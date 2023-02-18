«Когда купил Зоммера, но обыграть «Гладбах» все равно не можешь». «Боруссия» пошутила о победе над «Баварией», выложив фото кричащего Кана

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Оливер Кан бундеслига Германия Ян Зоммер ахахаха Футбол

«Боруссия» Менхенгладбах опубликовала шутливое сообщение после победы над «Баварией».

Команда Даниэля Фарке обыграла мюнхенцев, выступавших в меньшинстве с 8-й минуты, со счетом 3:2 в 21-м туре Бундеслиги.

В твиттере «Боруссии» после матча появилось сообщение с текстом «Когда купил Зоммера, но обыграть «Гладбах» все равно не можешь». Его сопровождает фотография генерального директора «Баварии» Оливера Кана, кричащего от досады и сползающего с сидения на стадионе.

Изображение: twitter.com/borussia_en

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13 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну это уже совсем бадибэг, конечно. После такого Бавария точно разозлится и заберёт ещё и Хоффмана с Тюрамом👹
Путу всё равно разгромят, не волнуйся.
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v.belorussky
Как же приятно видеть, как сильно горит у этой высокомерной гориллы)
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Sincere
ну гордиться победой над соперником, который весь матч играл в меньшинстве - такое себе)
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Temp LC
Интересно, какой секрет узнала Боруссия, чтоб постоянно обыгрывать Баварию?
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+1
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Максим Черкашин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну это уже совсем бадибэг, конечно. После такого Бавария точно разозлится и заберёт ещё и Хоффмана с Тюрамом👹
И переменуются в Боруссия Мюнхен.😄
+2
-1
+1
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Abdul Aziz
Ответ los merengues
хахахах, а Макс +100500 чё сказал?
что-то из нулевых
+2
0
+2
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los merengues
Ответ feelthedroom@mail.ru
После перехода Зоммера Картавый Ник говорил, мол теперь то Бавария обыграет Боруссию, ан нет) Видимо кто то другой является криптонитом для Баварии.
хахахах, а Макс +100500 чё сказал?
+16
-1
+15
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И. Дисаси
Шикарно 🤣
+8
0
+8
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ars_mamluk
Баварский криптонит
0
-1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ну это уже совсем бадибэг, конечно. После такого Бавария точно разозлится и заберёт ещё и Хоффмана с Тюрамом👹
+51
-7
+44
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Born is the King
Нравятся мне эти весёлые твиттеры клубов Бундеса)
+29
-1
+28
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feelthedroom@mail.ru
После перехода Зоммера Картавый Ник говорил, мол теперь то Бавария обыграет Боруссию, ан нет)
Видимо кто то другой является криптонитом для Баварии.
+2
-6
-4
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Андрей Хенто
На спортсе сммщик Гладбаха бы не затерялся бы)
+22
-2
+20
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