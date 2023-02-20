Модрич о камбэке с «ПСЖ» в ЛЧ-2022: «Все списывали «Реал» со счетов: «Они мертвы, Модрич должен закончить карьеру, Кроос не может играть». Поэтому вы видели те празднования»
Лука Модрич высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов-2022.
«Кажется, все наши соперники были фаворитами. Я думаю, произошедшее трудно описать.
Например, я помню, что первый матч против «ПСЖ» мы проиграли со счетом 0:1 и играли хорошо, но тренер заменил меня. И я сидел с Карвахалем. И я сказал ему, что мы отыграемся на «Бернабеу».
Я знал, что на «Бернабеу» нам придется раскрыться. Нам было нужно показать наши атакующие качества, и я знал, что им будет непросто, если мы сыграем так, как умеем. И это произошло, особенно в последние 30-35 минут второго тайма.
Болельщики также сыграли важную роль. Наши фанаты очень требовательны, очень требовательны. Иногда, когда все идет не так, как ты хочешь, так оно и может быть... Но тот сезон был чем-то невероятным, шум на стадионе был другим.
Вот почему вы видели те празднования. Они пришли естественно, но еще и потому, что все списывали нас со счетов. «Они мертвы», «Модрич должен закончить карьеру», «Кроос не может играть», понимаете? Это эмоциональный момент», – сказал полузащитник «Реала» в интервью BT Sport.
Вы знаете, что оскорблять другие клубы, по крайней мере, неприлично. Соперников и их болельщиков нужно всегда уважать. Пари Сен-Жермен может быть ещё молодой клуб и не имеет тех заслуг и трофеев, но он является самым титулованным клубом во Франции, который уже более 10 лет стабильно играет в ЛЧ.
Чтобы вы знали, все эти годы Реалу помогали судьи и это нужно признать.
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