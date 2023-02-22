У Хвичи 25 (12+13) очков в 25 матчах за «Наполи». Он не забил пенальти «Айнтрахту», но отдал голевой пас

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Кевин Трапп Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия совершил очередное результативное действие в сезоне.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» – «Наполи» (0:2, второй тайм) грузинский вингер отдал голевую передачу на Джованни Ди Лоренцо во втором тайме.

Отметим, на 36-й минуте Хвича не реализовал пенальти – Кевин Трапп отразил его удар.

Кварацхелия забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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17 комментариев

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Okaka
Ответ Tigo_Volchara93
Хвича уже не забивал по-моему в этом сезоне пенальти, кто-то помнит ?
да, кому-то не забивал
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Глебиньо
Ответ Александр Быков
Месси бы забил…
Ты и собаку бы 😆
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0
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S H A R K
Ответ Владимир Владимирович
Открытие не только в Серии А, но вообще в топ 5 чемпионатах , нету конкурентов в этой номинации в топ 5. Сака, Коло Муани, Эдегор как минимум на строчку ниже Кварадоны
Сака и Эдегор открытия прошлых сезонов
0
0
0
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Super Bock
Это сюр какой-то, он же совсем недавно Нижнему Новгороду пенальти не забивал, а тут уже Айнтрахту в плей-офф ЛЧ не забивает 😁.
+6
0
+6
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Владимир Владимирович
Ответ Pucheslav
А с чего Сака и Эдегор открытия ? Они вроде пару лет как открыты
Ну в этом сезоне они тоже прибавили прилично , мчат к титулу АПЛ, в предыдущих сезонах они были сырыми
+1
-1
0
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zhukas58
Как там Кикнадзе интересно?
0
0
0
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Tigo_Volchara93
Хвича уже не забивал по-моему в этом сезоне пенальти, кто-то помнит ?
+1
-1
0
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Pucheslav
Ответ Владимир Владимирович
Открытие не только в Серии А, но вообще в топ 5 чемпионатах , нету конкурентов в этой номинации в топ 5. Сака, Коло Муани, Эдегор как минимум на строчку ниже Кварадоны
А с чего Сака и Эдегор открытия ? Они вроде пару лет как открыты
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Быков
Ответ Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что пенку не забил
Месси бы забил…
0
-6
-6
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KING_OF_RUSSIA
Ответ xQcoW
Надеюсь, в болото РПЛ никогда не будет возвращаться
К чему вообще этот комментарий? Есть какие-то предпосылки или лишь бы ляпнуть?
+16
-2
+14
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ALMANAC
Чердак подвел Кварадону, ушел с Геничем портить эфир Реал - Ливерпуль, пенку не забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Надеюсь, в болото РПЛ никогда не будет возвращаться
+5
-9
-4
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tyuiop tyuiop
Ответ Владимир Владимирович
Открытие не только в Серии А, но вообще в топ 5 чемпионатах , нету конкурентов в этой номинации в топ 5. Сака, Коло Муани, Эдегор как минимум на строчку ниже Кварадоны
да кто вообще в мире больше открытие?
+1
0
+1
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Nik Yeremich
где Хвича, а где Локомотив...не говорю уже про Рубин
+1
-2
-1
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Ебздрогыч
Забить пеналь - это уже слишком скучно для Хвичи
+2
0
+2
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Владимир Владимирович
Открытие не только в Серии А, но вообще в топ 5 чемпионатах , нету конкурентов в этой номинации в топ 5. Сака, Коло Муани, Эдегор как минимум на строчку ниже Кварадоны
+31
-5
+26
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Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что пенку не забил
+12
-2
+10
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