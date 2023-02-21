Лука Модрич: «Хочу заслужить контракт с «Реалом», а не получить в подарок. Это клуб всей моей жизни»

Полузащитник Лука Модрич высказался о возможном продлении контракта с «Реалом».

«Я собираюсь сделать все возможное и заслужить право остаться здесь. Это все, что в моей власти.

У меня всегда были очень хорошие отношения с клубом, и это не изменится.

Как и в прошлом году, спешки нет. Сейчас середина сезона, впереди много испытаний, и я сосредоточен именно на этом и на том, чтобы вернуться на свой лучший уровень. А там – посмотрим.

Мы еще не обсуждали контракт. Я спокоен. Такие вопросы немного утомляют, потому что я всегда говорю одно и то же: что я хорошо себя чувствую и что я хочу остаться в « ».

Я хочу остаться, но намерен заслужить это право, а не получить контракт в подарок. Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях.

Ничто не испортит моих отношений с «Реалом», это клуб всей моей жизни», – сказал Модрич.