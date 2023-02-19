«Унион» догнал «Баварию» в Бундеслиге – у них по 43 очка. Клубы сыграют на «Альянц Арене» 26 февраля
По итогам 21-го тура Бундеслиги «Унион» ликвидировал отставание от «Баварии».
Берлинская команда сыграла вничью с «Шальке» (0:0), в то время как мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» (2:3).
На данный момент у обоих клубов по 43 очка, действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям. Столько же баллов может набрать «Боруссия» Дортмунд – она сегодня примет «Герту».
«Бавария» сыграет с «Унионом» в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля.
«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику
Даже если Бавария чудом и уступит чашку, то уж точно не Униону.
Впрочем, смещение гегемона, или неожиданно острая борьба за золотые медали способна повысить интерес к чемпу Германии, в кои-то веки.