Клопп против «Реала» – 4 поражения и ничья в 5 последних матчах

проиграл «Реалу» 4 из 5 последних матчей.

« » в гостях разгромил « » (5:2) в первом матче 1/8 финала .

Таким образом, немецкий тренер не может обыграть « » с апреля 2014 года – тогда была победа с «Боруссией» Дортмунд (2:0).

С тех пор Клопп четыре раза проиграл «Реалу», включая два финала Лиги чемпионов (1:3, 1:3, 0:1, 2:5), а также сыграл вничью (0:0).

Что касается тренера «Реала» , то он обыграл Клоппа три раза подряд (кроме этого матча и прошлого финала ЛЧ – победа с «Эвертоном» (2:0) в ). А всего в их противостоянии у итальянца 6 побед, у немца – 3, еще были три ничьих.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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