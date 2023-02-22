Кан о Бундеслиге: «Мы потеряли слишком много очков, с нами такого случаться не должно. Теперь игроки должны показать, что они – «Бавария»
Оливер Кан высказался о ситуации в турнирной таблице Бундеслиги.
«Мы потеряли слишком много очков в Бундеслиге, с нами такого случаться не должно. Мы лидируем только по разнице мячей. Теперь игроки должны показать, что они – мюнхенская «Бавария».
Такая игра, как против «Униона», поединок за первое место в таблице, – идеальная сцена для того, чтобы доказать всем, что никто лучше «Баварии» не знает, что делать в такой ситуации», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.
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