Президент «Наполи» о Хвиче и Осимхене: «Некоторые предложения невозможно отклонить»
Президент «Наполи» высказался о будущем Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.
– Осимхен и Кварацхелия не продаются?
– Я очень хорош в составлении контрактов. Их будет несложно удержать.
Но никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя.
Но мы будем еще долго смотреть, как эти игроки будут сиять, – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью TNT Sports Mexico.
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В Реале есть Вини, в Баварии куча игроков на этой позиции, Барселона просто финансово не потянет. В АПЛ тоже все укомплектованы вингерами. Единственное, что Арсенал был готов выложить сотку за Мудрика, но они уже купили Троссарда на эту позицию, так что, в ближайшем будущем точно этот вариант рассматривать не будут.