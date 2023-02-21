Аурелио Де Лаурентис: «Рубин» за Хвичу просил 30 млн евро в 2020-м, но у «Наполи» были убытки, казалось неправильным столько тратить»

Теги Рубин Лучано Спаллетти серия А Италия Первая лига Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия Футбол

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, сколько «Рубин» хотел за Хвичу Кварацхелию.

– Фанаты всегда правы, они имеют говорить что угодно, и естественно, что они скептично относились к нам. Но я еще 30 мая говорил, что мы выиграем скудетто.

– Но и Спаллетти был настроен скептично.

– У нас хороший тренер, и раньше тоже были хорошие тренеры. Ему нужно заниматься тренерской работой, он не обязан знать всех футболистов – а мы в этом сезоне привели несколько очень хороших игроков.

Стоит отдать должное Джунтоли, он еще в 2020 году заметил Хвичу, но мы в итоге отказались от его покупки, потому что наши убытки составляли 200 млн евро, а «Рубин» просил за него 30 млн. Тогда казалось, что потратить столько денег на 18-летнего игрока – неподходящая идея, – сказал президент.

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13 комментариев

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Andreich18
Ответ МТБ
Ну... Да, это сложная штука. С одной стороны я с ним согласен, что вваливать 30 лямов в молодого игрока из РПЛ, который провёл кое-как сезон, это рисковано. С другой стороны, Осимхену был 21 год, у него за плечами был один хороший сезон плюс какая-то история травм и отдавать за него 80 было не менее безумно. В итоге повезло, оба раза попали, могут ещё и навариться
ну и не факт, что Хвича бы заиграл сразу, пару лет на наших огородах закалили его))
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Владимир Владимир
Ответ МТБ
Ну... Да, это сложная штука. С одной стороны я с ним согласен, что вваливать 30 лямов в молодого игрока из РПЛ, который провёл кое-как сезон, это рисковано. С другой стороны, Осимхену был 21 год, у него за плечами был один хороший сезон плюс какая-то история травм и отдавать за него 80 было не менее безумно. В итоге повезло, оба раза попали, могут ещё и навариться
Вряд ли будут навариваться, скорее продержат насильно до момента, пока сопротивляться будет уже невозможно, а там футболист стухнет, цена упадёт и до свидания. Наполи частенько так делает, повезло только Игуаину - Ювентус выплатил клаусулу, и он ушёл на пике, попылил в ЛЧ. Наполи уже управляет не оголтеллая мафия, но поведенческий аспект несильно поменялся - Де Лаурентис и его агрессивный провинциализм соседствуют рука об руку с некоторой степени гениальностью
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МТБ
Ответ Владимир Владимир
Поэтому 31 июля 2020 года мы подписали Осимхена за 80, хоть и убытки были в 200 млн. Да и за Хвичей много клубов следило, тот же Ювентус не захотел рисковать, вкладывая в него.
Ну... Да, это сложная штука. С одной стороны я с ним согласен, что вваливать 30 лямов в молодого игрока из РПЛ, который провёл кое-как сезон, это рисковано.
С другой стороны, Осимхену был 21 год, у него за плечами был один хороший сезон плюс какая-то история травм и отдавать за него 80 было не менее безумно.
В итоге повезло, оба раза попали, могут ещё и навариться
+1
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ zhukas58
Он мастер на свои товары цены сбивать: нефть, газ, золото сейчас стоят копейки
В Европе нефть с газом особенно подешевела, не знают, куда девать
0
-3
-3
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a2wai
Талант Ди Лаурентиса в том, чтобы вовремя прочувствовать момент и забрать хорошего и сильного игрока.

И это отнюдь не плохое качество, наоборот, очень даже хорошее. Бизнесмен он все-таки неплохой, хотя и на мафиозо похож.
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sp.msk.86
Ответ Пуп Ппп
Комментарий удален пользователем
В раздел детские сказки тебе
+1
-4
-3
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Владимир Владимир
Поэтому 31 июля 2020 года мы подписали Осимхена за 80, хоть и убытки были в 200 млн. Да и за Хвичей много клубов следило, тот же Ювентус не захотел рисковать, вкладывая в него.
+10
0
+10
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Iuasamotu
Ответ zhukas58
Он мастер на свои товары цены сбивать: нефть, газ, золото сейчас стоят копейки
👍
+3
-3
0
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Пуп Ппп
Ответ Барсик Юрана
Но потом вмешался Пу и сбил цену
Комментарий удален пользователем
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инок
Кикнадзе отдал Хвичу Рубину, бестолковый ген.дир Локо... Привет тебе от Палыча
+13
-1
+12
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Андрей Хенто
Главное, что продолжали за ним следить и очень своевременно подсуетились. Шикарную сделку для себя провернули. Взяли такого игрока, который образовал отличную связку с Осимхеном и уже через пару месяцев поможет вернуть долгожданное скудетто в Неаполь + в дальнейшем на его продаже можно заработать очень приличные деньги.
+6
-3
+3
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zhukas58
Ответ Барсик Юрана
Но потом вмешался Пу и сбил цену
Он мастер на свои товары цены сбивать: нефть, газ, золото сейчас стоят копейки
+34
-19
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Мдам… ну знатный распил был.
+8
-1
+7
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Барсик Юрана
Но потом вмешался Пу и сбил цену
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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