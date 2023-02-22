Винисиус признан лучшим против «Ливерпуля»: «Перевернул ход игры при 0:2. Модрич тоже провел потрясающий матч»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2).

Игру вингера «Реала» оценила группа технических наблюдателей УЕФА.

«У него были решающие эпизоды в атаке, перевернувшие ход встречи при счете 0:2. Он сам забил два мяча, ассистировал партнерам, заработал штрафной, после которого забил Милитао.

Модрич тоже провел потрясающий матч», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.

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2 комментария

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Игорь Новиков
Заслужил.
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focusandre
Когда ни капли не пожалел, что оставил себе всего два часа сна перед работой!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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