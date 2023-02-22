Модрича задевают постоянные разговоры о его возрасте в контексте нового контракта с «Реалом». Он считает, что хорошо готов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Полузащитнику «Реала» Луке Модричу не нравятся постоянные разговоры о его возрасте.

Информация о том, что в случае перехода Джуда Беллингема «Реал» задумается, стоит ли продлевать контракт с Модричем, появившаяся в газете Marca, задела гордость хорвата.

Лука решил ответить на поле и после этого забил гол в матче с «Эльче» (4:0) после выхода на замену, а во вчерашней игре с «Ливерпулем» (5:2) напрямую поучаствовал в двух голах.

Как пишет Marca, Модрича задевает, что все регулярно обсуждают его возраст. Он понимает, что в сентябре ему исполнится 38 лет, но считает, что хорошо готов, и не думает, что разговоры о его возрасте в контексте обсуждения нового контракта справедливы.

В этом сезоне на счету полузащитника 6 голов и 3 результативные передачи в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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34 комментария

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Крыс Пол
Да уж, кто мог подумать почти 2 года назад, что убегающий от Модрича как на велосипеде Канте исчезнет с радаров, а хорват будет на вершине футбола..
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GuruFutbola
Даже в 40 лучше мусора, что накупил модрид в полузащиту последние 2 года
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Игорь Новиков
Ответ David Avagyan
Где ты видел чтобы он оббегал молодых?
Посмотри пятый гол Реала. 67-я минута.
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ericssons
Смотря на его статистику так и не скажешь, что это был и есть топовый полузащитник в самом успешном клубе, причем не опорник. Всё-таки статистика обманчива.
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Crestbook
На выдумки похоже. Скорее вместо переживаний на его месте многие бы с гордостью говорили "И это я в 37 так зажигаю :)"
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David Avagyan
Ответ Игорь Новиков
Вчерашний матч пропустил? Сочувствую.
Где ты видел чтобы он оббегал молодых?
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-5
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kurt015
НОВЫЙ КОНТРАКТ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!ОН ЛУЧШИЙ НА ПОЛЕ ПРОТИВ ЛИВЕРПУЛЯ,НУ ИЛИ ОДИН ИЗ!!!ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В МИРЕ!!!Я ВООБЩЕ СЧИТАЮ ЕГО ЛУЧШЕ ХАВИ И ИНЬЕСТЫ,ОН ИХ ОБОИХ В СЕБЕ СОВМЕСТИЛ!!!
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Экселлент
Если бы можно сделать голосование среди фанатов Реала,стоит ли продлевать Модрича или нет,думаю с подавляющим большинством проголосовали бы "за"
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Ян Константинопольский
Тот случай когда дедуле уступают место молодые...в стартовом составе
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Игорь Новиков
Ответ David Avagyan
Где ты такое видел?
Вчерашний матч пропустил? Сочувствую.
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DpeMa111
Ему не дашь 37 лет, он хорошо видит поле, почти не теряет мяч, его передачи просто космос, в скорости тоже не потерял с годами...... Выходить в топ клубе в 37 лет регулярно в основе это уже обо многом говорит.
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Max Zhomkov
вчера просто божил. в моменте с перехватом и контратакой просто космос
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Fazy10
дайте ему пожизненный контракт уже
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Андрей Хенто
Вчера Модрич развеял все эти вопросы. Гениальную игру провёл, огромный объём работы проделал и заслужил овации Энфилда, за что большой респект болельщикам Ливерпуля.
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David Avagyan
Ответ Игорь Новиков
Модрич - титан. От молодых убегает на раз-два в последней трети матча. Это профи и гений.
Где ты такое видел?
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-8
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Jaxongir Shodiev
Дайте деду поиграть еще
+1
0
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ML26
Модрич с каждым годом все сильнее и сильнее разрушает стереотипы о возрасте в футболе
+10
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MikhaL
Кто-то в 37 - уровень Реала и ЛЧ, кто-то в 37 едет в пески доигрывать.
+4
-3
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Marcus-light
Азар тоже считает, а Модрич показывает на поле
+3
0
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Акира_1
На фоне донного Ливерпуля все хороши, даже Мудрик. 🤷‍♂️
+2
-2
0
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Игорь Новиков
Модрич - титан. От молодых убегает на раз-два в последней трети матча. Это профи и гений.
+11
-5
+6
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Антон Анч
Кажется, что адекватные люди смотрят на уровень игры, а не на возраст.
А по уровню игры в мире полузащитников, сопоставимых Модричу, по пальцам руки посчитать.
+1
-3
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Alexandr Donskoy
Хоть песок и сыпиться у модрича,но на пару месяцев он может отыграть по 30 минут
+4
-2
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dr. cage
Такой игрок и в 40 за счёт интеллекта будет делать разницу..

Реал сглупит, если не сохранит отца ещё на 1-2 сезона..
+4
-4
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Азамат Кабертай
Ну, Модрича нужно продлевать , тут без сомнений. Ещё минимум сезон точно будет очень полезен. Тем более, Лукита никогда не требует баснословных сумм в контракте
+12
-2
+10
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