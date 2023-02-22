Эмилиано о Месси: «Парень, который прошел футбол. Рядом с лучшим игроком всех времен я выиграл со сборной все»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес заявил, что доволен своей карьерой.

«На каком-то этапе карьеры ты думаешь: «Ох, я не справлюсь. Ох, я не стану тем вратарем, которым хотел стать». В очень юном возрасте я приехал в один из крупнейших клубов мира (в 16 лет Мартинес уехал из Аргентины и присоединился к «Арсеналу» – Sports.ru). Я хотел провести успешую карьеру и стать основным вратарем сборной Аргентины. Это было моей целью.

В итоге я выиграл все на уровне сборных рядом с лучшим игроком всех времен. Это единственный парень, который прошел футбол. Никто не делал того, что удалось Месси.

Конечно, я уже сейчас благодарен за то, что моя карьера сложилась так. На моем пути были препятствия, но я был достаточно сильным, чтобы пройти через них. Мне это удалось благодаря семье и психологам. Я благодарен за то, что стал таким вратарем, как сейчас», – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Со сборной Мартинес выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссиму. Также в составе «Арсенала» он становился обладателем Кубка Англии и трижды выигрывал Суперкубок Англии.

Эмилиано был признан лучшим вратарем победных для Аргентины Кубка Америки-2021 и ЧМ-2022.

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21 комментарий

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VERBLYUD
Ответ GreenUfa
Чемпионат Европы не выиграл
На Победной Копе у него в соперниках были Бразилия, Уругвай, Колумбия, Чили, Эквадор. Лео в качестве лучшего игрока, бомбардира и ассистента выиграл трофей. Это круче, чем Евро Кришти.
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zy888.8
Я Лео не люблю и болел против Аргов. Но, блин, он реально парень который полностью прошёл игру в футбол) Пожалуй соглашусь, он лучший игрок всех времён. А Мартинес именно тот безбашенный вратарь который нужен был сборной!
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Совесть Черданцева
Ответ Sevuska
Верблюдик , разница в том , что 8 Марта Лионел будет играть против Баварии , с которой у Месси самые яркие и добрые воспоминания за всю карьеру 😆
Как он окунул их в коричневую жидкость и затащил Барсу в финал?
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Я Гражданин Мира
Ответ Sevuska
А если бы пенки не взял от Голландии , то закончили бы арги вообще на ранней стадии . Про пенки от Франции - вообще молчу . Тащёр 👍
Аргентинцы сами без промаха били пенальти.
Так что , здесь вопрос спорный.
Было команда с большой буквой сб Аргентина.
Я очень рад что они выиграли ЧМ
Я очень сильно переживал за Месси первый раз за все ЧМ.
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rej1sta
Ответ Sevuska
Верблюдик , разница в том , что 8 Марта Лионел будет играть против Баварии , с которой у Месси самые яркие и добрые воспоминания за всю карьеру 😆
Конечно, все отлично помнят, как он усадил Боатенга
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Вася И
Ответ Андрей Хенто
Так и Лео провёл свой лучший турнир за сборную, просто был неудержим.
))) оооо да... леонельти забил из 7 - 5 пенальт
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GreenUfa
Чемпионат Европы не выиграл
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Sevuska
Ответ VERBLYUD
Ромочка, "Прошёл футбол" - это значит, что Лео выиграл все желаемые командные и индивидуальные трофеи в футболе. Какая разница, что будет 8 марта? У Лео и так дома лежат 4 золотых медали ЛЧ.
Верблюдик , разница в том , что 8 Марта Лионел будет играть против Баварии , с которой у Месси самые яркие и добрые воспоминания за всю карьеру 😆
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benjamin92
Ответ breezy
Новая методичка, достойная ника
Они не все даже с методичками нормально ознакомиться не могут. Вчера писали, что это благодаря Лаутаро, а не Эмилиано Мартинесу Месси стал ЧМ )
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VERBLYUD
Ромочка, "Прошёл футбол" - это значит, что Лео выиграл все желаемые командные и индивидуальные трофеи в футболе. Какая разница, что будет 8 марта? У Лео и так дома лежат 4 золотых медали ЛЧ.
+4
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Sevuska
Ответ Я Гражданин Мира
Эмелиано красавчик , очень сильно помог выиграть сб Аргентины ЧМ. Его сейв на 123 минуте не возможно забыть. Это был бы катастрофа для сб Аргентины.
А если бы пенки не взял от Голландии , то закончили бы арги вообще на ранней стадии . Про пенки от Франции - вообще молчу . Тащёр 👍
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Гамарджоба Генацвале
Главное, с психологом не переставать общаться и все будет норм.
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Sevuska
Ответ Роман
"Прошёл футбол". Если 8 марта вылетят от Баварии тоже будет считаться прошёл футбол? Да и вообще в свете последних событий, если Барсу всё же лишат трофеев, то Месси только начал футбол.
Я думаю Лионел прошёл огонь и воду и медные трубы после 2:8 от Баварии .
Такой позор не каждый пережить сможет 👍
+2
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Я Гражданин Мира
Эмелиано красавчик , очень сильно помог выиграть сб Аргентины ЧМ.
Его сейв на 123 минуте не возможно забыть.
Это был бы катастрофа для сб Аргентины.
+5
-2
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Sevuska
Эмилиано - первый вратарь который красиво головой забил за Арсенал после передачи Жорджиньо , а потом дал шанс отличиться Мартинелли , вообще уйдя с ворот .
Браво маэстро 👍
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Ценитель прекрасного
Ответ А. Мостовой
скорее он с тобой выиграл все. До Эмилиано дежурным результатом месси в сборной были позоры и унижения
Точно, серебро ЧМ и два серебра Копы видимо теперь называются унижением..
Надо рассказать всем вице-чемпионам, да и в принципе, всем, кто в финале проигрывает
+10
-3
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Роман
"Прошёл футбол". Если 8 марта вылетят от Баварии тоже будет считаться прошёл футбол?

Да и вообще в свете последних событий, если Барсу всё же лишат трофеев, то Месси только начал футбол.
+2
-6
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breezy
Ответ А. Мостовой
скорее он с тобой выиграл все. До Эмилиано дежурным результатом месси в сборной были позоры и унижения
Новая методичка, достойная ника
+13
-1
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ДЖИН
Еще бы так эпично сыграть. Красавчег.
+2
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Андрей Хенто
Ответ А. Мостовой
скорее он с тобой выиграл все. До Эмилиано дежурным результатом месси в сборной были позоры и унижения
Так и Лео провёл свой лучший турнир за сборную, просто был неудержим.
+16
-3
+13
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А. Мостовой
скорее он с тобой выиграл все. До Эмилиано дежурным результатом месси в сборной были позоры и унижения
+4
-7
-3
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