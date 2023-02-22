Модрича задевают постоянные разговоры о его возрасте в контексте нового контракта с «Реалом». Он считает, что хорошо готов

Полузащитнику « » не нравятся постоянные разговоры о его возрасте.

Информация о том, что в случае перехода Джуда Беллингема «Реал» задумается, стоит ли продлевать контракт с Модричем, появившаяся в газете Marca, задела гордость хорвата.

Лука решил ответить на поле и после этого забил гол в матче с «Эльче» (4:0) после выхода на замену, а во вчерашней игре с «Ливерпулем» (5:2) напрямую поучаствовал в двух голах.

Как пишет Marca, Модрича задевает, что все регулярно обсуждают его возраст. Он понимает, что в сентябре ему исполнится 38 лет, но считает, что хорошо готов, и не думает, что разговоры о его возрасте в контексте обсуждения нового контракта справедливы.

В этом сезоне на счету полузащитника 6 голов и 3 результативные передачи в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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