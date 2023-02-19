«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» набрали по 43 очка в Бундеслиге. Мюнхенцы на 1-м месте
«Бавария» разделила лидерство в Бундеслиге с еще двумя клубами.
По итогам 21-го тура на счету команды Юлиана Нагельсманна 43 очка – как у «Униона» и «Боруссии».
Мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» (2:3), берлинская команда сыграла вничью с «Шальке» (0:0), а дортмундцы разгромили «Герту» (4:1).
Действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям, «Боруссия» – на втором месте.
«Бавария» сыграет с «Унионом» в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля. Дортмундцы выступят в гостях у «Хоффенхайма» 25-го.
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