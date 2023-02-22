Президент «Наполи»: «Суперлига – это большая глупость, нельзя думать о турнире для избранных. Формула УЕФА очень устарела, ее следует изменить»
Президент «Наполи» раскритиковал идею Суперлиги.
«Суперлига – это большая глупость, нельзя думать о турнире для немногих избранных. Формула УЕФА к настоящему времени очень устарела, ее следует изменить.
Нам нужно сесть за стол переговоров с УЕФА и подумать о том, как привлечь 10 миллиардов долларов. Проблема в том, что денег нет, игр слишком много, игроки принадлежат клубам, и существует риск несчастных случаев, из-за которых вам никто не платит, а болельщиков не принимают во внимание. Без них футбол умирает», – сказал Аурелио Де Лаурентис в эфире TNT Mexico.
Представьте себе что Зенит, Локо, ЦСКА, Краснодар, Ростов и Ахмат создают собственную Лигу России где они учредители и правообладатели лиги , конечно дадут какую то гостевую квоту для остальных клубов, но 90% доходов будет распределяться между учредителями лиги
Обсудить? А раньше,что мешало?
А УЕФА там с новым форматом хочет больше денешки от увеличении количеств игр.
Во всяком случае я про те 12 клубов, что стояли у истоков СЛ.
А так по факту, когда Суперлига начнет действовать все в нее станут проситься