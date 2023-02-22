Рюдигер о 5:2 с «Ливерпулем»: «Такой камбэк – это безумие! Никогда не переживал ничего подобного в футболе»
Антонио Рюдигер назвал безумным камбэк «Реала» в матче с «Ливерпулем».
«Мадрид», уступая 0:2, на выезде разгромил клуб АПЛ (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это безумие! Я видел по ходу матча, что мы верили, но совершить такой камбэк – это сумасшествие.
Мы сказали сами себе: нам нужен один гол. И мы быстро забили. После этого мы вернулись в игру.
Я никогда не переживал ничего подобного в футболе», – сказал немецкий защитник в эфире DAZN.
Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом
0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ
10 комментариев