Бензема о 5:2 с «Ливерпулем»: «Мы начали плохо, но после стартовых 15 минут увидели настоящий «Реал»

дал комментарий после победы «Реала» над «Ливерпулем» (5:2).

«Важный для нас вечер, я хочу посвятить этот матч нашему почетному президенту . Эта победа для него.

Мы хотели выдать красивую игру для всех. Мы начали довольно плохо, мы знали, что « » и болельщики будут давить, но после стартовых 15 минут мы увидели настоящий « ».

Спасибо фанатам «Ливерпуля» за аплодисменты, но также большое спасибо и нашим фанатам, потому что они наш 12-й номер.

Я мало играл в этом сезоне, но должен помогать команде голами и передачами. После травмы всегда трудно выйти на топ-уровень. Я хорошо сыграл.

В футболе может случиться всякое. Нас ждет еще одна отличная игра на «Бернабеу», – сказал форвард «Мадрида».

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ