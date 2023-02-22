Клопп о 2:5 от «Реала»: «Мы подарили все пять голов. Первый тайм, если не считать два пропущенных, – лучший отрезок «Ливерпуля» в сезоне»

высказался о поражении «Ливерпуля» от «Реала».

В первом матче 1/8 финала английский клуб дома уступил « » со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Я считаю, что в этом матче все было довольно очевидно. Мы подарили все пять голов, и это значит, что мы могли сыграть лучше. Но все эти голы, очевидно, были разными.

Было очень важно начать игру именно так, чтобы увидеть положительные шаги. И я считаю, что первый тайм, за исключением двух пропущенных голов, был нашим лучшим отрезком за весь сезон. Он мне очень понравился.

Окей, в моменте со вторым голом нельзя защищаться лучше, потому что это фарс. Но это в значительной степени было похоже на второй гол, забитый нами.

Первый пропущенный гол – нужно было лучше защищаться. Вокруг было достаточно игроков, но никто не вмешался и все такое. Это была очень напряженная игра, и Винисиус выдал момент мирового уровня, но я считаю достаточно очевидным то, что мы могли обороняться лучше в этом моменте.

Перерыв, если честно, был довольно позитивным. Ты думаешь: «Окей, это случилось... Но нужно продолжать в том же духе, и тогда у них возникнут проблемы». А потом мы начинаем тайм, пропуская третий гол. Это ужасный гол, который в значительной степени изменил ход игры. В тот момент мы потеряли импульс и уже не вернули его по-настоящему.

В первом тайме мы могли забить третий, у нас были моменты, нам немного не повезло в этой суматохе, которая случилась во вратарской.

Во втором тайме игра была такой, как хотел «Реал». Два остальных гола... Четвертый мяч «Реал» забил благодаря рикошету. Честно говоря, мы опять не очень хорошо оборонялись. Мы потеряли мяч в неподходящий момент, а в матчах с «Реалом» это, очевидно, огромная проблема, учитывая их умение контратаковать.

Вот так дошло до этого результата. Вот и все», – сказал главный тренер « ».

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ