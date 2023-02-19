«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» набрали по 43 очка в Бундеслиге. Мюнхенцы на 1-м месте

Теги Бавария Шальке Боруссия Дортмунд Герта Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

«Бавария» разделила лидерство в Бундеслиге с еще двумя клубами.

По итогам 21-го тура на счету команды Юлиана Нагельсманна 43 очка – как у «Униона» и «Боруссии».

Мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» (2:3), берлинская команда сыграла вничью с «Шальке» (0:0), а дортмундцы разгромили «Герту» (4:1).

Действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям, «Боруссия» – на втором месте.

«Бавария» сыграет с «Унионом» в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля. Дортмундцы выступят в гостях у «Хоффенхайма» 25-го.

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20 комментариев

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инок
Ну хоть какая-то интрига в бундеслиге..)
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Умар Тайпанов
Желаю дортмунду победу!!
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Кирилл Голивец
Ответ Егор Крид58
как Унион не обыграл Шальке 😬
не очень умеют играть первым номером
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Sobachkin
очень горячо!
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Jor Hakobyan
Супер сезон. Надеюсь до конца сезона будут удержать интригу за чемпионство.
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Дмитрий Пакунов
Ответ Егор Крид58
как Унион не обыграл Шальке 😬
На Аякс наверное много сил отдали.
+2
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Мухаммад Илисханов
Ответ 2vdhrvmmzf
Новый чемпион сборной Германии?
Тсс, не пали контору
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Ruslan Karvonen
А говорят никакой интриги в Бундеслиге! :)
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blaugrano
Ответ Второй Аккаунт
кто болеет не за какую-то команду, а за то чтобы Бундеслигу выйграет не Бавария ставьте +
А что, так можно было?
+1
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Владимир Владимирович
Даже с форой 7-8 очков Баварцы выиграют БЛ, всё таки у них запас прочности сильный, имеется ввиду состав и всё такое, даже Гнабри не сильно игрок основы
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Алексей Подгорный
Фрайбург!!!!!!!))))) чемпиооооон😁
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ToniKroos1999
Вперед, Унион!)
0
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Второй Аккаунт
кто болеет не за какую-то команду, а за то чтобы Бундеслигу выйграет не Бавария ставьте +
+2
-2
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Bolvan
Дортмунд
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Anna Kaspruk
Унион, ну епрст!
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2vdhrvmmzf
Ответ Мухаммад Илисханов
Даешь нового чемпиона Бундеслиги!!
Новый чемпион сборной Германии?
+7
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+7
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Black Phoenix
В кои-то веки Бундеслига разродилась интригой во второй половине сезона под конкуренцию за первенство. Ляпота.
+1
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Егор Крид58
как Унион не обыграл Шальке 😬
+24
0
+24
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Николай Иванов
Желаю победы по окончанию сезона Дортмунду
+18
-1
+17
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Мухаммад Илисханов
Даешь нового чемпиона Бундеслиги!!
+16
-5
+11
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