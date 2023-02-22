Кан о Бундеслиге: «Мы потеряли слишком много очков, с нами такого случаться не должно. Теперь игроки должны показать, что они – «Бавария»

высказался о ситуации в турнирной таблице Бундеслиги.

«Мы потеряли слишком много очков в Бундеслиге, с нами такого случаться не должно. Мы лидируем только по разнице мячей. Теперь игроки должны показать, что они – мюнхенская « ».

Такая игра, как против « », поединок за первое место в таблице, – идеальная сцена для того, чтобы доказать всем, что никто лучше «Баварии» не знает, что делать в такой ситуации», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.