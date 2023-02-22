«Карвахаль кладет руку на спину Нуньеса, но не толкает его. Судья прав». Экс-арбитр Фернандес об эпизоде в штрафной «Реала»

Решение не назначать пенальти в ворота «Реала» в матче с «Ливерпулем» было верным.

Так считает бывший испанский арбитр Павел Фернандес.

Напомним, на 53-й минуте матча защитник испанцев подтолкнул в своей штрафной форварда англичан , который в прыжке пытался дотянуться до мяча. Судьи не зафиксировали фол в этом эпизоде, арбитры ВАР не вмешались.

«Карвахаль кладет руку на спину уругвайского нападающего, но не толкает его.

Румынский судья был прав, не заметив ничего наказуемого в действиях защитника «Реала», – сказал Фернандес Radio MARCA.

На матче « » – «Реал» (2:5) работала бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем.

Другой испанский экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес, напротив, уверен в ошибке судьи: «Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия».

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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