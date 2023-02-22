Клопп против «Реала» – 4 поражения и ничья в 5 последних матчах

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп проиграл «Реалу» 4 из 5 последних матчей.

«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, немецкий тренер не может обыграть «Мадрид» с апреля 2014 года – тогда была победа с «Боруссией» Дортмунд (2:0).

С тех пор Клопп четыре раза проиграл «Реалу», включая два финала Лиги чемпионов (1:3, 1:3, 0:1, 2:5), а также сыграл вничью (0:0).

Что касается тренера «Реала» Карло Анчелотти, то он обыграл Клоппа три раза подряд (кроме этого матча и прошлого финала ЛЧ – победа с «Эвертоном» (2:0) в АПЛ). А всего в их противостоянии у итальянца 6 побед, у немца – 3, еще были три  ничьих.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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70 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кто о чем, а фанаты Барсы о судействе 😁
Не даёт им просто покоя барсагейт, к сегунде готовятся
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Ман Сити
Физрук и пора увольнять, причем давно
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Alex Alex
Постоянный клиент
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badaboom
Ответ Гамаль Хайдаров
вот как фану Барсы мне сложно это признавать, но это похоже не на чудо, а на обычность какую то, ибо 2 лч подряд так тащить нельзя
Я за Барсу с 99-го года, но Реалом последних 2-х лет в ЛЧ я восхищаюсь. Не вижу никаких отскоков или судейства - вижу Команду и Тренера. Уверенных в себе настолько, насколько этого не видел футбол со времен Марадоны
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DarkJune
Ответ badaboom
Если у Юргена без трансферов (Диаз, Гакпо, Нуньез), то что тогда о Мадриде говорить?
3 напа взамен ушедшего Мане это конечно круто, когда на лавке остаются такие ребята, как Жота и Фирмино. И пофиг, что в центре поля и в защите - черная дыра. Любая травма там и сразу возникают серьезные проблемы.
Из Реала ушли такие ребята как Варан, Рамос и Каземиро. Стали играть хуже ? Нет. Потому что центр защиты по сути пересобрали заново, а купленные на вырост ребята выросли в серьезных игроков.
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Conor Gallagher
Ответ Garre Garre
Это поражение не Клоппа, не команды и уж тем более не болельщиков, это поражение поганных американских рож, выдоявших этот клуб, это ваше поражение! Жрите свиньи!!!
А еще они жалуються на Сити и Челси, чтобы их скупость не было так явно виден.
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Conor Gallagher
Ответ Кукич
Это даано всем известно Реал хозяин Физрукоппа и Ливера
Физруклопп, а не физрукопп))
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Conor Gallagher
Ответ bayt1k@icloud.com
Все видели как играет Реал сейчас другой уровень Ливерпуль должен на учить играть со общей командой а Дарвин и Гакпо играет не думая команду надо их научить (
Тебе вообще известно такое понятие как пунктуация😂. Ирижды побывал в аду, когда попытался понять что ты написал.
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Никита Марков
Ответ Эрнандес Эрнандес
Генич так злорадствовал во время 2:0, говорил про месть и вспоминал Рамоса… то есть вылил всю свою сине-гранатовую желчь. А потом просто схавал 😁
Самое прекрасное, — что он читает наши комментарии) Константин, буэнос ночес!
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King_X
Хотел выделить кого-то отдельно
Но Мадрид как команда был шикарен (как только поле подсохло)
В конце уже вообще издевательски финтили и в квадрат играли
Так держать!!
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Кефир- гантели
Ответ Homelender_666
Всё равно считаю, что нельзя увольнять Клоппа. Он найдёт способ вывести команду из кризиса. Ему очень нужны новые полузащитники и нормальный правый защитник
Пять лет никто не будет ждать. Раздражение будет расти. Уж лучше раньше, чем позже.
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Syndycate
Ответ HalaMadridVamosReal
Иногда кажется что комментирует не проф комментатор а какой то глор бчк😂😂
Ригоберка может это он?)
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Syndycate
Ответ Эрнандес Эрнандес
Генич так злорадствовал во время 2:0, говорил про месть и вспоминал Рамоса… то есть вылил всю свою сине-гранатовую желчь. А потом просто схавал 😁
Как типичный местный глорик Барсы)
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HalaMadridVamosReal
Ответ Эрнандес Эрнандес
Генич так злорадствовал во время 2:0, говорил про месть и вспоминал Рамоса… то есть вылил всю свою сине-гранатовую желчь. А потом просто схавал 😁
Иногда кажется что комментирует не проф комментатор а какой то глор бчк😂😂
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Бакинский Кот
Не повезло Клоппу с соперником , ох как не повезло...
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bayt1k@icloud.com
Все видели как играет Реал сейчас другой уровень Ливерпуль должен на учить играть со общей командой а Дарвин и Гакпо играет не думая команду надо их научить (
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Кефир- гантели
Ответ blaugrano
По-королевски сыграл Мадрид, ничего не скажешь.
Если честно, то Ливер очень им помогал.
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Роман
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Больно глорам реала, когда их партнёры хотят совокупления.
"Партнеры это ты себя имеешь ввиду?
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Garre Garre
Ответ Los Galácticos
Редкий случай когда такой сумасшедший камбэк на Энфилде сделал не Ливерпуль. Просто нет слов, Реал продолжает творить чудеса как в прошлом сезоне ЛЧ.
Да никаких чудес, Ливерпуль с пенсионерами в пз хватило на пол часа + Гомез в защите вот и все чудеса
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llolishe
Ответ Born is the King
Так и есть. Повтор показали и было видно,что Родриго был в офсайде но ВАР даже не посмотрел эпизод
Не первый сезон такое и всем плевать
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
У Реала и ЛЧ любовь..остальные мешают..
А в любви бывают только двое
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Волына+колына
Ответ Эрнандес Эрнандес
Генич так злорадствовал во время 2:0, говорил про месть и вспоминал Рамоса… то есть вылил всю свою сине-гранатовую желчь. А потом просто схавал 😁
о, клоун, ты залечил пятую точку после ЧМ? Давно тебя не видно было
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кто о чем, а кулес о своем 😁
Кто о чем, а глоры риала стабильно торгуют своими кулес.
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badaboom
Ответ Tahir Turk
Извини, конечно, но когда у тебя в команде 2 обладателя золотых мячей последних лет, какие ещё трансферы нужны? Вальверде один стоит всех трёх полузащитников Ливерпуля сразу, объективно
Ну, когда-то в Реале было 4 обладателя золотых мячей в составе плюс Бэкхем, Карлос и Рауль, но результата при этом не было, как у этого Реала
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Кукич
Это даано всем известно Реал хозяин Физрукоппа и Ливера
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