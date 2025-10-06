  • Спортс
  • Игорь Шалимов: «Лучше сидеть дома, чем возглавить «Оренбург»? Я не тот, кто скажет: «Не пойду туда, там тяжелая ситуация и ловить нечего». Не буду отказываться от предложения из РПЛ»
Игорь Шалимов: «Лучше сидеть дома, чем возглавить «Оренбург»? Я не тот, кто скажет: «Не пойду туда, там тяжелая ситуация и ловить нечего». Не буду отказываться от предложения из РПЛ»

Игорь Шалимов готов возглавить «Оренбург».

– Вы бы возглавили «Оренбург»? Вы всегда говорите, что за все возьметесь.

– И за них возьмусь.

– Даже несмотря на состав?

– Получилось же с «Факелом». Команда должна быть крепкая, ее должно быть тяжело обыграть.

– Будут ошибки. Брать команду в такой ситуации – это риск.

– «Факел» тоже был риском. Лучше сидеть дома, чем возглавить «Оренбург»? Я не тот тренер, который скажет: «Я не пойду туда, там тяжелая ситуация и ловить нечего». Я не буду отказываться от предложения из РПЛ, – сказал тренер в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoИгорь Шалимов
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoПервая лига
Это футбол, брат!
