Клопп против «Реала» – 4 поражения и ничья в 5 последних матчах
Юрген Клопп проиграл «Реалу» 4 из 5 последних матчей.
«Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, немецкий тренер не может обыграть «Мадрид» с апреля 2014 года – тогда была победа с «Боруссией» Дортмунд (2:0).
С тех пор Клопп четыре раза проиграл «Реалу», включая два финала Лиги чемпионов (1:3, 1:3, 0:1, 2:5), а также сыграл вничью (0:0).
Что касается тренера «Реала» Карло Анчелотти, то он обыграл Клоппа три раза подряд (кроме этого матча и прошлого финала ЛЧ – победа с «Эвертоном» (2:0) в АПЛ). А всего в их противостоянии у итальянца 6 побед, у немца – 3, еще были три ничьих.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Из Реала ушли такие ребята как Варан, Рамос и Каземиро. Стали играть хуже ? Нет. Потому что центр защиты по сути пересобрали заново, а купленные на вырост ребята выросли в серьезных игроков.
Но Мадрид как команда был шикарен (как только поле подсохло)
В конце уже вообще издевательски финтили и в квадрат играли
Так держать!!