Гвардиола о двух голах «Реала» в концовке: «У «Сити» не было времени успокоиться. Как это контролировать? Это футбол, такое случается»

не считает, что проиграл «Реалу» из-за психологии.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал», уступая со счетом 0:1, забил на 90-й и 91-й минутах и перевел матч в экстратаймы, в которых забил еще один гол и вышел в финал.

– Два быстрых гола были пропущены из-за проблем с психологией?

– На проблемы с психологией не было времени, «Реал» забил через 45 секунд после первого гола. Не было времени успокоиться. Как это контролировать?

Таковы эмоции игроков, скажите мне, что они чувствуют в тот момент. Не думаю, что они хотели проиграть. Это футбол. Такое случается. Нужно принять это. Мы постоянно говорим игрокам, чтобы они забивали.

Сейчас все говорят о нехватке характера. Нехватка характера? А если бы Грилиш сделал дубль? Когда Куртуа отбивает ногами, это не характер?

В футболе есть эмоции, их нужно контролировать. В тот момент эмоции были на стороне , – сказал тренер «Манчестер Сити».

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