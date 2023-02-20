Карло Анчелотти: «Клопп – приятный человек. Мы переписывались и обменялись подарками в Ливерпуле во время пандемии»

Главный тренер « » рассказал об отношениях с .

Мадридская команда сыграет против «Ливерпуля» в 1/8 финала чемпионов.

– У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в полтора года во время пандемии (итальянец тренировал «Эвертон» – прим. Sports.ru). Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек.

– Что это был за подарок?

– Электронная сигарета, – сказал Анчелотти в эфире Sky.