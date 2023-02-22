Рюдигер о 5:2 с «Ливерпулем»: «Такой камбэк – это безумие! Никогда не переживал ничего подобного в футболе»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер назвал безумным камбэк «Реала» в матче с «Ливерпулем».

«Мадрид», уступая 0:2, на выезде разгромил клуб АПЛ (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это безумие! Я видел по ходу матча, что мы верили, но совершить такой камбэк – это сумасшествие.

Мы сказали сами себе: нам нужен один гол. И мы быстро забили. После этого мы вернулись в игру.

Я никогда не переживал ничего подобного в футболе», – сказал немецкий защитник в эфире DAZN.

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Becker
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
У Барсы 3 из 4 выигранных ЛЧ в 21 веке из-за явных подарок судей. Незащитанный гол Шевченко в полуфинале 2006 года, позор с Эвребе, удаление Ван Перси и Пепе,когда он даже ноги Алвеса не касался )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Royal Watcher
Реал это Реал, не 8:2 конечно, но куда нам до величайших…
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skamar
В прошлом году он переживал подобное, только с другой стороны)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Невероятный матч. Наверняка войдёт в историю ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
Теперь он понял куда попал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Не вставили самое интересные его слова в конце интервью, Рюдигер сказал, что наконец-то он на правильной стороне)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Добро пожаловать в самый камбэчный клуб в истории футбола,Рюди)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
В 1-ый раз сыграл с портовыми лузерами, что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jese Rodrigues
Ты на правильной стороне теперь, не раз такое увидишь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Антонио, теперь ты по эту сторону камбэков, привыкай )
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Royal Watcher
Реал это Реал, не 8:2 конечно, но куда нам до величайших…
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий