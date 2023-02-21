У Осимхена 23 (20+3) очка в 24 матчах за «Наполи» в сезоне. Он забивает в 6 играх подряд – его лучшая серия в клубе
Виктор Осимхен открыл счет в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».
Форвард» Наполи» забил свой 20-й гол за клуб в этом сезоне. Всего у него 23 (20+3) очка в 24 играх сезона.
Нигериец забивает в 6 матчах подряд – это его лучшая серия за время выступлений в «Наполи».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»
13 комментариев