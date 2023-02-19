«Унион» догнал «Баварию» в Бундеслиге – у них по 43 очка. Клубы сыграют на «Альянц Арене» 26 февраля

По итогам 21-го тура Бундеслиги «Унион» ликвидировал отставание от «Баварии».

Берлинская команда сыграла вничью с « » (0:0), в то время как мюнхенцы уступили гладбахской « » (2:3).

На данный момент у обоих клубов по 43 очка, действующие чемпионы Германии остаются на первой строчке благодаря дополнительным показателям. Столько же баллов может набрать «Боруссия» Дортмунд – она сегодня примет «Герту».

«Бавария» сыграет с « » в следующем туре – матч пройдет на «Альянц Арене» 26 февраля.

«Бавария» почти свалилась с первого места. Проиграли самому неудобному сопернику