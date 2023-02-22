«Карвахаль кладет руку на спину Нуньеса, но не толкает его. Судья прав». Экс-арбитр Фернандес об эпизоде в штрафной «Реала»
Решение не назначать пенальти в ворота «Реала» в матче с «Ливерпулем» было верным.
Так считает бывший испанский арбитр Павел Фернандес.
Напомним, на 53-й минуте матча Лиги чемпионов защитник испанцев Даниэль Карвахаль подтолкнул в своей штрафной форварда англичан Дарвина Нуньеса, который в прыжке пытался дотянуться до мяча. Судьи не зафиксировали фол в этом эпизоде, арбитры ВАР не вмешались.
«Карвахаль кладет руку на спину уругвайского нападающего, но не толкает его.
Румынский судья был прав, не заметив ничего наказуемого в действиях защитника «Реала», – сказал Фернандес Radio MARCA.
На матче «Ливерпуль» – «Реал» (2:5) работала бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем.
Другой испанский экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес, напротив, уверен в ошибке судьи: «Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия».
Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
Чудо-гол Дарвина пяткой «Реалу» – вы захотите это пересматривать
0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ
Здесь даже толчка нет в помине
Здесь даже толчка нет в помине
Хотел выключить после этого 1000%-го пендаля, который по сути определил судьбу матча, но нечаянно досмотрел до гола с офсайдом. В прошлом сезоне Реал заслужил, в этом - нет, только из-за этого матча. «Такой Реал нам не нужен» (с)
Ита пинальти!
В 2020 Жезус толкает Рамоса в три раза сильнее и забивает гол.
Ита чистый гал!
Так в прошлом году, 1/2 с МС. Лапорт тоже не играл рукой, но пенка.
Чем дружеска рука Карвахаля отличается от толчка?)) И зачем он вообще кладет руку?