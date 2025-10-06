У Сане возник конфликт с фанатом «Баварии», кричавшим ему «Гала» – дерьмо» на Октоберфесте. Лероя толкнули, вмешалась охрана

У Лероя Сане возник конфликт с болельщиком на Октоберфесте.

Как сообщает Focus со ссылкой на Bild, вингер «Галатасарая » присоединился к футболистам «Баварии», прибывшим на праздник после победы над «Айнтрахтом» (3:0).

В районе полуночи Сане начал провоцировать, по всей видимости, болельщик мюнхенского клуба. В его адрес раздались выкрики «Гала» – дерьмо!», и Лерой подошел к обидчику, когда оскорбления не прекратились. Возникла короткая потасовка, которую остановили охранники.

«Меня в праздничном шатре провоцировали в течение длительного времени и лично оскорбляли. Оскорбляли также мой клуб – «Галатасарай». В этой накаленной атмосфере меня еще и толкнули, и тогда возникла короткая потасовка.

Но в тот момент я, конечно, должен был отреагировать спокойнее и просто пропустить мимо ушей – это я возьму на заметку для себя», – сказал впоследствии Сане.