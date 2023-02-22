Анчелотти о 5:2 с «Ливерпулем»: «При счете 0:2 думал о камбэке с «Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Вышло даже лучше»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем» (5:2) в Лиге чемпионов.

«Было непросто, особенно учитывая, как началась игра. Мы не потеряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль, были эффективны в атаке. 

Винисиус провел невероятную игру. Первый матч прошел хорошо, во втором придется бороться и терпеть.

[При счете 0:2] я думал о камбэке с «Манчестер Сити», надеясь, что произойдет то же самое. Так и вышло, только лучше. Мы начали забивать, создавать опасность, стали лучше играть в защите.

Еще ничего не решено. «Ливерпулю» досталось во втором тайме, нам – в первом. Я доволен, игра вышла хорошей», – сказал тренер «Мадрида».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале (3:4), проигрывая 0:2 к 11-й минуте. Во втором полуфинале «Мадрид» пропустил на 73-й минуте, но забил 3 гола с 90-й минуты и вышел в финал.

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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39 комментариев

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Skamar
Ответ tm5pvbngvj
- Мы проигрываем, Дон Карло! Что нам делать? - 🤨 - Поняли, босс, сейчас все будет
Смайлик топ)) лучший комент вечера )
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max mystique
Реально как анекдот
- мы проигрываем
-🤨
-мы выигрываем
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Игорь Новиков
Ответ llolishe
Слили суперкубок Слил Ла Лигу Сольет еще кубок ЛЧ-не факт
Сочувствую вам)
+1
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Ислам Базгиев
Ответ Crawling
Помню времена, когда фамилии Альба, Марсело, Алаба перечисляли через запятую. Мол, вот они лучшие левые защитники мира. Я и тогда недоумевал, а сейчас и подавно. Алаба переоценный футболист в принципе. Чем он лучше Начо? И как центральный защ проигрывает и на фланге неубедителен. На бумаге вроде лучше первый пас, но только на бумаге. Реалу нужно решать проблему с левым защитником или переучивать Камавингу. Проблемная позиция.
Камавингу не трогать , это топ в центре
+1
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А.В. Бубнов
Ну следует признать, что с Нефтепроектом был действительно камбэк. Камбэк имени Камбэкова Камбэка Камебэкыча)
Такой силы был камбэк, что Манся был отправлен на 19 дней в нокаут. А ведь он был за многие тысячи километров от эпицентра камбэка)
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llolishe
Ответ Андрей Хенто
Гомес дважды опрометчиво сыграл, сначала нарушил правила на Винисиусе, за что и был назначен штрафной. В моменте с голом Карима, тот же Гомес застрял в офсайдной ловушке и был ближе к воротам, чем Родриго, Вы как вообще смотрите повторы?
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Почему во всех сомнительных моментах всегда свистят в пользу Реала
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sersan
Невероятный матч! Особенно после 15 минут игры)
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Crawling
Помню времена, когда фамилии Альба, Марсело, Алаба перечисляли через запятую. Мол, вот они лучшие левые защитники мира. Я и тогда недоумевал, а сейчас и подавно. Алаба переоценный футболист в принципе. Чем он лучше Начо? И как центральный защ проигрывает и на фланге неубедителен. На бумаге вроде лучше первый пас, но только на бумаге. Реалу нужно решать проблему с левым защитником или переучивать Камавингу. Проблемная позиция.
+1
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larussel7
Папа Карло как всегда скромно😀 Реал как-будто не из Мира сего😎 Hala Madrid!
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Худший физрук в истории Эвертона опять отскочил, в столице придатка Каталонии будет 0:5.
0
-2
-2
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3fz64j5nvq
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно с Вами согласен. Вышел и провел великолепный матч, Модрич тоже после этого матча заслужил продления. Он сказал, что хочет его заработать, он всем ответил на поле. Блестящая игра.
Да , обязательно надо их продлевать , да и Дани Себальоса тоже , раскрылся по новому в этом сезоне )
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f0rmoceft
Ответ Андрей Хенто
Гомес дважды опрометчиво сыграл, сначала нарушил правила на Винисиусе, за что и был назначен штрафной. В моменте с голом Карима, тот же Гомес застрял в офсайдной ловушке и был ближе к воротам, чем Родриго, Вы как вообще смотрите повторы?
Он троль, забей)
0
0
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llolishe
Ответ Игорь Новиков
Гениальный дядька)
Слили суперкубок
Слил Ла Лигу
Сольет еще кубок
ЛЧ-не факт
0
-8
-8
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tm5pvbngvj
Ответ llolishe
Мальорка 1-0 Реал Вилльяреал 2-1 Реал Реал 0=3 Барселона
Удачи в ЛЕ в четверг😂
+1
-1
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Crosby22
Ответ llolishe
На Нуньезе пенальти 3 гол-левый штрафной 4 гол-оффсайд Родриго
ты этот байт под каждой новостью будешь писать?)
0
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Wild91688
Ответ llolishe
На Нуньезе пенальти 3 гол-левый штрафной 4 гол-оффсайд Родриго
Ты де-бил или у тебя не хватает,везде одно и тоже пишешь,какой штрафной,какой пенальти,какой оффсайд
+1
-1
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ llolishe
Мальорка 1-0 Реал Вилльяреал 2-1 Реал Реал 0=3 Барселона
Приятно видеть список трофеев Барсы)
+2
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Raul14
Ответ llolishe
Мальорка 1-0 Реал Вилльяреал 2-1 Реал Реал 0=3 Барселона
Хочу посмотреть на твое лицо, после вылета от мертвого МЮ))
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f0rmoceft
Ответ 3fz64j5nvq
Надеюсь , руководство предложит новый контракт Начо , где был Салах после выхода Начо ? Начо настоящий мадридист , каждый выход на поле -это борьба за эмблему
Салах уже не вывозит темп все 90 минут, скорость также понемножку падает.
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Андрей Хенто
Ответ 3fz64j5nvq
Надеюсь , руководство предложит новый контракт Начо , где был Салах после выхода Начо ? Начо настоящий мадридист , каждый выход на поле -это борьба за эмблему
Абсолютно с Вами согласен. Вышел и провел великолепный матч, Модрич тоже после этого матча заслужил продления. Он сказал, что хочет его заработать, он всем ответил на поле. Блестящая игра.
0
0
0
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Alexey1406
Ответ llolishe
Мальорка 1-0 Реал Вилльяреал 2-1 Реал Реал 0=3 Барселона
Реалу тяжковато настраиваться на такие команды по моим ощущениям.
0
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Андрей Хенто
Ответ llolishe
На Нуньезе пенальти 3 гол-левый штрафной 4 гол-оффсайд Родриго
Гомес дважды опрометчиво сыграл, сначала нарушил правила на Винисиусе, за что и был назначен штрафной. В моменте с голом Карима, тот же Гомес застрял в офсайдной ловушке и был ближе к воротам, чем Родриго, Вы как вообще смотрите повторы?
+1
-1
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белошип
Ответ !Sc@ryClown!
Реал против МС бы самый дикий отскок в истории ЛЧ
Да ладно тебе
Просто Реал на классе грохнул 0лчных за 2 минуты)
+1
-1
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Игорь Новиков
Гениальный дядька)
+4
-2
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3fz64j5nvq
Надеюсь , руководство предложит новый контракт Начо , где был Салах после выхода Начо ?
Начо настоящий мадридист , каждый выход на поле -это борьба за эмблему
+4
0
+4
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