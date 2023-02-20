Клопп о Винисиусе и расизме: «Ничто в мире не может оправдать это. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Юрген Клопп высказался о расизме в отношении Винисиуса Жуниора.

На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Реалом» главного тренера «Ливерпуля» спросили, не думает ли он, что манера игры Винисиуса может провоцировать выходки в его адрес.

«То, что он делает на поле, может привести к этому? Ничто в мире не может оправдать это. Представьте себе, если я скажу «да», это будет полным безумием.

Насколько я знаю, он игрок мирового класса. Его нельзя оставлять одного или в ситуациях «один в один».

В тот вечер (в финале ЛЧ-2021/22 «Реал» обыграл «Ливерпуль» 1:0, Винисиус забил единственный мяч – Sports.ru) он был действительно молод и его не ошеломило то, как проходила игра, как «Реал» не всегда доминировал и тому подобное.

Он был там в решающий момент, и я уверен, что уже это делает его легендой «Реала» в очень молодом возрасте. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем», – сказал Клопп.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится 21 февраля.

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21 комментарий

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Iuasamotu
Ответ ZamoRano
Ну типо шо он него🤣🤣🤣
Я понял, на спортсе организовался свой местный ку клус клан.
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ZamoRano
Ответ Iuasamotu
А в чём врождённый недостаток Винисиуса?
Ну типо шо он него🤣🤣🤣
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Lavinka
Ответ Андрей Хенто
Юрген высказал не особо популярное мнение. Винисиус не святой, безусловно он тоже виноват в том, что вокруг него происходит, но многие намеренно стараются его лишний раз задеть, спровоцировать это же видно невооруженным глазом. После прошлого матча с Осасуной даже вратарь этой команды сказал следующее: 🎙| Серхио Эррера (вратарь «Осасуны»): «Сегодня Винисиус вёл себя нормально. То, что с ним происходит, должно прекратиться».
Если Вини слаб ментально его и стараются вывести из себя что бы он схватил карточку .
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Iuasamotu
Ответ Momos
Очень стыдно должно быть болельщикам, которые оскорбляют игроков из-за их врожденных недостатков. Думаю, это все плохое воспитание в детстве.
А в чём врождённый недостаток Винисиуса?
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Давид Agabekyan
Ответ VictorVallecano
Потому что Винисиус банально самый яркий, эмоциональный и поддающийся на провокации из этого квартета.
А ещё сам главный провокатор
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Арман Мартиросян
Ответ ZamoRano
Левепрпулю лучше дубль против Реала выставить как в 2014 и сконцентрироваться за борьбу за лигу Европы...
По потерянным Ливерпуль уже в 3 очках от зоны ЛЧ. Придумайте уже актуальные шуточки.
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VictorVallecano
Ответ ColonelKurtz
Опять же, в самом Реале сколько играют чернокожих футболистов? Винисиус, Камавинга, Алаба, Менди. Хейт и расистские оскорбления получает только Винисиус, точно ли дело в цвете коже, а не в обезьянном поведении самого футболиста. Что касается непрекращающегося хейта - сначала ты работаешь на имя - потом имя работает на тебе.
Потому что Винисиус банально самый яркий, эмоциональный и поддающийся на провокации из этого квартета.
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Momos
Очень стыдно должно быть болельщикам, которые оскорбляют игроков из-за их врожденных недостатков. Думаю, это все плохое воспитание в детстве.
+1
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Glory Real Madrid
Ответ Burel
Главное, чтобы игроки Ливерпуля не поддавались на грязные провокации и симуляции клоуна
"Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем» - про тебя!!
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ColonelKurtz
Ответ Андрей Хенто
Юрген высказал не особо популярное мнение. Винисиус не святой, безусловно он тоже виноват в том, что вокруг него происходит, но многие намеренно стараются его лишний раз задеть, спровоцировать это же видно невооруженным глазом. После прошлого матча с Осасуной даже вратарь этой команды сказал следующее: 🎙| Серхио Эррера (вратарь «Осасуны»): «Сегодня Винисиус вёл себя нормально. То, что с ним происходит, должно прекратиться».
Опять же, в самом Реале сколько играют чернокожих футболистов? Винисиус, Камавинга, Алаба, Менди. Хейт и расистские оскорбления получает только Винисиус, точно ли дело в цвете коже, а не в обезьянном поведении самого футболиста. Что касается непрекращающегося хейта - сначала ты работаешь на имя - потом имя работает на тебе.
+6
-6
0
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ZamoRano
Левепрпулю лучше дубль против Реала выставить как в 2014 и сконцентрироваться за борьбу за лигу Европы...
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xoms
Вот от сюда и все беды Ливера, когда тренер начал больше думать о цветах, то тёмный, то разноцветные его беспокоят, покойся Ливер с этим тренером!
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Футбол_это_жизнь
О уже и в ЛЧ повестку «защитите единственного чёрного Винни» притащили!
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Jon Snow
Поведеные атакуют. Услышали звон и воняют.
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Gravdaar Iyaad
Теперь его точно спровоцируют на Энфилде и собьют настрой на игру.
Чем больше разговоров об этом, тем больше опасений и страха внутри Винни накапливается, что он в очередной раз будет оскорблен.
Ему нужно разобраться с тараканами в своей голове, пройти через весь этот "шлак", адресованный ему, и продемонстрировать своё спокойствие ко всему происходящему.
Яркий пример оборонительной реакции - Дани Алвес, съевший банан - вот это стержень
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Андрей Хенто
Юрген высказал не особо популярное мнение. Винисиус не святой, безусловно он тоже виноват в том, что вокруг него происходит, но многие намеренно стараются его лишний раз задеть, спровоцировать это же видно невооруженным глазом.
После прошлого матча с Осасуной даже вратарь этой команды сказал следующее:

🎙| Серхио Эррера (вратарь «Осасуны»): «Сегодня Винисиус вёл себя нормально. То, что с ним происходит, должно прекратиться».
+17
-6
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Jon Snow
Ответ Burel
Главное, чтобы игроки Ливерпуля не поддавались на грязные провокации и симуляции клоуна
Так что на тебя вестись, ты никому не нужен
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WelcomeBackPURE
Ответ Jon Snow
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Там уже желто-синие все места заняли
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Jon Snow
Ответ Alexandr Sokolov
Ни в коем случае не оправдываю отмороженных фанатов, но Вини не единственный темнокожий, на его месте я бы задумался, что с ним не так
Комментарий удален модератором
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Burel
Главное, чтобы игроки Ливерпуля не поддавались на грязные провокации и симуляции клоуна
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Jon Snow
Винисиус ударился о ножку стола: "Айбл."
Слюнобрызги: " Провокатор!", "Почему не хейтят Родриго, посмотрите что он себе позволяет?", "мерзкий игрок", "Перес все купил". Конченые.
+1
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-5
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Alexandr Sokolov
Ни в коем случае не оправдываю отмороженных фанатов, но Вини не единственный темнокожий, на его месте я бы задумался, что с ним не так
+2
-6
-4
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