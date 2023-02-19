«Унион» догнал «Баварию» в Бундеслиге – у них по 43 очка. Клубы сыграют на «Альянц Арене» 26 февраля

Теги Бавария Шальке Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

По итогам 21-го тура Бундеслиги «Унион» ликвидировал отставание от «Баварии».

Берлинская команда сыграла вничью с «Шальке» (0:0), в то время как мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» (2:3).

На данный момент у обоих клубов по 43 очка, действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям. Столько же баллов может набрать «Боруссия» Дортмунд – она сегодня примет «Герту».

«Бавария» сыграет с «Унионом» в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля.

«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику

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9 комментариев

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LLiriKK
Надо же такому случиться, что в том же туре, когда «Бавария» наконец-таки проиграла, очки потерял и «Унион»! Обидно ужасно, так как права на ошибку в очной встрече берлинцы себя тем самым лишили.
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alwes
Везде интрига, кроме четвёртой лиги.
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Кондрат Крапива
За Унион!
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Юрий Кечко
Ответ Подлый Интригант
так чемпионат Германии и так топ 3 в Европе
По мне даже в топ 2, но речь не об этом же была выше ))
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Arman FCSM
Игра в имитацию интриги
Забавно, что многие действительно искренне верят в то, что Унион может выиграть лигу в этом году.
Даже если Бавария чудом и уступит чашку, то уж точно не Униону.
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Подлый Интригант
Ответ Black Phoenix
За Мюнхенцев тревожно - очень рискуют упустить пальму первенства в Бундеслиге впервые за много лет. Впрочем, смещение гегемона, или неожиданно острая борьба за золотые медали способна повысить интерес к чемпу Германии, в кои-то веки.
так чемпионат Германии и так топ 3 в Европе
+7
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+7
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Arman FCSM
Игра в имитацию интриги
+9
-2
+7
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Кирилл Голивец
На контратаках против Баварии Унион будет опаснее, чем в позиционках против 4й матч подряд играющего 0:0 Шальке. Им удобнее играть вторым номером.
+7
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+7
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Black Phoenix
За Мюнхенцев тревожно - очень рискуют упустить пальму первенства в Бундеслиге впервые за много лет.
Впрочем, смещение гегемона, или неожиданно острая борьба за золотые медали способна повысить интерес к чемпу Германии, в кои-то веки.
+3
-3
0
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