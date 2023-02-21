У Осимхена 23 (20+3) очка в 24 матчах за «Наполи» в сезоне. Он забивает в 6 играх подряд – его лучшая серия в клубе

открыл счет в матче чемпионов с « ».

Форвард» Наполи» забил свой 20-й гол за клуб в этом сезоне. Всего у него 23 (20+3) очка в 24 играх сезона.

Нигериец забивает в 6 матчах подряд – это его лучшая серия за время выступлений в «Наполи».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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