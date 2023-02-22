Президент «Наполи»: «Суперлига – это большая глупость, нельзя думать о турнире для избранных. Формула УЕФА очень устарела, ее следует изменить»

Теги серия А Италия УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперлига Европы Футбол

Президент «Наполи» раскритиковал идею Суперлиги.

«Суперлига – это большая глупость, нельзя думать о турнире для немногих избранных. Формула УЕФА к настоящему времени очень устарела, ее следует изменить.

Нам нужно сесть за стол переговоров с УЕФА и подумать о том, как привлечь 10 миллиардов долларов. Проблема в том, что денег нет, игр слишком много, игроки принадлежат клубам, и существует риск несчастных случаев, из-за которых вам никто не платит, а болельщиков не принимают во внимание. Без них футбол умирает», – сказал Аурелио Де Лаурентис в эфире TNT Mexico.

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20 комментариев

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Raybar
Ответ RealJon
А сейчас как ? Знаете сколько чемпион ЛЧ зарабатывает там? Это мизерные деньги. Про других участников и говорит смешно
не могут деньги просто взяться из воздуха, если реал начнет зарабатывать в 10 раз больше значит кто то ( вернее много кто) должен получать в 10 раз меньше.
Представьте себе что Зенит, Локо, ЦСКА, Краснодар, Ростов и Ахмат создают собственную Лигу России где они учредители и правообладатели лиги , конечно дадут какую то гостевую квоту для остальных клубов, но 90% доходов будет распределяться между учредителями лиги
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Красная стрела
А вообще, система сжирает сама себя. Ещё больше денег им надо, что б миллионеры поставили лишний нолик в кантракте. Но через какое-то время придут к тому же что и сейчас. А именно, что не смогут обслуживать эти нолики. А учитывая, что уровень жизни многих может просо упасть, среди простого населения, что снизит их способности покупать, то новый виток накрутки будет довольно недолгим.
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RealJon
Ответ Милан. Тонали. 8.
Нынешний формат ЛЧ самый классный, не надо ничего менять ☝️
Дело не в формате, а в деньгах. УЕФА там все забирает. Вот и вы смертные уже привыкли к этому, не хотите изменении. Но, так продолжаться нельзя.
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RealJon
Ответ Raybar
но с постоянными владельцами - 10/20 клубов которые будут забирать себе весь пирог и кидать остальным объедки. если это не так пускай открывают соревнование в формате суперлиги но в рамках уефа - взамен лч, сейчас доходы от лч/ле и лк распределяются все среди всех участников и всех федераций уефа, именно финансовый вопрос - распределение доходов не устраивает суперклубы, они хотят все забрать себе
А сейчас как ? Знаете сколько чемпион ЛЧ зарабатывает там? Это мизерные деньги. Про других участников и говорит смешно
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Милан. Тонали. 8.
Нынешний формат ЛЧ самый классный, не надо ничего менять ☝️
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KMR
Так Суперлига и возникла,когда УЕФА стояли в позе к клубам.
Обсудить? А раньше,что мешало?
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Красная стрела
Денег нет😅 раздули трансферы, зарплаты и им мало. Надо больше. 150 млн за 18 летних платили что б, а топы по полмиллиарда.
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Диандерталец
Ответ korysh
просто какой то набор фактов и непонятно, что он хочет изменить
он понимает, что нужны перемены, но не знает какие именно, при этом считает, что Суперлига это точно не те перемены, какие нужны. В общем, придумали реформу, но не согласны, при это предложить взамен нечего. До боли в заднице знакомая ситуация)))
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vik444
Старческий футбольный маразм.
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RealJon
Ответ korysh
просто какой то набор фактов и непонятно, что он хочет изменить
Дело именно в этом, такие вот де Лаурентис не понимает пока как. Перес делает что то (хотя конечно он первый очередь думает о Реале)

А УЕФА там с новым форматом хочет больше денешки от увеличении количеств игр.
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bulldozer
Ответ Вратарь Бага
Кому эта Суперлига будет интересна, кроме болельщиков этих клубов?
Вся соль в том, что болельщики этих клубов составляют абсолютное большинство)

Во всяком случае я про те 12 клубов, что стояли у истоков СЛ.
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Raybar
Ответ messi_leo
О каких избранных он вещает или прессу совсем перестал читать? Последнее предложение Суперлиги без постоянных членов.
но с постоянными владельцами - 10/20 клубов которые будут забирать себе весь пирог и кидать остальным объедки. если это не так пускай открывают соревнование в формате суперлиги но в рамках уефа - взамен лч, сейчас доходы от лч/ле и лк распределяются все среди всех участников и всех федераций уефа, именно финансовый вопрос - распределение доходов не устраивает суперклубы, они хотят все забрать себе
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mqh9pzrxgf
Есть чуйка что он это сказал чтоб с Наполи очки не сняли за трансфер осимхена, слухи уже пошли, решил подстраховаться
А так по факту, когда Суперлига начнет действовать все в нее станут проситься
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mqh9pzrxgf
Ответ Вратарь Бага
Кому эта Суперлига будет интересна, кроме болельщиков этих клубов?
А кому еще должна быть интересна? Посредникам из уефа?)
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В Питере Пять
Ответ korysh
просто какой то набор фактов и непонятно, что он хочет изменить
Формулу уефа 🤷🏻‍♂️
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QWertY
Де Лаурентис фигни не скажет!
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messi_leo
О каких избранных он вещает или прессу совсем перестал читать? Последнее предложение Суперлиги без постоянных членов.
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Вратарь Бага
Кому эта Суперлига будет интересна, кроме болельщиков этих клубов?
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Экселлент
Деньги будут,если УЕФА перестанет думать, в больше степени, о своем кармане!
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korysh
просто какой то набор фактов и непонятно, что он хочет изменить
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