«Когда купил Зоммера, но обыграть «Гладбах» все равно не можешь». «Боруссия» пошутила о победе над «Баварией», выложив фото кричащего Кана

« » Менхенгладбах опубликовала шутливое сообщение после победы над «Баварией».

Команда Даниэля Фарке обыграла мюнхенцев, выступавших в меньшинстве с 8-й минуты, со счетом 3:2 в 21-м туре Бундеслиги.

В твиттере «Боруссии» после матча появилось сообщение с текстом «Когда купил Зоммера, но обыграть «Гладбах» все равно не можешь». Его сопровождает фотография генерального директора «Баварии» , кричащего от досады и сползающего с сидения на стадионе.

Изображение: twitter.com/borussia_en

«Бавария» не побеждает «Гладбах» 5 матчей подряд – 3 поражения и 2 ничьих

Фанаты «Гладбаха» вывесили баннер в честь Зоммера, перешедшего в «Баварию»: «8,5 лет больших дел, а не громких слов»