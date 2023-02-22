совершил очередное результативное действие в сезоне.

В первом матче 1/8 финала « » – «Наполи» (0:2, второй тайм) грузинский вингер отдал голевую передачу на во втором тайме.

Отметим, на 36-й минуте Хвича не реализовал пенальти – Кевин Трапп отразил его удар.

Кварацхелия забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 25 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.