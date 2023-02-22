Клопп о 2:5 от «Реала»: «Мы подарили все пять голов. Первый тайм, если не считать два пропущенных, – лучший отрезок «Ливерпуля» в сезоне»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Реала».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Я считаю, что в этом матче все было довольно очевидно. Мы подарили все пять голов, и это значит, что мы могли сыграть лучше. Но все эти голы, очевидно, были разными.

Было очень важно начать игру именно так, чтобы увидеть положительные шаги. И я считаю, что первый тайм, за исключением двух пропущенных голов, был нашим лучшим отрезком за весь сезон. Он мне очень понравился.

Окей, в моменте со вторым голом нельзя защищаться лучше, потому что это фарс. Но это в значительной степени было похоже на второй гол, забитый нами.

Первый пропущенный гол – нужно было лучше защищаться. Вокруг было достаточно игроков, но никто не вмешался и все такое. Это была очень напряженная игра, и Винисиус выдал момент мирового уровня, но я считаю достаточно очевидным то, что мы могли обороняться лучше в этом моменте.

Перерыв, если честно, был довольно позитивным. Ты думаешь: «Окей, это случилось... Но нужно продолжать в том же духе, и тогда у них возникнут проблемы». А потом мы начинаем тайм, пропуская третий гол. Это ужасный гол, который в значительной степени изменил ход игры. В тот момент мы потеряли импульс и уже не вернули его по-настоящему.

В первом тайме мы могли забить третий, у нас были моменты, нам немного не повезло в этой суматохе, которая случилась во вратарской.

Во втором тайме игра была такой, как хотел «Реал». Два остальных гола... Четвертый мяч «Реал» забил благодаря рикошету. Честно говоря, мы опять не очень хорошо оборонялись. Мы потеряли мяч в неподходящий момент, а в матчах с «Реалом» это, очевидно, огромная проблема, учитывая их умение контратаковать.

Вот так дошло до этого результата. Вот и все», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

Опрос

Чей привоз эпичнее?
5757 голосов
Куртуа
39%
Тибо Куртуа
Алиссон
31%
Алиссон
Невозможно выбрать, оба!
30%
Лига чемпионов УЕФА

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
Ответ Нефанатик
Никакой заслуги Реала в этой победе оказывается нет. Это всего лишь подарок Ливерпуля.
Да, реал не показал ничего. Чисто ошибки игроков Ливерпуля сыграли роль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галымжан Кулумбаев
Ответ Ислам Базгиев
Ладно ПСЖ прошли повезло, ладно Челси прошли повезло . Ладно сити прошли повезло. Случайный гол в финале повезло . Раскатали на Энфилде повезло . Спасибо 🙏
Мантра Барселонцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галымжан Кулумбаев
Ответ Андрей Хенто
Что-то Вы совсем плохи после этого поражения, откуда столько ненависти к Мадриду? И для чего коверкать название великого стадиона? Вроде болельщики Мадрида и Ливерпуля всегда уважительно относились друг другу.
Да он кр.тин 80 уровня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lenkoran33
Что он несёт 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Ответ Элхан Дюшеев
Энфилд
поправил, спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Какой же Клопп дед мороз, всем подарки раздаёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
langoth
Ответ Егор Рахматулин
Оба гола Ливерпуля - дичайший фарт. Первый в принципе, что Нуньез забил, второй - скользкий газон + не свойственная для Куртуа ошибка. Вам же 4 на классе забили. Для успокоения души, рекомендую пересмотреть третий гол, где вся команда лицевую охраняла Реал просто сейчас выше на уровень, при том, что по игре тоже есть вопросы
Третий гол полная катастрофа, конечно. Пятеро пассажиров стоят в рядок, ждут трамвая, а перед ними совершенно один выскакиевает Милитао и расстреливает в упор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элхан Дюшеев
Ответ VuNePonimaete
Больше всего в этом матче я был поражен, как маленькая группа фанатов Реала смогла перепеть целый Энфилд
Энфилд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Больше всего в этом матче я был поражен, как маленькая группа фанатов Реала смогла перепеть целый Энфилд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Особенно первый гол Винисиуса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За депутата ТерюшкоВа
«Мы подарили все пять голов».

Какой же Клопп щедрый.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Рахматулин
Оба гола Ливерпуля - дичайший фарт. Первый в принципе, что Нуньез забил, второй - скользкий газон + не свойственная для Куртуа ошибка.
Вам же 4 на классе забили.
Для успокоения души, рекомендую пересмотреть третий гол, где вся команда лицевую охраняла
Реал просто сейчас выше на уровень, при том, что по игре тоже есть вопросы
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ xbfy7wncvc
Я смотрю скаузеры начали Фабиньо считать сбитым летчиком. Один из лучших игроков кто разбивал прессинг Реала. Глаза на одно место натянули и начинаете нести ахинею. Чисто тренерское поражение. Имея преимущества в 2 гола, вместо того чтобы сократить расстояние между зонами полузащиты и защитой, компактный блок одним словом, они продолжали высоко держать оборону. Зачем? В атаке Ливера есть скоростные Салах и Нуньес которые могли контратаками наказывать Реал, который в свою очередь сильно рисковал чтобы сравнять, оголяя зоны тем самым. Вместо этого- 0 вмешательства в игру от Клоппа. Уже с первых минут ощущалось неуверенность Алиссона с мячом, почему бы не дать установку не рисковать. Недооценка соперника. Итог- 2:5
Один из лучших игроков, по твоему мнению, не смог обработать простой мяч в центре поля, его обокрал Модрич и на контре привезли пятый мяч. И это была не единственная его ошибка. Чел стабильно худший игрок середины в этом сезоне. Настолько худший, что его вытесняет из основы парниша из U-19 без каких-то супер талантливых данных, о чем речь вообще. Сегодня он вышел на поле только потому что Тьяго на травме.
Ну сел Ливерпуль глубоко в оборону и сразу же получил плюху от Винисиуса - дальше сидеть не имеет никакого смысла 2-1 слишком хрупкий счет, надо больше. План на игру был правильным, это постоянное давление, но у Ливерпуля не было ресурсов на этот темп все 90 минут. Причина - команда встала. И не только сегодня. Весь сезон такой. Ньюкасл в меньшинстве нас возил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
По xG ещё возможно выиграли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДедаДома.нет
То третий гол Волков он не считает, тут эти два тоже. У Клоппа своя игра по теме.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Хватит бабушку лохматить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
Ответ Stivi M.D.
Камавинга 20 лет, но за него и деньги дали большие, а Байчетич 18-летний ноунейм по сути. Ну а Фабиньо просто в ужасной форме
Но он же не в АПЛ или ЛА Лиге играл, а чемпионате пониже уровнем. Я не считаю Байтетича недостаточным уровнем в сегодняшнем Ливерпуле игроком. Не он виноват в этих голах, если мы возьмём, к примеру, 3 гол: посмотри сколько игроков в красном в своей штрафной обороняются против Родриго и Бензема. Ну как там можно было дать Бензема пробить и в итоге пропустить при таком количестве защищающихся? В первом голе Реала и потом в аналогичном моменте, когда чудом вытащил Алиссон мяч из угла, история такая же - в разы больше игроков Ливерпуля в штрафной, но игрок Реала беспрепятственно зряче бьет по воротам из штрафной площади.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ждем разговором маргарина 5:0 на сонтега бирнобиа.
Что-то Вы совсем плохи после этого поражения, откуда столько ненависти к Мадриду? И для чего коверкать название великого стадиона? Вроде болельщики Мадрида и Ливерпуля всегда уважительно относились друг другу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xbfy7wncvc
Ответ Stivi M.D.
Ну класс Реала выше этого Ливерпуля, где в центре играют два сбитых летчика и юный мальчишка. Этот Ливерпуль не умеет держать удар, и пусть даже Реал возможно не наиграл на целых 5 голов, но разгром по делу так или иначе. Команда просто бросила играть, а на поле не было лидера
Я смотрю скаузеры начали Фабиньо считать сбитым летчиком. Один из лучших игроков кто разбивал прессинг Реала. Глаза на одно место натянули и начинаете нести ахинею. Чисто тренерское поражение. Имея преимущества в 2 гола, вместо того чтобы сократить расстояние между зонами полузащиты и защитой, компактный блок одним словом, они продолжали высоко держать оборону. Зачем? В атаке Ливера есть скоростные Салах и Нуньес которые могли контратаками наказывать Реал, который в свою очередь сильно рисковал чтобы сравнять, оголяя зоны тем самым. Вместо этого- 0 вмешательства в игру от Клоппа. Уже с первых минут ощущалось неуверенность Алиссона с мячом, почему бы не дать установку не рисковать. Недооценка соперника. Итог- 2:5
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crawling
Уже после 20 минуты очень много свободы предоставили Реалу. Дали почувствовать мяч. Пустили Реал в игру. Не знаю, про какой хороший первый тайм говорит Клопп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
liv6
Байчитича какого держал на поле, когда было видно, что игрок поплыл. ЦЗ нет на поле. 70 минут боли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин и ыч
Ливерпуль просто создал себе трудности, чтобы их героически преодолеть в Мадриде!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Real_v_dushe
У Реала тоже играли молодой игрок в центре: Камавинге всего 20 лет. Фабиньо в 29 лет не должен дарить 38-летнему Модричу так мяч и ещё не успевать при потере за ним в защиту. То, что 18-летний пацан не сфолил потом на Модриче - да, это недостаток опыта, но привоз то сделал по факту Фабиньо, а не он. Да, тот же Вальверде у Реала более опытный игрок, ему 24 года уже, но он гораздо моложе Милнера или Хендерсона. Поэтому это не может быть аргументом.
Камавинга 20 лет, но за него и деньги дали большие, а Байчетич 18-летний ноунейм по сути. Ну а Фабиньо просто в ужасной форме
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
"Вокруг было достаточно игроков, но никто не вмешался и все такое." - "и все такое", серьезно, такой перевод? Вы пожалуйста введите текст в гугл-переводчик, даже он лучше переводит эту фразу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий