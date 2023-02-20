Клопп о Винисиусе и расизме: «Ничто в мире не может оправдать это. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем»
Юрген Клопп высказался о расизме в отношении Винисиуса Жуниора.
На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Реалом» главного тренера «Ливерпуля» спросили, не думает ли он, что манера игры Винисиуса может провоцировать выходки в его адрес.
«То, что он делает на поле, может привести к этому? Ничто в мире не может оправдать это. Представьте себе, если я скажу «да», это будет полным безумием.
Насколько я знаю, он игрок мирового класса. Его нельзя оставлять одного или в ситуациях «один в один».
В тот вечер (в финале ЛЧ-2021/22 «Реал» обыграл «Ливерпуль» 1:0, Винисиус забил единственный мяч – Sports.ru) он был действительно молод и его не ошеломило то, как проходила игра, как «Реал» не всегда доминировал и тому подобное.
Он был там в решающий момент, и я уверен, что уже это делает его легендой «Реала» в очень молодом возрасте. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем», – сказал Клопп.
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится 21 февраля.
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Чем больше разговоров об этом, тем больше опасений и страха внутри Винни накапливается, что он в очередной раз будет оскорблен.
Ему нужно разобраться с тараканами в своей голове, пройти через весь этот "шлак", адресованный ему, и продемонстрировать своё спокойствие ко всему происходящему.
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После прошлого матча с Осасуной даже вратарь этой команды сказал следующее:
🎙| Серхио Эррера (вратарь «Осасуны»): «Сегодня Винисиус вёл себя нормально. То, что с ним происходит, должно прекратиться».
Слюнобрызги: " Провокатор!", "Почему не хейтят Родриго, посмотрите что он себе позволяет?", "мерзкий игрок", "Перес все купил". Конченые.