Президент «Наполи» о Хвиче и Осимхене: «Некоторые предложения невозможно отклонить»

Президент «Наполи» высказался о будущем и .

– Осимхен и Кварацхелия не продаются?

– Я очень хорош в составлении контрактов. Их будет несложно удержать.

Но никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя.

Но мы будем еще долго смотреть, как эти игроки будут сиять, – сказал в интервью TNT Sports Mexico.

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