Рюдигер о 5:2 с «Ливерпулем»: «Такой камбэк – это безумие! Никогда не переживал ничего подобного в футболе»

назвал безумным камбэк «Реала» в матче с «Ливерпулем».

« », уступая 0:2, на выезде разгромил клуб (5:2) в первом матче 1/8 финала .

«Это безумие! Я видел по ходу матча, что мы верили, но совершить такой камбэк – это сумасшествие.

Мы сказали сами себе: нам нужен один гол. И мы быстро забили. После этого мы вернулись в игру.

Я никогда не переживал ничего подобного в футболе», – сказал немецкий защитник в эфире DAZN.

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0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ