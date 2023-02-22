Эмилиано о Месси: «Парень, который прошел футбол. Рядом с лучшим игроком всех времен я выиграл со сборной все»

заявил, что доволен своей карьерой.

«На каком-то этапе карьеры ты думаешь: «Ох, я не справлюсь. Ох, я не стану тем вратарем, которым хотел стать». В очень юном возрасте я приехал в один из крупнейших клубов мира (в 16 лет Мартинес уехал из Аргентины и присоединился к «Арсеналу» – Sports.ru). Я хотел провести успешую карьеру и стать основным вратарем сборной Аргентины. Это было моей целью.

В итоге я выиграл все на уровне сборных рядом с лучшим игроком всех времен. Это единственный парень, который прошел футбол. Никто не делал того, что удалось .

Конечно, я уже сейчас благодарен за то, что моя карьера сложилась так. На моем пути были препятствия, но я был достаточно сильным, чтобы пройти через них. Мне это удалось благодаря семье и психологам. Я благодарен за то, что стал таким вратарем, как сейчас», – сказал голкипер « » и сборной Аргентины.

Со сборной Мартинес выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссиму. Также в составе «Арсенала» он становился обладателем Кубка Англии и трижды выигрывал Суперкубок Англии.

Эмилиано был признан лучшим вратарем победных для Аргентины Кубка Америки-2021 и ЧМ-2022.