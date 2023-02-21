Лука Модрич: «Хочу заслужить контракт с «Реалом», а не получить в подарок. Это клуб всей моей жизни»
Полузащитник Лука Модрич высказался о возможном продлении контракта с «Реалом».
«Я собираюсь сделать все возможное и заслужить право остаться здесь. Это все, что в моей власти.
У меня всегда были очень хорошие отношения с клубом, и это не изменится.
Как и в прошлом году, спешки нет. Сейчас середина сезона, впереди много испытаний, и я сосредоточен именно на этом и на том, чтобы вернуться на свой лучший уровень. А там – посмотрим.
Мы еще не обсуждали контракт. Я спокоен. Такие вопросы немного утомляют, потому что я всегда говорю одно и то же: что я хорошо себя чувствую и что я хочу остаться в «Реале».
Я хочу остаться, но намерен заслужить это право, а не получить контракт в подарок. Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях.
Ничто не испортит моих отношений с «Реалом», это клуб всей моей жизни», – сказал Модрич.
Роналду сам захотел уйти, так ещё и поступая откровенно по-свински заявляя об этом сразу после победы в ЛЧ, в итоге клуб выручил за него почти 120 миллионов
Алонсо тоже захотел уйти, так ещё и в принципе не является легендой уровня всех перечисленных, тут точно мимо
Касильяс тоже ушёл из-за того что ему место в основе никто не гарантировал, в итоге Реал ещё большую часть ЗП ему в Порту платил. Сейчас тоже работает в структуре клуба
Рамос же отказывался переподписываться с Реалом пытаясь вытрясти больше денег, в итоге пошёл на попятную в последний момент, но уже было поздно
Лука Модрич напишет великую историю в футболке «Реал Мадрид».
Моуриньо всё знал уже тогда. 👀
Спасибо за этот легендарный трансфер, Жозе! 🤍 Дай бог здоровья Лука и успехов