Эмилиано о Месси: «Парень, который прошел футбол. Рядом с лучшим игроком всех времен я выиграл со сборной все»
Эмилиано Мартинес заявил, что доволен своей карьерой.
«На каком-то этапе карьеры ты думаешь: «Ох, я не справлюсь. Ох, я не стану тем вратарем, которым хотел стать». В очень юном возрасте я приехал в один из крупнейших клубов мира (в 16 лет Мартинес уехал из Аргентины и присоединился к «Арсеналу» – Sports.ru). Я хотел провести успешую карьеру и стать основным вратарем сборной Аргентины. Это было моей целью.
В итоге я выиграл все на уровне сборных рядом с лучшим игроком всех времен. Это единственный парень, который прошел футбол. Никто не делал того, что удалось Месси.
Конечно, я уже сейчас благодарен за то, что моя карьера сложилась так. На моем пути были препятствия, но я был достаточно сильным, чтобы пройти через них. Мне это удалось благодаря семье и психологам. Я благодарен за то, что стал таким вратарем, как сейчас», – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.
Со сборной Мартинес выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссиму. Также в составе «Арсенала» он становился обладателем Кубка Англии и трижды выигрывал Суперкубок Англии.
Эмилиано был признан лучшим вратарем победных для Аргентины Кубка Америки-2021 и ЧМ-2022.
Так что , здесь вопрос спорный.
Было команда с большой буквой сб Аргентина.
Я очень рад что они выиграли ЧМ
Я очень сильно переживал за Месси первый раз за все ЧМ.
Такой позор не каждый пережить сможет 👍
Его сейв на 123 минуте не возможно забыть.
Это был бы катастрофа для сб Аргентины.
Браво маэстро 👍
Надо рассказать всем вице-чемпионам, да и в принципе, всем, кто в финале проигрывает
Да и вообще в свете последних событий, если Барсу всё же лишат трофеев, то Месси только начал футбол.