бы его тратить на этот момент. И даже если бы Ливерпуль взял челлендж, ВАР не изменил бы решение. Да, там ничего особенного не было, можно и не свистеть. Но и свисток не ошибка. Так что надо лучше действовать на стандартах
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Kira Graponova
Только идиот будет настаивать на том, что толчка там не было. Достаточно просто глянуть повтор. Акцентированное движение рукой было, касание рукой спины тоже было и достаточно убедительное
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бек саидов
Цирк с участием халамадрид в лч продолжается.
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Phantom1289
Тут какие то странные люди набежали, кричащие про барсу. А ничего, что в новости ранее, другой судья сказал что это пенальти? Его тоже Барса подговорила? Сколько людей, столько и мнений. Тут надо наоборот обратить внимание, что 2е судей данный эпизод трактуют по разному. Вот в этом большая проблема на мой взгляд. Должен быть какой то единый стандарт.
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llolishe
Ответ белошип
Лучше вспомни левую пенку Пуля с Тоттенхэм в финале ЛЧ🤡
ТТХ с ноль ударов как мог выиграть тот матч+гол Ориги
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Dan Kennedy
Ну Карвахаль своими действиями заслужил пенальти. Позицию проиграл, и пытается подтолкнуть рукой, браво.
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бек саидов
Ответ гилберт
Что ж, давайте разберём этот эпизод. Но сначала вердикт, чистейший...момент 50 на 50, как говорится на усмотрение судьи. Это железный пенальти? Нет. Основания для пенальти есть? Да. Теперь подробно. Передача была не нацеленная, а слепая горбушка в зону, с высоким отскоком от газона. Карвахаль проиграл позицию, а Дарвин шёл на мяч, но ошибся с траекторией и начал подстраиваться, останавливаясь. В это время сзади подоспел Дани и положил руку, внимание, на руку, не на спину, не прилагая при этом усилий, так называемый инстинктивный контакт. Сам контакт произошёл когда Дарвин ещё примерялся к мячу, а не в воздухе как сказал Иттуральде. Дальше Дарвин притормаживает, а Дани продолжает движение вперёд и рука чуть скользит с руки на спину и получается тот самый кадр, когда кажется что Дани изо всех сил толкает соперника в спину. У ВАР тут не было ни единого шанса придумать пенальти, в таких серых эпизодах решает реф в поле. Я поддержу судью в поле, это не пенальти. В Американском футболе есть понятие неловимого паса. То есть да, защитник придерживал, но ресивер не имел шансов поймать пас, поэтому фол не фиксирунтся. Здесь что то похожее, Нуньес скорее всего не смог бы нанести акцентированный удар, он ошибся с расчётом. Для того чтобы здесь назначить пенальти нужно одно из условий, нацеленная, адресная передача, тогда даже лёгкий фол это пенальти, либо нерешённый мяч, но при этом явный фол. Ни того, ни другого не было, а знасит арбитр прав. Спасибо за внимание.
Очень круто 😆
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Kyancey
Ответ llolishe
Реал-Ювентус тот пенальти(мусорный бак вместо сердца)чем тот момент кардинально отличается от этого?
Тем, что Бенатия сбил Васкеса: толчок плюс удар с ноги в боковую часть груди.
Здесь даже толчка нет в помине
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llolishe
Ответ гилберт
Что ж, давайте разберём этот эпизод. Но сначала вердикт, чистейший...момент 50 на 50, как говорится на усмотрение судьи. Это железный пенальти? Нет. Основания для пенальти есть? Да. Теперь подробно. Передача была не нацеленная, а слепая горбушка в зону, с высоким отскоком от газона. Карвахаль проиграл позицию, а Дарвин шёл на мяч, но ошибся с траекторией и начал подстраиваться, останавливаясь. В это время сзади подоспел Дани и положил руку, внимание, на руку, не на спину, не прилагая при этом усилий, так называемый инстинктивный контакт. Сам контакт произошёл когда Дарвин ещё примерялся к мячу, а не в воздухе как сказал Иттуральде. Дальше Дарвин притормаживает, а Дани продолжает движение вперёд и рука чуть скользит с руки на спину и получается тот самый кадр, когда кажется что Дани изо всех сил толкает соперника в спину. У ВАР тут не было ни единого шанса придумать пенальти, в таких серых эпизодах решает реф в поле. Я поддержу судью в поле, это не пенальти. В Американском футболе есть понятие неловимого паса. То есть да, защитник придерживал, но ресивер не имел шансов поймать пас, поэтому фол не фиксирунтся. Здесь что то похожее, Нуньес скорее всего не смог бы нанести акцентированный удар, он ошибся с расчётом. Для того чтобы здесь назначить пенальти нужно одно из условий, нацеленная, адресная передача, тогда даже лёгкий фол это пенальти, либо нерешённый мяч, но при этом явный фол. Ни того, ни другого не было, а знасит арбитр прав. Спасибо за внимание.
Так Реал-Ювентус там тоже не пенальти по твоей логике ведь Васкез потерял мяч и нырнул в штрафной
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Kyancey
Ответ Экспертное мнение
Прекрасно помню, когда Реал-Ювентус поставили решающий пенальти на последней минуте, в точно такой ситуации именно фанаты Реала яростнее всех доказывали, что в таком эпизоде достаточно небольшого толчка чтобы повлиять на игрока))))) Сейчас для них "это другое")
Бенатия сбил Васкеса: толчок плюс удар с ноги в боковую часть груди.
Здесь даже толчка нет в помине
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гилберт
Ответ Экспертное мнение
То есть это естественное положение рук и ему в этот момент просто нужна была подставка для руки, и очень кстати оказался рядом чисто случайно Нуньес? Что вы вообще несете, 20005% пенальти, только Кабинет Мадриду такие не ставят, в ворота Ливерпуля мгновенно без ВАР поставили бы, вот и вся суть Мадрида, об этом знает каждый фанат футбола.
Пойми, рука на спине это не фол.
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danik 258808
Ответ Экспертное мнение
То есть это естественное положение рук и ему в этот момент просто нужна была подставка для руки, и очень кстати оказался рядом чисто случайно Нуньес? Что вы вообще несете, 20005% пенальти, только Кабинет Мадриду такие не ставят, в ворота Ливерпуля мгновенно без ВАР поставили бы, вот и вся суть Мадрида, об этом знает каждый фанат футбола.
однако официально работал с судьями другой клуб Испании)
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бек саидов
Ответ EKSPERT
Только вот таких толчков за матч происходит десятки,и где теперь ставить пенальти а где нет четких правил нет.
Десятки толчков за матч? Попробуйте хоть пальцем трогать винипуха.. 🤣
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гилберт
Что ж, давайте разберём этот эпизод. Но сначала вердикт, чистейший...момент 50 на 50, как говорится на усмотрение судьи. Это железный пенальти? Нет. Основания для пенальти есть? Да. Теперь подробно. Передача была не нацеленная, а слепая горбушка в зону, с высоким отскоком от газона. Карвахаль проиграл позицию, а Дарвин шёл на мяч, но ошибся с траекторией и начал подстраиваться, останавливаясь. В это время сзади подоспел Дани и положил руку, внимание, на руку, не на спину, не прилагая при этом усилий, так называемый инстинктивный контакт. Сам контакт произошёл когда Дарвин ещё примерялся к мячу, а не в воздухе как сказал Иттуральде. Дальше Дарвин притормаживает, а Дани продолжает движение вперёд и рука чуть скользит с руки на спину и получается тот самый кадр, когда кажется что Дани изо всех сил толкает соперника в спину. У ВАР тут не было ни единого шанса придумать пенальти, в таких серых эпизодах решает реф в поле. Я поддержу судью в поле, это не пенальти. В Американском футболе есть понятие неловимого паса. То есть да, защитник придерживал, но ресивер не имел шансов поймать пас, поэтому фол не фиксирунтся. Здесь что то похожее, Нуньес скорее всего не смог бы нанести акцентированный удар, он ошибся с расчётом. Для того чтобы здесь назначить пенальти нужно одно из условий, нацеленная, адресная передача, тогда даже лёгкий фол это пенальти, либо нерешённый мяч, но при этом явный фол. Ни того, ни другого не было, а знасит арбитр прав. Спасибо за внимание.
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Dauren Ussenov
Независимое мнение:
Хотел выключить после этого 1000%-го пендаля, который по сути определил судьбу матча, но нечаянно досмотрел до гола с офсайдом. В прошлом сезоне Реал заслужил, в этом - нет, только из-за этого матча. «Такой Реал нам не нужен» (с)
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Verhovn
Ответ belikovda.90
Ахахахахах. Так в прошлом году, 1/2 с МС. Лапорт тоже не играл рукой, но пенка. Чем дружеска рука Карвахаля отличается от толчка?)) И зачем он вообще кладет руку?
Я сотку спорных щас тебе выложу.....
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Rick Sorkin
Ответ Дани Алисса
ждём мнение гуруфутбола,барсика и ригоберку,ещё Александру Александровну напоследок
А что, слова бывшего испанского арбитра это истина последней инстанции и их нельзя ставить под сомнение?
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Xabi Alonso78
Ответ Экспертное мнение
То есть это естественное положение рук и ему в этот момент просто нужна была подставка для руки, и очень кстати оказался рядом чисто случайно Нуньес? Что вы вообще несете, 20005% пенальти, только Кабинет Мадриду такие не ставят, в ворота Ливерпуля мгновенно без ВАР поставили бы, вот и вся суть Мадрида, об этом знает каждый фанат футбола.
Карвахаль поставил руку на Нуньеза, тот падает, будто рядом с ним граната взорвалась.
Ита пинальти!
В 2020 Жезус толкает Рамоса в три раза сильнее и забивает гол.
Ита чистый гал!
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ман сити фейк
Ответ Дани Алисса
ждём мнение гуруфутбола,барсика и ригоберку,ещё Александру Александровну напоследок
Забыл Климова ещё
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belikovda.90
Ахахахахах.

Так в прошлом году, 1/2 с МС. Лапорт тоже не играл рукой, но пенка.

Чем дружеска рука Карвахаля отличается от толчка?)) И зачем он вообще кладет руку?
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vladimir.kostrichko
Может и был пенальти, но по факту скажу,чт оЛиверпуль получил то, что заслуживал..Слабохарактерность Клоппа теперь сыграла против него..Это же надо было быть таким слабым,чтобы не выбить трансферы у руководства...Всем тренерам в таких клубах дают деньги на трансферы,кроме Клоппа.Чем же он не выслужился перед руководством...
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Максим Коршунов
Фанат МЮ, но честно говоря в шоке, что Реалу опять помогают с такими нелепыми моментами даже с VAR
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Verhovn
Ответ EKSPERT
Только вот таких толчков за матч происходит десятки,и где теперь ставить пенальти а где нет четких правил нет.
Они есть, правила, но, очень размытые... В этом проблема.
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белошип
Ответ llolishe
Если карма существует Реал выиграет ноль трофеев в этом сезоне
Лучше вспомни левую пенку Пуля с Тоттенхэм в финале ЛЧ🤡
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