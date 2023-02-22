Кан о Бундеслиге: «Мы потеряли слишком много очков, с нами такого случаться не должно. Теперь игроки должны показать, что они – «Бавария»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

Оливер Кан высказался о ситуации в турнирной таблице Бундеслиги.

«Мы потеряли слишком много очков в Бундеслиге, с нами такого случаться не должно. Мы лидируем только по разнице мячей. Теперь игроки должны показать, что они – мюнхенская «Бавария».

Такая игра, как против «Униона», поединок за первое место в таблице, – идеальная сцена для того, чтобы доказать всем, что никто лучше «Баварии» не знает, что делать в такой ситуации», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.

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8 комментариев

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Ilya Krapivchenko
Если Бавария будет так доминировать над всякими псг и барсой, а Павар и Киммих доводить неймара до слез своей игрой, то могут даже проиграть бундеслигу, ноу проблем
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Kimmich Scream
Ответ che kaif
Доминирование если и было то в 1 тайме и не доминирование а ПСЖ сам отдал инициативу во 2 тайме а именно с выходом Мбаппе должны были делать 2 1 в свою пользу или как минимум ничью и все это 2 составом и полутравмированными Хакими. Маркиньосе и др.
Я тебя умоляю, на момент выхода Мбаппе Бавария играл без ПЗ (там был Упамекано) и все контролировалось оффсайдами. И если уж фантазировать (как ты делаешь), то на момент выхода Мбаппе счет уже под 3:0 должен был быть (спасибо Доннаруме)
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+3
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che kaif
Ответ Kimmich Scream
Тотальное доминирование 75 минут матча - отскок?
Доминирование если и было то в 1 тайме и не доминирование а ПСЖ сам отдал инициативу во 2 тайме а именно с выходом Мбаппе должны были делать 2 1 в свою пользу или как минимум ничью и все это 2 составом и полутравмированными Хакими. Маркиньосе и др.
+2
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-2
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HarlyD
Ответ Golos Razuma
ЭМы потеряли слишком много очков, прошло время раскупить игроков, кто состоит в командах, с кем у нас равенство очков на сегодняшний день» подметил Кан.
Сам то хоть понял что написал ?
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Golos Razuma
ЭМы потеряли слишком много очков, прошло время раскупить игроков, кто состоит в командах, с кем у нас равенство очков на сегодняшний день» подметил Кан.
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Kimmich Scream
Ответ che kaif
Теперь вам Париж накидает полную авоську после отскока в первой игре и пойдете свою моно лигу покорять
Тотальное доминирование 75 минут матча - отскок?
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messi_leo
Клуб, который и в собственной лиге не хозяин ))
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0
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che kaif
Теперь вам Париж накидает полную авоську после отскока в первой игре и пойдете свою моно лигу покорять
+2
-4
-2
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