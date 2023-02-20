Модрич о камбэке с «ПСЖ» в ЛЧ-2022: «Все списывали «Реал» со счетов: «Они мертвы, Модрич должен закончить карьеру, Кроос не может играть». Поэтому вы видели те празднования»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Лука Модрич высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов-2022.

«Кажется, все наши соперники были фаворитами. Я думаю, произошедшее трудно описать.

Например, я помню, что первый матч против «ПСЖ» мы проиграли со счетом 0:1 и играли хорошо, но тренер заменил меня. И я сидел с Карвахалем. И я сказал ему, что мы отыграемся на «Бернабеу».

Я знал, что на «Бернабеу» нам придется раскрыться. Нам было нужно показать наши атакующие качества, и я знал, что им будет непросто, если мы сыграем так, как умеем. И это произошло, особенно в последние 30-35 минут второго тайма.

Болельщики также сыграли важную роль. Наши фанаты очень требовательны, очень требовательны. Иногда, когда все идет не так, как ты хочешь, так оно и может быть... Но тот сезон был чем-то невероятным, шум на стадионе был другим.

Вот почему вы видели те празднования. Они пришли естественно, но еще и потому, что все списывали нас со счетов. «Они мертвы», «Модрич должен закончить карьеру», «Кроос не может играть», понимаете? Это эмоциональный момент», – сказал полузащитник «Реала» в интервью BT Sport.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksim1302
Ответ ZamoRano
Это когда они до липового удаления Ван Перси не могли дома обыграть арсенал с бенлтнером?🤣🤣🤣👍
Это когда они на Барнабео 2:6 размотали сливочных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
!Sc@ryClown!
Реал 2022 самый слабый обладатель ЛЧ в 21 веке наряду с Челси2012,Интер2010 и Ливерпуль 2019.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Спасибо Донарумме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
distress of ignorance
Первый матч с ПСЖ вы играли хорошо?) Играли ужасно, повезло, что Месси не забил пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
h4ww7xkqkz
Та ЛЧ стала показателем того,как замены Анчелотти решали исходы матчей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
Победу Реалу принёс Долларрума своей феноменальной игрой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Killer_na_belom_barse$
Ответ Burel
благодаря левому голу с явным нарушением правил
Где там было нарушение?? Ни один судья, никто это не подтвердил! Зато у тсж целых пол часа было, чтобы разнести мадридское убогое шапито, как вы выражаетесь, во главе с великим меси, вечно перспективным неймаром и летучим мбапе... где они были? Куда пропали с поля? Просто позорище с большой буквы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А где был Лео?
Пенальти незабивал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Типичный кабинет. На деле голы из оффсайдов, пенальти и +7-8 минут от судьи.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Говоря о катарском недопроекте, вы что имеете в виду? Поясните. Вы знаете, что оскорблять другие клубы, по крайней мере, неприлично. Соперников и их болельщиков нужно всегда уважать. Пари Сен-Жермен может быть ещё молодой клуб и не имеет тех заслуг и трофеев, но он является самым титулованным клубом во Франции, который уже более 10 лет стабильно играет в ЛЧ. Чтобы вы знали, все эти годы Реалу помогали судьи и это нужно признать.
«Соперников и их болельщиков надо уважать» - скажи это Дани Алвесу, который чеканил мяч в центре поля с «МЮ» или Маркиньосу, который пасовал пяткой в своей штрафной с «Реалом». Ваших пижонов никто не любит и не уважает, пока вы и будете этими самыми пижонами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Ответ Maksim1302
Гвардиола? Вспомни что выдавала Барселона с ним, как они сменами всех подряд не замечая преград….а да, ты тогда еще буквы учил только
Это когда они до липового удаления Ван Перси не могли дома обыграть арсенал с бенлтнером?🤣🤣🤣👍
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan de PSG depuis 2002
Ответ King Ragnar
Пусть фанаты других клубов считают продвинутые стат.данные, считают кол-во ударов в створ или сейвов Куртуа, но у меня, как у фаната Мадрида, никто никогда не сможет отнять тот колоссальный феерический космический уровень эмоций за тот плей-офф А эмоции именно то, ради чего мы смотрим футбол. Так что РМ в лице этих легенд и молодых игроков подарил своим фанатам то, что не могут подарить Гвардиола с бездонным бюджетом или Катарский недопроект
Говоря о катарском недопроекте, вы что имеете в виду? Поясните.
Вы знаете, что оскорблять другие клубы, по крайней мере, неприлично. Соперников и их болельщиков нужно всегда уважать. Пари Сен-Жермен может быть ещё молодой клуб и не имеет тех заслуг и трофеев, но он является самым титулованным клубом во Франции, который уже более 10 лет стабильно играет в ЛЧ.
Чтобы вы знали, все эти годы Реалу помогали судьи и это нужно признать.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan de PSG depuis 2002
Я, конечно же, не оправдываю игру Пари Сен-Жермен в ответном матче, но надо признать, что эта победа досталась Реалу не без помощи арбитра.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksim1302
Ответ King Ragnar
Пусть фанаты других клубов считают продвинутые стат.данные, считают кол-во ударов в створ или сейвов Куртуа, но у меня, как у фаната Мадрида, никто никогда не сможет отнять тот колоссальный феерический космический уровень эмоций за тот плей-офф А эмоции именно то, ради чего мы смотрим футбол. Так что РМ в лице этих легенд и молодых игроков подарил своим фанатам то, что не могут подарить Гвардиола с бездонным бюджетом или Катарский недопроект
Гвардиола? Вспомни что выдавала Барселона с ним, как они сменами всех подряд не замечая преград….а да, ты тогда еще буквы учил только
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ los merengues
один из величайших походов за трофеем. понимаю болельщиков других команд, но для фанов сливочных - это было незабываемо.
А ещё это было весело и изумительно по драматургии для любого нейтрального болельщика !
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kin
Старики- разбойники
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Игнатьев
Ответ King Ragnar
Пусть фанаты других клубов считают продвинутые стат.данные, считают кол-во ударов в створ или сейвов Куртуа, но у меня, как у фаната Мадрида, никто никогда не сможет отнять тот колоссальный феерический космический уровень эмоций за тот плей-офф А эмоции именно то, ради чего мы смотрим футбол. Так что РМ в лице этих легенд и молодых игроков подарил своим фанатам то, что не могут подарить Гвардиола с бездонным бюджетом или Катарский недопроект
Угу, Клаттенбург, Кашшаи и Оливер, а ещё гретые шары на жеребьевке Дзанетти, не говоря о Роналду, Бэйле, Хамесе, Азаре и Тчуамени - они подарили куда больше чем сорящие деньгами мешки. Да что говорить, Вы бы даже переход Мбаппе бы оправдали, Реал ведь имеет право тратить, а остальные нет)
+7
-14
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
los merengues
Ответ Burel
кроатский гремлин - самый переоценённый игрок десятилетия
нелепость какая-то. и комментарий тоже.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MonkeyMeister
Ответ los merengues
ты вообще понимаешь, что пишешь? проигрывали в каких-то матчах, либо играли хуже какую часть матча, но в итоге переламывали ход матча и обыгрывали соперника. ты серьезно считаешь, что реал случайно устраивал камбеки с псж, потом с челси, сити?
Переламывать ход 2 матчей за 5-10 минут до конца второго матча на случайных отскоках и не забитых мячах других команд? Ну да.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Ответ Blaumerc
а когда Месси и компания унижали Реал по 5-0 и более, кем был тогда Реал а?
А, ты про те времена, когда каталонский балетный кружок вовсю грузил наличку судьям, за счёт чего и брал липовые очки? Реал тогда был лучшим клубом 20 века, рекордсменом по числу кубков ЛЧ и титулов Ла Лиги.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Такие нарушения даже в центре поля свистятся в большинстве случаев, а тут на вратаря во вратарской !!
Очередная постыдная страница в черной биографии проекта франко
+5
-12
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yusuf Evloev
Ответ Burel
Спасибо, Маккели. Очередной из бесчисленного множества голов с нарушееием правил от меньше, чем клуба
ну заплачь
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Усама Бен Ладен
когда реал брал 3 лч подряд , где был леонид пешеходович ? Всё правильно , исчезал в важных матчах
причём тут Месси?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
los merengues
Ответ MonkeyMeister
Лол. Они проигрывали абсолютно всем, а потом на любом рандоме во 2 матче побеждали. Так что да, смешно.
ты вообще понимаешь, что пишешь? проигрывали в каких-то матчах, либо играли хуже какую часть матча, но в итоге переламывали ход матча и обыгрывали соперника. ты серьезно считаешь, что реал случайно устраивал камбеки с псж, потом с челси, сити?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Барсофанские Джейсоны Борны впечатляют каждый раз
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий