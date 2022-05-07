Гвардиола о вылете из ЛЧ: «Жизнь – это не всегда хорошие моменты. Иногда в таких ситуациях я чувствую себя комфортнее, чем в успешные периоды»

рассказал о своих чувствах после вылета из чемпионов.

«Манчестер Сити» потерпел поражение от мадридского в полуфинале турнира (1:3, первый матч – 4:3).

«Что такое жизнь? Жизнь – это не всегда хорошие моменты. Особенно в спорте плохих моментов больше, чем хороших.

Мне комфортно справляться с такими ситуациями. Иногда в таких ситуациях я чувствую себя комфортнее, чем в успешные периоды», – сказал главный тренер .

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