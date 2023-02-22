Президент «Наполи» о Хвиче и Осимхене: «Некоторые предложения невозможно отклонить»

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Президент «Наполи» высказался о будущем Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.

– Осимхен и Кварацхелия не продаются?

– Я очень хорош в составлении контрактов. Их будет несложно удержать.

Но никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя.

Но мы будем еще долго смотреть, как эти игроки будут сиять, – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью TNT Sports Mexico.

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»

Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым

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13 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ ML26
Если честно, то не вижу сейчас клуба, где Хвича бы пригодился. В Реале есть Вини, в Баварии куча игроков на этой позиции, Барселона просто финансово не потянет. В АПЛ тоже все укомплектованы вингерами. Единственное, что Арсенал был готов выложить сотку за Мудрика, но они уже купили Троссарда на эту позицию, так что, в ближайшем будущем точно этот вариант рассматривать не будут.
В Ювентус может перейти и там заиграть на долго, им как раз нужно обновление состава большое. Все таки Ювентус это легендарный клуб и играть престижно за них, какие бы проблемы у них сейчас не были. А наполи все таки не такой клуб по статусу как Ювентус. Я сам если что не болею за юве, просто мнение говорю
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ MUthebest
Почему? Хвича сам забивает и раздает кучу передач. Чем он зависим от Осимена?
Просто ляпнул не подумав
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Denis242424
Осимхену сейчас бы выбрать "правильный" клуб. До этого его карьера развивалась в правильном направлении. А то, что продавать его будут, так это без сомнений. И Наполи это выгодно. Агент тоже будет настаивать (ему светят большие комиссионные).
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инок
Еще год назад Хвича пылил в Рубине, а теперь вероятно главное открытие сезона в Европе.
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NuevoCinemaParadiso
В этот раз без точных цифр, правильно ДДЛ, правильно)
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Philipp Losev
Ответ MUthebest
Почему? Хвича сам забивает и раздает кучу передач. Чем он зависим от Осимена?
Они друг друга дополняют
+1
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ML26
Если честно, то не вижу сейчас клуба, где Хвича бы пригодился.
В Реале есть Вини, в Баварии куча игроков на этой позиции, Барселона просто финансово не потянет. В АПЛ тоже все укомплектованы вингерами. Единственное, что Арсенал был готов выложить сотку за Мудрика, но они уже купили Троссарда на эту позицию, так что, в ближайшем будущем точно этот вариант рассматривать не будут.
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0
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DpeMa111
Ответ MUthebest
Почему? Хвича сам забивает и раздает кучу передач. Чем он зависим от Осимена?
Это не объяснить, эту парочку надо видеть
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Милан. Тонали. 8.
Осимхен сейчас около 120 мультов стоит, Хвича примерно 100 мультов, будут предложения - продадут ☝️ ....
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MUthebest
Ответ DpeMa111
Их надо только в паре продавать
Почему? Хвича сам забивает и раздает кучу передач. Чем он зависим от Осимена?
+7
-1
+6
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16TH STATE
Боули потирает руки
+2
-1
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DpeMa111
Их надо только в паре продавать
+10
-4
+6
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HI MARS
Зато честно
+12
-3
+9
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