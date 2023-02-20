Карло Анчелотти: «Клопп – приятный человек. Мы переписывались и обменялись подарками в Ливерпуле во время пандемии»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал об отношениях с Юргеном Клоппом.

Мадридская команда сыграет против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в Ливерпуле полтора года во время пандемии (итальянец тренировал «Эвертон» – прим. Sports.ru). Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек.

– Что это был за подарок?

– Электронная сигарета, – сказал Анчелотти в эфире Sky.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vwzx8mx5vh
Ответ Lobelopa
Приятно видеть взаимное уважение между двумя топ-тренерами! Кстати, не слышал подобных комментариев ни от одного из профессиональных тренеров в адрес любителя Чэви.
Ну Хави то не так давно тренирует, это дело времени
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Прекрасные уважительные отношения к друг другу у великих тренеров, многим должны быть примером и ориентиром на данном спортивном сайте.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Lobelopa
Приятно видеть взаимное уважение между двумя топ-тренерами! Кстати, не слышал подобных комментариев ни от одного из профессиональных тренеров в адрес любителя Чэви.
Хави не нужна похвала, он просто берет и унижает Карлуху:))
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Ответ Lobelopa
Приятно видеть взаимное уважение между двумя топ-тренерами! Кстати, не слышал подобных комментариев ни от одного из профессиональных тренеров в адрес любителя Чэви.
Причем тут "Чэви"?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MURA
Новое поколение тренеров дарит теперь электронные сигареты, не то что во времена Ферги Венера и тд бутылку вина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Клопп - тоже человек !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Terekhov
Два великих человека! Как бы ни закончилось противостояние, их матчи - всегда рубка, хоть папа Карло и чаще выходил победителем, но это очень интересные игры! Удачи Ливерпулю!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lobelopa
Приятно видеть взаимное уважение между двумя топ-тренерами! Кстати, не слышал подобных комментариев ни от одного из профессиональных тренеров в адрес любителя Чэви.
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий