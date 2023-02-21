Лука Модрич: «Хочу заслужить контракт с «Реалом», а не получить в подарок. Это клуб всей моей жизни»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Полузащитник Лука Модрич высказался о возможном продлении контракта с «Реалом».

«Я собираюсь сделать все возможное и заслужить право остаться здесь. Это все, что в моей власти.

У меня всегда были очень хорошие отношения с клубом, и это не изменится.

Как и в прошлом году, спешки нет. Сейчас середина сезона, впереди много испытаний, и я сосредоточен именно на этом и на том, чтобы вернуться на свой лучший уровень. А там – посмотрим.

Мы еще не обсуждали контракт. Я спокоен. Такие вопросы немного утомляют, потому что я всегда говорю одно и то же: что я хорошо себя чувствую и что я хочу остаться в «Реале».

Я хочу остаться, но намерен заслужить это право, а не получить контракт в подарок. Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях.

Ничто не испортит моих отношений с «Реалом», это клуб всей моей жизни», – сказал Модрич.

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18 комментариев

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Iuasamotu
Как бы Лука не стелился тонким пластилином перед боссами Реала, а его сплавят. И правильно сделают, ибо Модрич по сути никому не нужен
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Андрей Хенто
Ответ Iuasamotu
А что тут возражать, если Реал использует своих звёзд, как перчатки и выбрасывает их в мусорное ведро?
Поэтому они по окончанию карьеры все находятся на различного рода должностях в Мадриде? Всех бы так выбрасывали в мусорное ведро.
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Iuasamotu
Ответ Виктор Никитин
по существу есть что-то возразить?
А что тут возражать, если Реал использует своих звёзд, как перчатки и выбрасывает их в мусорное ведро?
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Виктор Никитин
Ответ Iuasamotu
Да-да, все мы знаем эти истории о том, как Реал слил всех своих звёзд-ветеранов. Держим теперь кулачки за Модрича и Крооса, которые будут следующими.
по существу есть что-то возразить?
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добрый грек
Эталонище во всех отношениях.
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Iuasamotu
Ответ Виктор Никитин
кого выкинули за борт? Раулю сказали оставайся, играть правда мало будешь.. ему было лишь 32, он решил поиграть ещё и неплохо поиграл в Шальке, в итоге вернулся в структуру клуба сразу же как завершил карьеру и тренирует Кастилью Роналду сам захотел уйти, так ещё и поступая откровенно по-свински заявляя об этом сразу после победы в ЛЧ, в итоге клуб выручил за него почти 120 миллионов Алонсо тоже захотел уйти, так ещё и в принципе не является легендой уровня всех перечисленных, тут точно мимо Касильяс тоже ушёл из-за того что ему место в основе никто не гарантировал, в итоге Реал ещё большую часть ЗП ему в Порту платил. Сейчас тоже работает в структуре клуба Рамос же отказывался переподписываться с Реалом пытаясь вытрясти больше денег, в итоге пошёл на попятную в последний момент, но уже было поздно
Да-да, все мы знаем эти истории о том, как Реал слил всех своих звёзд-ветеранов. Держим теперь кулачки за Модрича и Крооса, которые будут следующими.
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Виктор Никитин
Ответ Iuasamotu
Многие звёзды Реала мечтали остаться в клубе на старости лет: Рауль, Роналду, Алонсо, Касильяс, Рамос. Но беспошадная мадридская мясорубка Переса всех выкинула за борт на корм рыбам
кого выкинули за борт? Раулю сказали оставайся, играть правда мало будешь.. ему было лишь 32, он решил поиграть ещё и неплохо поиграл в Шальке, в итоге вернулся в структуру клуба сразу же как завершил карьеру и тренирует Кастилью

Роналду сам захотел уйти, так ещё и поступая откровенно по-свински заявляя об этом сразу после победы в ЛЧ, в итоге клуб выручил за него почти 120 миллионов

Алонсо тоже захотел уйти, так ещё и в принципе не является легендой уровня всех перечисленных, тут точно мимо

Касильяс тоже ушёл из-за того что ему место в основе никто не гарантировал, в итоге Реал ещё большую часть ЗП ему в Порту платил. Сейчас тоже работает в структуре клуба

Рамос же отказывался переподписываться с Реалом пытаясь вытрясти больше денег, в итоге пошёл на попятную в последний момент, но уже было поздно
+6
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Iuasamotu
Многие звёзды Реала мечтали остаться в клубе на старости лет: Рауль, Роналду, Алонсо, Касильяс, Рамос. Но беспошадная мадридская мясорубка Переса всех выкинула за борт на корм рыбам
+2
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Sanan1908
Профессионал до мозга костей !!
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Андрей Хенто
Слова не мальчика, но мужа. Надеюсь, что Мадрид продлит с Лукой контракт, он этого заслуживает. Да, немного сказался Мундиаль и усталость за прошлый календарный год, но сейчас постепенно маэстро показывает тот футбол, который от него все ждут. Да и свою приверженность и преданность клубу он доказал, отказав недавно Аль-Насру и четко обозначил, что хочет выступать за Королевский клуб. Хотя никто бы не осудил Луку, если бы он поехал подзаработать деньги перед выходом на заслуженный отдых. Шикарный игрок, один из лучших в своем амплуа. Легенда Мадрида!
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Lana Rhoades
ЗМ в эпоху Месси/Роналду говорит обо всем
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Великий Алонсо
Уже легенда Реала.... Роналду, Рамос, Рауль, Касильяс, Марсело, Модрич, Бензема - спасибо вам за всё 🙏🙏
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Zidan GOAT
Вот это настоящая легенда клуба! Играя на уровне обладателя Золотога Мяча не требует, как некоторые, лички в 100 миллионов в год. А наоборот своей игрой мотивирует руководство предложить новый контракт, даже соглашаясь на снижение зп. Аргентинским крохоборам стоило бы брать пример
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los merengues
Ответ Барсик Юрана
Кринж ты это слышал?
ты Барсик юрана или Криштиану?
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Iuasamotu
В Реале и с испанцами не особо панькались, так что пойдёшь в расход вслед за своим соотечественником Ракитичем в Севилью. Типа хорватское Селяви в Севильи, прикольно звучит.
0
-5
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Kyancey
Один из лучших ЦП в истории футбола заслужил завершить карьеру в «Реале»! Как же «Мадриду» повезло с хорватом, настоящий бриллиант и уже живая икона клуба!
+10
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Cruel Snake
Я уверен, что Модрич вольётся в состав, и знаю, что он влюбит в себя болельщиков «Мадрида».
Лука Модрич напишет великую историю в футболке «Реал Мадрид».
Моуриньо всё знал уже тогда. 👀

Спасибо за этот легендарный трансфер, Жозе! 🤍 Дай бог здоровья Лука и успехов
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Барсик Юрана
Кринж ты это слышал?
0
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