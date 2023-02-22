У Хвичи 25 (12+13) очков в 25 матчах за «Наполи». Он не забил пенальти «Айнтрахту», но отдал голевой пас
Хвича Кварацхелия совершил очередное результативное действие в сезоне.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» – «Наполи» (0:2, второй тайм) грузинский вингер отдал голевую передачу на Джованни Ди Лоренцо во втором тайме.
Отметим, на 36-й минуте Хвича не реализовал пенальти – Кевин Трапп отразил его удар.
Кварацхелия забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 25 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистика – здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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