Аурелио Де Лаурентис: «Рубин» за Хвичу просил 30 млн евро в 2020-м, но у «Наполи» были убытки, казалось неправильным столько тратить»

Глава « » рассказал, сколько « » хотел за Хвичу Кварацхелию.

– Фанаты всегда правы, они имеют говорить что угодно, и естественно, что они скептично относились к нам. Но я еще 30 мая говорил, что мы выиграем скудетто.

– Но и был настроен скептично.

– У нас хороший тренер, и раньше тоже были хорошие тренеры. Ему нужно заниматься тренерской работой, он не обязан знать всех футболистов – а мы в этом сезоне привели несколько очень хороших игроков.

Стоит отдать должное Джунтоли, он еще в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли 200 млн евро, а «Рубин» просил за него 30 млн. Тогда казалось, что потратить столько денег на 18-летнего игрока – неподходящая идея, – сказал президент.