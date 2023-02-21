Спаллетти об «Айнтрахте»: «У них больше опыта в матчах на выбывание, чем у «Наполи»

поделился ожиданиями от матча против « » в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хорошо знаю своих игроков и знаю, что они за люди, поэтому я ожидаю правильного подхода.

У соперника больше опыта в матчах на выбывание, чем у нас, но мы пытались развить это в последних нескольких матчах и играть, не думая о небольшом преимуществе, которое у нас есть в Серии А.

[Слова Гласнера про] антиитальянский футбол – клише. Иногда команды, играющие в Европе, оставляют пространство для соперника.

«Айнтрахт» очень агрессивен, но также может быстро отыграться. Мы все используем разные стили, но из-за качества в Европе очень трудно постоянно играть на половине поля соперника», – сказал главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.