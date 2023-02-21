Хвича о прозвище «Кварадона»: «Рад такому сравнению. Марадону в Неаполе просто боготворят»

высказался о прозвище «Кварадона», которое дали ему болельщики «Наполи».

«Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще. Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно».

О Неаполе и неаполитанцах

«Больше всего меня удивило то, что люди здесь живут футболом. Я не так часто куда-то выбираюсь, но когда выхожу и сажусь в машину, вижу, что этот город живет ради футбола. Они любят футбол и просто боготворят Марадону.

всюду, куда ни посмотри. Он изображен на задних стеклах в такси. Здесь он Бог. Местные обожают футбол и дышат им», – сказал полузащитник « ».

Грузинский вингер забил 12 голов и отдал 12 голевых передач в 24 матчах за «Наполи». Его статистика – здесь.