Куртуа об ошибке в матче с «Ливерпулем»: «Мне слегка не повезло, и я облажался. У Алиссона был такой же момент»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Мохамед Салах Алиссон Винисиус Жуниор Футбол

Тибо Куртуа объяснил свою ошибку в матче с «Ливерпулем».

«Реал» на выезде разгромил клуб АПЛ (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ошибка вратаря «Мадрида» привела к тому, что на 14-й минуте счет стал 2:0 в пользу англичан. Бельгиец неудачно обработал мяч в штрафной, и Мохамед Салах забил.

«В моменте со вторым голом «Ливерпуля» мне слегка не повезло, и я облажался.

Я контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом я увидел, что Салах остановился, и решил изменить мнение, попробовал переложить мяч на правую ногу, и он отскочил от моего колена.

Гол Винисиуса окрылил нас. А потом у Алиссона был такой же момент, как у меня. Все знают, что в контратаке «Реал» силен.

Мы никогда не позволяем разбить себя, мы всегда реагируем. Два быстрых гола помогли нам сделать это и в этот раз. Мы были спокойны, и когда мы на подъеме, мы играем хорошо.

Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при болельщиках. Тот факт, что фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема, доказывает, что люди здесь умеют ценить отличных игроков», – сказал Куртуа.

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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16 комментариев

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ArtBro
Ответ В Питере Пять
Почему Геич в коммент шоу говорит, что комментатор должен быть непредвзятым, а в эфире постоянно топит против Реала?
Ну не за Реал же топить, всё очевидно
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Андрей Хенто
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Спермочные дико отскочили по классике опять за счет судей.
выиграли абсолютно по делу, отлично отреагировав на два пропущенных мяча. Ливерпуль вместо того, чтобы идти и добивать, бросил играть за что абсолютно справедливо поплатился о чем собственно и сказал Юрген Клопп в своём интервью.
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Пако
Хорошо, если для Тибо это станет уроком. Ему надо играть проще, но наверняка.
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Магомед Курбанов
Ответ В Питере Пять
Почему Геич в коммент шоу говорит, что комментатор должен быть непредвзятым, а в эфире постоянно топит против Реала?
Он болельщик Барселоны и не скрывает этого. Поэтому вдвойне удивительно, что его постоянно ставят на матчи Реала
В прошлом году "докапывался" и до Матч ТВ в твитере по этому поводу, но там мороз в ответ.
Он ведь не просто топит против Реала, он еще ноет весь матч, если у Реала игра идёт.
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ZamoRano
Такое ощущение, что портовые поле маслом смазали, надеясь, что это спасет против реала...
+1
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max mystique
Ответ В Питере Пять
Почему Геич в коммент шоу говорит, что комментатор должен быть непредвзятым, а в эфире постоянно топит против Реала?
Он просто не профессионал, очень часто его ставят на матчи Реала и это прям мука слушать его, как же его бомбит от Реала
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Спермочные дико отскочили по классике опять за счет судей.
+1
-9
-8
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В Питере Пять
Почему Геич в коммент шоу говорит, что комментатор должен быть непредвзятым, а в эфире постоянно топит против Реала?
+14
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+12
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f0rmoceft
Лучшие тоже ошибаются)
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Андрей Хенто
Своим привозом замотивировал всю команду. Бывает, даже в матчах на таком уровне. Респект Алиссону, который поддержал коллегу.
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tm5pvbngvj
Ответ HI MARS
Работники Ливерпуля,которые отвечают за поливалки,хорошо постарались сегодня
Это была жесть какая-то. Ладно игроки Реала, но ведь свои же могут неудачно упасть и травму получить! А у Ливерпуля и так проблемы с составом.
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белошип
Не смотря на привоз,Куртуа все равно лучший кипер в мире)
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СуперНегр228
Дух Кариуса все еще бродит на Энфилде)
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Jazzzz
Главное стрелку кинуть под конец😂
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HI MARS
Работники Ливерпуля,которые отвечают за поливалки,хорошо постарались сегодня
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HI MARS
Впервые вижу такой ляп от Куртуа.Хорошо что всё хорошо закончилось
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