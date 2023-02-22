Анчелотти после 5:2: «К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен. «Ливерпуль» не изменился, это отличная команда»
Карло Анчелотти не считает, что исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» уже решен.
Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Мадрид» выиграл у «Ливерпуля» в гостях со счетом 5:2.
«Я знаю лишь, что из этих 90 минут мы извлекли преимущество. Нужно хорошо провести 90 минут в Мадриде. «Ливерпуль» – очень конкурентоспособная команда, которая доставила нам много проблем. К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен.
На «Энфилде» нелегко побеждать. Мы очень довольны. Команда показала, что прогрессирует после сложного января. В феврале нам нужно быть на максимуме, потому что сезон не останавливается. Этим матчем мы довольны. Уверены, что способны хорошо играть.
«Ливерпуль» – все еще отличная команда, по моему мнению. Они играют интенсивно, в очень высоком темпе. С такими командами в Европе сложно. «Ливерпуль» не изменился, но мы предложили им не ту игру, что в финале [Лиги чемпионов]. Мы играли низким блоком, и в этот раз все было совсем иначе», – сказал главный тренер «Реала».
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Если когда-то удалось отыграться, это не значит, что и дальше будет получаться.
Да и проблема не только в том, чтобы забить три, но и чтобы самим ещё пару-тройку не получить.
Можно вспомнить и прошлый год с Челси, и в 18-м году Ювентус..
Поэтому радоваться рано.
Тем более календарь у Реала там ой-ей-ей..
Такая же ситуация может быть и у Ливерпуля, но у них в запасе есть целый матч.
Но всё же не думаю, что Реал Мадрид уже отдаст своё)