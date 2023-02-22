Куртуа об ошибке в матче с «Ливерпулем»: «Мне слегка не повезло, и я облажался. У Алиссона был такой же момент»
Тибо Куртуа объяснил свою ошибку в матче с «Ливерпулем».
«Реал» на выезде разгромил клуб АПЛ (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ошибка вратаря «Мадрида» привела к тому, что на 14-й минуте счет стал 2:0 в пользу англичан. Бельгиец неудачно обработал мяч в штрафной, и Мохамед Салах забил.
«В моменте со вторым голом «Ливерпуля» мне слегка не повезло, и я облажался.
Я контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом я увидел, что Салах остановился, и решил изменить мнение, попробовал переложить мяч на правую ногу, и он отскочил от моего колена.
Гол Винисиуса окрылил нас. А потом у Алиссона был такой же момент, как у меня. Все знают, что в контратаке «Реал» силен.
Мы никогда не позволяем разбить себя, мы всегда реагируем. Два быстрых гола помогли нам сделать это и в этот раз. Мы были спокойны, и когда мы на подъеме, мы играем хорошо.
Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при болельщиках. Тот факт, что фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема, доказывает, что люди здесь умеют ценить отличных игроков», – сказал Куртуа.
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В прошлом году "докапывался" и до Матч ТВ в твитере по этому поводу, но там мороз в ответ.
Он ведь не просто топит против Реала, он еще ноет весь матч, если у Реала игра идёт.