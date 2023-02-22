Анчелотти о 5:2 с «Ливерпулем»: «При счете 0:2 думал о камбэке с «Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Вышло даже лучше»

высказался о победе « » над « » (5:2) в .

«Было непросто, особенно учитывая, как началась игра. Мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, были эффективны в атаке.

Винисиус провел невероятную игру. Первый матч прошел хорошо, во втором придется бороться и терпеть.

[При счете 0:2] я думал о камбэке с «Манчестер Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Так и вышло, только лучше. Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите.

Еще ничего не решено. «Ливерпулю» досталось во втором тайме, нам – в первом. Я доволен, игра вышла хорошей», – сказал тренер «Мадрида».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале (3:4), проигрывая 0:2 к 11-й минуте. Во втором полуфинале «Мадрид» пропустил на 73-й минуте, но забил 3 гола с 90-й минуты и вышел в финал.

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0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ