«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион» набрали по 43 очка в Бундеслиге. Мюнхенцы на 1-м месте

«Бавария» разделила лидерство в Бундеслиге с еще двумя клубами.

По итогам 21-го тура на счету команды Юлиана Нагельсманна 43 очка – как у « » и « ».

Мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» (2:3), берлинская команда сыграла вничью с « » (0:0), а дортмундцы разгромили «Герту» (4:1).

Действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям, «Боруссия» – на втором месте.

« » сыграет с «Унионом» в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля. Дортмундцы выступят в гостях у «Хоффенхайма» 25-го.