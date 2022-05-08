Гвардиола о 5:0 с «Ньюкаслом» после вылета из ЛЧ: «Если кто-то сомневался в «Сити», он не знает нас»

Главный тренер Пеп Гвардиола подвел итоги игры с (5:0) в .

– Между нами и разница настолько маленькая, что решающим фактором может стать преимущество по голам. Так что мы добились важной победы.

– Что вас впечатлило больше всего?

– Все. Идеальный вечер.

– Были ли сомнения в том, что команда оправится от поражения в Мадриде?

– Учитывая все то, чего добилась эта команда, разве могли быть сомнения? Мы уже пять лет делаем нечто подобное каждые три дня. Если кто-то в нас сомневался, то он не знает нас. Это одна из лучших команд в моей карьере.

Мы опережаем «Ливерпуль» на три очка и на 4 мяча, если смотреть на разницу голов. Можно набрать еще девять очков. В среду нас ждет очередной финал, – сказал Гвардиола Sky Sports.

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