Хвича о прозвище «Кварадона»: «Рад такому сравнению. Марадону в Неаполе просто боготворят»

Теги серия А Италия болельщики Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о прозвище «Кварадона», которое дали ему болельщики «Наполи».

«Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно».

О Неаполе и неаполитанцах

«Больше всего меня удивило то, что люди здесь живут футболом. Я не так часто куда-то выбираюсь, но когда выхожу и сажусь в машину, вижу, что этот город живет ради футбола. Они любят футбол и просто боготворят Марадону.

Марадона всюду, куда ни посмотри. Он изображен на задних стеклах в такси. Здесь он Бог. Местные обожают футбол и дышат им», – сказал полузащитник «Наполи».

Грузинский вингер забил 12 голов и отдал 12 голевых передач в 24 матчах за «Наполи». Его статистика – здесь.

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29 комментариев

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Kurban Babayev
Ответ Азрет-Али Айбазов
Мертенс лучший бомбардир клуба. Не надо принижать заслуги легенды.
цель клуба чемпионство, а не просто голы которые были в большинстве забиты вшивым итальянским клубам, в этом сезоне я уверен что никакой клуб не догонит наполи
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нытики реала
сравнивать с Марадоной это просто смешно, где Марадона и где он.
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Пуп Ппп
Ответ CuauhtemokBlanco
Если он достигнет уровня условного Мертенса, то это будет очень круто
Хвича за один сезон сделал столько сколько Мертенс за 100 лет . Мертенсы Инсиньи уже в прошлом. Наполи уже топ команда без средних игроков
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Пуп Ппп
Ответ Машина Мощная
Пора давать ЗМ за такую стату. ведь это невероятно.
Если будет в финале ЛЧ то 100 % будет в тройке
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Александра Александрова
Ответ Арсений Элин
Про хвичу еще 4 года назад семин говорил что это будущая звезда мирового уровня! Палыч уже тогда рассмотрел этот "алмаз"!
Юрий Палыч это глыба !
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Машина Мощная
Пора давать ЗМ за такую стату. ведь это невероятно.
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Schiaff1no
Ответ Aleksandr Dubovik
Еще бы не боготворили, лучший аргентинец в истории
Да в Аргентине такого культа Марадоны нет как в Неаполе, просто местная религия
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Bingo Bongo
Ответ Kurban Babayev
я сравниваю именно сейчас, был ли близок наполи к чемпионству при мертенсе ? и сравни их показатели именно по началу карьеры мертенса в наполи
а какой смысл их сравнивать по одному сезону? Ни в коем случае не умаляю заслуг Квары, он прекрасен.
По поводу борьбы, в 2018 Наполи (91 очко, весьма нехило) боролись с ЮВЕ (95), наверное сам знаешь уровень того Юве.
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инок
Ответ Арсений Элин
Про хвичу еще 4 года назад семин говорил что это будущая звезда мирового уровня! Палыч уже тогда рассмотрел этот "алмаз"!
Кикнадзе отдал Хвичу Рубину, бестолковый ген.дир Локо... Привет ему от Палыча
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Kurban Babayev
он уже обошёл мертенса, а если ты не согласен значит ты не смотришь игры наполи
Мертенс лучший бомбардир клуба. Не надо принижать заслуги легенды.
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инок
Кварадона (Хвича) - красавец! Если в этом сезоне Наполи возьмёт скудетто, для неаполитанцев он будет настоящим героем
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Kurban Babayev
Ответ Bingo Bongo
чтобы обойти Мертенса нужно этот уровень демонстрировать на протяжении нескольких сезонов. Пока рано делать такие выводы
я сравниваю именно сейчас, был ли близок наполи к чемпионству при мертенсе ? и сравни их показатели именно по началу карьеры мертенса в наполи
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Aleksandr Dubovik
Еще бы не боготворили, лучший аргентинец в истории
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Kurban Babayev
Ответ Эркинбек Апаканов
Рано ещё сравнивать за один сезон с Мертенсом
дорогой ну ты если понимаешь в футболе ты не будешь сравнивать мертенса с хвичей, я не говорю что мертенс плохой игрок, но ... хвича это другое
+1
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Bingo Bongo
Ответ Kurban Babayev
он уже обошёл мертенса, а если ты не согласен значит ты не смотришь игры наполи
чтобы обойти Мертенса нужно этот уровень демонстрировать на протяжении нескольких сезонов. Пока рано делать такие выводы
+1
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+1
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Эркинбек Апаканов
Ответ Kurban Babayev
он уже обошёл мертенса, а если ты не согласен значит ты не смотришь игры наполи
Рано ещё сравнивать за один сезон с Мертенсом
+2
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Жаргал Шадапов
Ответ CuauhtemokBlanco
Если он достигнет уровня условного Мертенса, то это будет очень круто
Скорее с Инсинье
0
0
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Kurban Babayev
Ответ CuauhtemokBlanco
Если он достигнет уровня условного Мертенса, то это будет очень круто
он уже обошёл мертенса, а если ты не согласен значит ты не смотришь игры наполи
+4
-1
+3
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Zatvornick
По этому поводу есть три мысли:
1) Хвича - нереальный красавчик
2) Спалеттти - нереальный красавчик
3) Эффективные менеджеры в РФ - нереальные д0JIб0клюi
+15
0
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Владимир Владимир
А ведь Марадона так сильно хотел уйти на пике из Наполи, но мафия не позволила, предварительно подсадив на кокаин)
+1
-2
-1
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Zidan GOAT
Как же я ненавижу руководство Локо!
Ну как можно было отпустить такого игрока???
+4
0
+4
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Dvapyatdesyat
Очень грустно было, когда Локомотив его просрал
+4
0
+4
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Арсений Элин
Про хвичу еще 4 года назад семин говорил что это будущая звезда мирового уровня! Палыч уже тогда рассмотрел этот "алмаз"!
+14
-2
+12
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Dvapyatdesyat
Кварадона попроще произносить итальянцам))
+2
0
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CuauhtemokBlanco
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
У Квияи большой потенциал. Марадону он наверное не обойдет, но у него большие шансы на пару номинаций в топ 10 ЗМ
Если он достигнет уровня условного Мертенса, то это будет очень круто
+3
-2
+1
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