У Осимхена 23 (20+3) очка в 24 матчах за «Наполи» в сезоне. Он забивает в 6 играх подряд – его лучшая серия в клубе

Теги Айнтрахт Франкфурт серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен открыл счет в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Форвард» Наполи» забил свой 20-й гол за клуб в этом сезоне. Всего у него 23 (20+3) очка в 24 играх сезона.

Нигериец забивает в 6 матчах подряд – это его лучшая серия за время выступлений в «Наполи».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
он монстр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BZB
Реально топовый нап. Помню как все смеялись над стоимостью его трансфера из чемпионата Франции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jwbmwbqvih
Со всеми этими 100 за Мудрика и так далее,прошлогодний ценник от Де Лау в 150 за Виктора,уже не выглядит смешным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DeltaForce
Ответ Shilo_za_CSKA
Лютый топ, конечно. Очень хочется его увидеть в более сильной лиге и команде.
Более сильная лига только одна-Апл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
ZORRO превосходно делает свою работу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Екн Лор
Кажется, что их максимум - финал. Слишком уж зависимы от индивидуального мастерства Хвичи и Осимхена, та же Бавария вполне способна их раскатать
Бавария Нагельсманна может сама себе проиграть в тактике) Вот Реал фору дает другим даже в плохой форме, они опаснее даже сейчас
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ Адам Цевич
Наполи поборется за эту ЛЧ
Кажется, что их максимум - финал. Слишком уж зависимы от индивидуального мастерства Хвичи и Осимхена, та же Бавария вполне способна их раскатать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Твой любимый хейтер
Классный гол, особенно мне в нём понравилось 3 рекламных ролика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nik Yeremich
зверюга просто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shilo_za_CSKA
Лютый топ, конечно. Очень хочется его увидеть в более сильной лиге и команде.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
зверь, машина и просто хороший человек!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адам Цевич
Наполи поборется за эту ЛЧ
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Отличный сезон у Виктора.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий