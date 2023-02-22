Анчелотти после 5:2: «К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен. «Ливерпуль» не изменился, это отличная команда»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти не считает, что исход противостояния «Реала» и «Ливерпуля» уже решен.

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Мадрид» выиграл у «Ливерпуля» в гостях со счетом 5:2.

«Я знаю лишь, что из этих 90 минут мы извлекли преимущество. Нужно хорошо провести 90 минут в Мадриде. «Ливерпуль» – очень конкурентоспособная команда, которая доставила нам много проблем. К сожалению, исход 1/8 финала еще не решен.

На «Энфилде» нелегко побеждать. Мы очень довольны. Команда показала, что прогрессирует после сложного января. В феврале нам нужно быть на максимуме, потому что сезон не останавливается. Этим матчем мы довольны. Уверены, что способны хорошо играть.

«Ливерпуль» – все еще отличная команда, по моему мнению. Они играют интенсивно, в очень высоком темпе. С такими командами в Европе сложно. «Ливерпуль» не изменился, но мы предложили им не ту игру, что в финале [Лиги чемпионов]. Мы играли низким блоком, и в этот раз все было совсем иначе», – сказал главный тренер «Реала».

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

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Лига чемпионов УЕФА

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23 комментария

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mishakmv96
Реал умеет устраивать себе проблемы после выигранных уверенно первых матчей в ЛЧ (привет Челси и Юве), но Ливерпуль не в том состоянии, чтобы отыграть фору в три гола.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Экспертное мнение
2-5 с отменой правила гостевого гола ничем не отличается от 0-3 или 1-4, рабочий счет, все-таки Ливерпуль 3 мяча отыгрывал даже за 6 минут в финале ЛЧ у праймового Милана Анчелотти
-3 - это совсем не рабочий счёт.
Если когда-то удалось отыграться, это не значит, что и дальше будет получаться.
Да и проблема не только в том, чтобы забить три, но и чтобы самим ещё пару-тройку не получить.
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VuNePonimaete
Ответ arsenal.ave
Так если Ливерпуль не изменился, то исход точно решен)) А папа Карло то тролль))
Ничего еще не решено, ответные матчи с Юве и Челси показали, что нельзя заранее праздновать проход в следующюю стадию
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Илья Белкин
Голы Милитао и Вини шикарны💪
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Leo
Кто-то правда рассчитывал на то, что девятая команда англии окажет сопротивление реалу?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Игорь Новиков
Это урок он выучил навсегда.
Еще был Челси в прошлом году и Ювентус еще с Зиданом. Ничего не решено пока
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Андрей Хенто
Зная Мадрид, они могут устроить себе проблемы, как с тем же Челси в прошлом сезоне или же как с Ювентусом, но надеюсь, что не допустят такого. Тем более у Мадрида много Класико впереди, что будет откладывать свой отпечаток на эту игру.
+4
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Rhett Butler
Анчи невероятный тренер
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Cruel Snake
«Сантьяго Бернабеу»! Как они поют! Та атмосфера! Как он будет поддерживать команду и мощно своей энергетикой давить на «Ливерпуль». Которые и так в очень не выгодном положение.
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Экспертное мнение
2-5 с отменой правила гостевого гола ничем не отличается от 0-3 или 1-4, рабочий счет, все-таки Ливерпуль 3 мяча отыгрывал даже за 6 минут в финале ЛЧ у праймового Милана Анчелотти
+1
-3
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Rudy77
Перевожу: трололололололо)))
0
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Игорь Новиков
Ответ Scorpio
у папы Карло стамбульские флешбеки?
Это урок он выучил навсегда.
+15
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alim_liver_kz
Мы играли низким блоком? А в финале каким блоком?)) Очень низким?))
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ДЖИН
Ливерка без центра играет и контроля мяча, контроль мяча главное оружие против реаля, может что то и забъет, но в ответ получит не меньше.
+1
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dr. cage
Реал умеет разбазаривать гандикап..
Можно вспомнить и прошлый год с Челси, и в 18-м году Ювентус..

Поэтому радоваться рано.
Тем более календарь у Реала там ой-ей-ей..
0
-1
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nikolozi33
Анчелотти прав - есть еще второй матч. Да 98% большое преимущество для прохода в следующую стадию... и все же. Надеюсь уже во втором матче, мы вновь увидим этот чудесный Реал!!!!
+9
-2
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KMR
Ну а что надо было сказать?! Что физручелло уже вылетел из ЛЧ? ))
0
-2
-2
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Los Galácticos
Обычно после таких поражений Ливерпуля в первом матче все ждут чудес в ответке на Энфилде как это например было против Барселоны, но тут уже так не получится. Реал спокойно пройдет дальше.
+3
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ZA.RMA
Папа Карло абсолютно прав и говорит по своему опыту: когда казалось что Ман.Сити уже в финале...5 минут и Реал выходит дальше)

Такая же ситуация может быть и у Ливерпуля, но у них в запасе есть целый матч.

Но всё же не думаю, что Реал Мадрид уже отдаст своё)
+4
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Scorpio
у папы Карло стамбульские флешбеки?
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udiekemen
Ответ arsenal.ave
Так если Ливерпуль не изменился, то исход точно решен)) А папа Карло то тролль))
Ну на Энфилде Ливерпуль так разгромно ещё не проиграл)
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arsenal.ave
Так если Ливерпуль не изменился, то исход точно решен)) А папа Карло то тролль))
+12
-5
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QWertY
Ага, отличная команда, которую в этом сезоне громят все кому не лень)
+1
-7
-6
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