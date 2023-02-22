Бензема о 5:2 с «Ливерпулем»: «Мы начали плохо, но после стартовых 15 минут увидели настоящий «Реал»
Карим Бензема дал комментарий после победы «Реала» над «Ливерпулем» (5:2).
«Важный для нас вечер, я хочу посвятить этот матч нашему почетному президенту Амансио. Эта победа для него.
Мы хотели выдать красивую игру для всех. Мы начали довольно плохо, мы знали, что «Ливерпуль» и болельщики будут давить, но после стартовых 15 минут мы увидели настоящий «Реал Мадрид».
Спасибо фанатам «Ливерпуля» за аплодисменты, но также большое спасибо и нашим фанатам, потому что они наш 12-й номер.
Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать команде голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень. Я хорошо сыграл.
В футболе может случиться всякое. Нас ждет еще одна отличная игра на «Бернабеу», – сказал форвард «Мадрида».
0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ
ну или по другому скажем,что у МС будучи по игре самой сочной и яркой клубной командой за последние 5-6 лет,да и в целом одной из лучших команд в 21 веке всего 1 финал ЛЧ.
Как видишь это кабинет всю жизнь под своим хозяином)
Пусть поднакопится материал
и это при том что у Барсы и в целом у Хави состав еще не сыгранный и футбол не системный,Реал всю историю был под Барселоной,все встает на свои места.