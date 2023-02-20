Модрич о камбэке с «ПСЖ» в ЛЧ-2022: «Все списывали «Реал» со счетов: «Они мертвы, Модрич должен закончить карьеру, Кроос не может играть». Поэтому вы видели те празднования»

высказался о победе «Реала» в чемпионов-2022.

«Кажется, все наши соперники были фаворитами. Я думаю, произошедшее трудно описать.

Например, я помню, что первый матч против « » мы проиграли со счетом 0:1 и играли хорошо, но тренер заменил меня. И я сидел с Карвахалем. И я сказал ему, что мы отыграемся на «Бернабеу».

Я знал, что на «Бернабеу» нам придется раскрыться. Нам было нужно показать наши атакующие качества, и я знал, что им будет непросто, если мы сыграем так, как умеем. И это произошло, особенно в последние 30-35 минут второго тайма.

Болельщики также сыграли важную роль. Наши фанаты очень требовательны, очень требовательны. Иногда, когда все идет не так, как ты хочешь, так оно и может быть... Но тот сезон был чем-то невероятным, шум на стадионе был другим.

Вот почему вы видели те празднования. Они пришли естественно, но еще и потому, что все списывали нас со счетов. «Они мертвы», «Модрич должен закончить карьеру», « не может играть», понимаете? Это эмоциональный момент», – сказал полузащитник « » в интервью BT Sport.