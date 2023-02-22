Президент «Наполи»: «Суперлига – это большая глупость, нельзя думать о турнире для избранных. Формула УЕФА очень устарела, ее следует изменить»

Президент « » раскритиковал идею Суперлиги.

« – это большая глупость, нельзя думать о турнире для немногих избранных. Формула УЕФА к настоящему времени очень устарела, ее следует изменить.

Нам нужно сесть за стол переговоров с УЕФА и подумать о том, как привлечь 10 миллиардов долларов. Проблема в том, что денег нет, игр слишком много, игроки принадлежат клубам, и существует риск несчастных случаев, из-за которых вам никто не платит, а болельщиков не принимают во внимание. Без них футбол умирает», – сказал в эфире TNT Mexico.