Анчелотти после 5:2: «К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен. «Ливерпуль» не изменился, это отличная команда»

не считает, что исход противостояния «Реала» и « » уже решен.

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов « » выиграл у «Ливерпуля» в гостях со счетом 5:2.

«Я знаю лишь, что из этих 90 минут мы извлекли преимущество. Нужно хорошо провести 90 минут в Мадриде. «Ливерпуль» – очень конкурентоспособная команда, которая доставила нам много проблем. К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен.

На «Энфилде» нелегко побеждать. Мы очень довольны. Команда показала, что прогрессирует после сложного января. В феврале нам нужно быть на максимуме, потому что сезон не останавливается. Этим матчем мы довольны. Уверены, что способны хорошо играть.

«Ливерпуль» – все еще отличная команда, по моему мнению. Они играют интенсивно, в очень высоком темпе. С такими командами в Европе сложно. «Ливерпуль» не изменился, но мы предложили им не ту игру, что в финале [ ]. Мы играли низким блоком, и в этот раз все было совсем иначе», – сказал главный тренер «Реала».

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