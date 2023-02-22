Винисиус признан лучшим против «Ливерпуля»: «Перевернул ход игры при 0:2. Модрич тоже провел потрясающий матч»

признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионов с « » (5:2).

Игру вингера « » оценила группа технических наблюдателей УЕФА.

«У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 0:2. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Милитао.

тоже провел потрясающий матч», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.