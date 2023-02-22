Куртуа об ошибке в матче с «Ливерпулем»: «Мне слегка не повезло, и я облажался. У Алиссона был такой же момент»

объяснил свою ошибку в матче с «Ливерпулем».

«Реал» на выезде разгромил клуб АПЛ (5:2) в первом матче 1/8 финала .

Ошибка вратаря « » привела к тому, что на 14-й минуте счет стал 2:0 в пользу англичан. Бельгиец неудачно обработал мяч в штрафной, и забил.

«В моменте со вторым голом « » мне слегка не повезло, и я облажался.

Я контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом я увидел, что Салах остановился, и решил изменить мнение, попробовал переложить мяч на правую ногу, и он отскочил от моего колена.

Гол Винисиуса окрылил нас. А потом у Алиссона был такой же момент, как у меня. Все знают, что в контратаке «Реал» силен.

Мы никогда не позволяем разбить себя, мы всегда реагируем. Два быстрых гола помогли нам сделать это и в этот раз. Мы были спокойны, и когда мы на подъеме, мы играем хорошо.

Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при болельщиках. Тот факт, что фанаты «Ливерпуля» аплодировали Модричу и Бензема, доказывает, что люди здесь умеют ценить отличных игроков», – сказал Куртуа.

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом

0:2 🔜 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ