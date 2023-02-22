Бензема о 5:2 с «Ливерпулем»: «Мы начали плохо, но после стартовых 15 минут увидели настоящий «Реал»

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Амансио Футбол

Карим Бензема дал комментарий после победы «Реала» над «Ливерпулем» (5:2).

«Важный для нас вечер, я хочу посвятить этот матч нашему почетному президенту Амансио. Эта победа для него.

Мы хотели выдать красивую игру для всех. Мы начали довольно плохо, мы знали, что «Ливерпуль» и болельщики будут давить, но после стартовых 15 минут мы увидели настоящий «Реал Мадрид».

Спасибо фанатам «Ливерпуля» за аплодисменты, но также большое спасибо и нашим фанатам, потому что они наш 12-й номер.

Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать команде голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень. Я хорошо сыграл.

В футболе может случиться всякое. Нас ждет еще одна отличная игра на «Бернабеу», – сказал форвард «Мадрида».

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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84 комментария

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Мыкола
На классе унизили портовичёк
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо за отличный матч, всем спокойной ночи. Гуру футбола и Ригоберсонгу с бурелем отличного секса на троих на ночь, чтобы утешиться
Зуев еще рыдает 🤣
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ ФК рычаг
Вызовите пожарную бригаду, тут у человека очаг страшный))
Ну что, потушили тебя?
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Константин Ботев
Ответ llolishe
Их и против Мальорки с Вилльяреалом в Ла Лиге не видно было
Сравнил какой-то Ливер с Мальоркой. Мальорка ушатала бы англичашек на раз-два
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MrWillSee
Ответ Tibaut Curtois
Спасибо Чердаку за разгром))
Погоди, он сказал, что это уже стопудовый проход Реала дальше и интриги больше нет)
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3fz64j5nvq
Ответ Кукич
На футбольном симуляторе отомстит включив уровень новичка
А больше шансов нет )
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MrWillSee
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо за отличный матч, всем спокойной ночи. Гуру футбола и Ригоберсонгу с бурелем отличного секса на троих на ночь, чтобы утешиться
Как ты их запоминаешь?)
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Ваня Шипитко
Ответ tm5pvbngvj
Говорил, что будет много голов ждать не стоит
ну классика
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Val Smith
Ответ VuNePonimaete
Бензема конечно очень нужен клубу. Я не представляю, кто сможет игрока с таким огромным функционалом заменить в будущем
Кейн ближе других по набору качеств.
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!Sc@ryClown!
Ответ белошип
35-26 Как видишь это кабинет всю жизнь под своим хозяином)
ЛЧ как видишь не может является мерилом,где Реал выиграв 3 кубка ЛЧ подряд и при этом сливал чемпионат Барселоне на раз,ладно там судейсва и все такое,но в этих розыгрышах Реал в плейооф кроме собственно финалов не был лучше соперников ни в одной игре.
ну или по другому скажем,что у МС будучи по игре самой сочной и яркой клубной командой за последние 5-6 лет,да и в целом одной из лучших команд в 21 веке всего 1 финал ЛЧ.
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-2
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Team_Coach
Включил ТВ при счете 2:0 и подумал, что за порнография происходит? Потом начал смотреть и вижу, что Реал не по счету проигрывает и пошло поехало. Реал конечно мастер отыгрываться, но этот матч можно записать одним из лучших и голы интересные. С победой всех болельщиков Реала!
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tm5pvbngvj
Ответ Ваня Шипитко
шо чердак говорил? какой был прогноз?
Говорил, что будет много голов ждать не стоит
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ФК рычаг
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Переоцененый ролевик, выезжающий на купленных судьях.
Вызовите пожарную бригаду, тут у человека очаг страшный))
+7
-1
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Ваня Шипитко
Ответ Tibaut Curtois
Спасибо Чердаку за разгром))
шо чердак говорил? какой был прогноз?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
пынсима - самый слабый и незаслуженный обладатель ЗМ.
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-3
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БЕКБЕРГАН
Ответ !Sc@ryClown!
против Барселоны вас не было видно
Не надо искать Реал в лиге Европы. Реал више чем барса их надо искать где играет в лиге чемпионов.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Переоцененый ролевик, выезжающий на купленных судьях.
0
-2
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Wild91688
Ответ Ислам Базгиев
Кстати это большой плюс для Поклонников ПСЖ. Всем известно что Мбаппе равняется на Мадрид , это победа Реала зарядит парня на Баварию конкретно
Мбаппе пусть дальше сидит у себя там в катарском мешке,ничего ему там не светит,при-ду-рок,угробил себе половину карьеры
+1
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белошип
Ответ !Sc@ryClown!
за последние 3 класико Реал получил 3-1 и 4-0 от Барселоны,а могло быть и больше. и это при том что у Барсы и в целом у Хави состав еще не сыгранный и футбол не системный,Реал всю историю был под Барселоной,все встает на свои места.
35-26
Как видишь это кабинет всю жизнь под своим хозяином)
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Vladimir Dagger
Ответ llolishe
Ла лигу проиграли Кубок сольете Барселоне ЛЧ не факт что выиграете Посмотрю на лица глоров Реала когда будет опять сезон без требла(уже точно) и возможно вообще без трофеев(хотя кубок Аль Хиляля выиграли же)
Куда Кубку Аль-Хиляля до великого Кубка Гампера? Ты прав.
+2
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Армен Онфрой
Ответ madrilenos
не знаю почему, но даже после 2-0 был уверен в Мадриде.
Я знаю почему, объяснение этому прошлый сезон)
+1
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Дворовый футболист
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо за отличный матч, всем спокойной ночи. Гуру футбола и Ригоберсонгу с бурелем отличного секса на троих на ночь, чтобы утешиться
Я завтра почитаю их
Пусть поднакопится материал
+1
0
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!Sc@ryClown!
Ответ белошип
Может ты и не в курсе,но кабинетлона сейчас лишь благодаря фарту лидирует в ЛЛ Вот в еврокубках у бчк нет фарта,поэтому там им постоянно суют по 3 за матч)
за последние 3 класико Реал получил 3-1 и 4-0 от Барселоны,а могло быть и больше.
и это при том что у Барсы и в целом у Хави состав еще не сыгранный и футбол не системный,Реал всю историю был под Барселоной,все встает на свои места.
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-3
-3
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Nik Yeremich
Маrca уже выбрала в какой позе рожу Винисиуса на главную запостить?
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Реалу сильно повезло с таким нападающим, как Бензема. Всегда выбирает наилучший вариант для продолжения атаки, не тянет одеяло на себя. В первом тайме в некоторых моментах я ждал, что он будет бить по воротам, но он не спешил, а спокойно продолжал атаку, потому что это были не самые очевидные варианты. За то во втором тайме был награжден двумя голами. Просто батя, вместе с Модричем глыбы
+1
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