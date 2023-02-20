Клопп о Винисиусе и расизме: «Ничто в мире не может оправдать это. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем»

высказался о расизме в отношении .

На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с « » главного тренера « » спросили, не думает ли он, что манера игры Винисиуса может провоцировать выходки в его адрес.

«То, что он делает на поле, может привести к этому? Ничто в мире не может оправдать это. Представьте себе, если я скажу «да», это будет полным безумием.

Насколько я знаю, он игрок мирового класса. Его нельзя оставлять одного или в ситуациях «один в один».

В тот вечер (в финале ЛЧ-2021/22 «Реал» обыграл «Ливерпуль» 1:0, Винисиус забил единственный мяч – Sports.ru) он был действительно молод и его не ошеломило то, как проходила игра, как «Реал» не всегда доминировал и тому подобное.

Он был там в решающий момент, и я уверен, что уже это делает его легендой «Реала» в очень молодом возрасте. Надеюсь, он не будет беспокоиться из-за идиотов, которые что-то говорят о нем», – сказал Клопп.

Первый матч 1/8 финала «Ливерпуль» – «Реал» состоится 21 февраля.

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