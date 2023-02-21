Спаллетти об «Айнтрахте»: «У них больше опыта в матчах на выбывание, чем у «Наполи»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Оливер Гласнер Футбол

Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хорошо знаю своих игроков и знаю, что они за люди, поэтому я ожидаю правильного подхода.

У соперника больше опыта в матчах на выбывание, чем у нас, но мы пытались развить это в последних нескольких матчах и играть, не думая о небольшом преимуществе, которое у нас есть в Серии А.

[Слова Гласнера про] антиитальянский футбол – клише. Иногда команды, играющие в Европе, оставляют пространство для соперника.

«Айнтрахт» очень агрессивен, но также может быстро отыграться. Мы все используем разные стили, но из-за качества в Европе очень трудно постоянно играть на половине поля соперника», – сказал главный тренер «Наполи».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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6 комментариев

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AdekvaT
Если абстрагироваться от того, что всё по справедливости то вывеска Айнтрахт-Наполи больше на Лигу Европы, а вот МЮ-Барса соответственно ЛЧ. Реформа еврокубков подняла престиж и смотрибельность Лиги Европы.
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Кирилл.С-Пб
Небольшое преимущество))) Хд))) Лысый опять водит всех за нос)))
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Пуп Ппп
В ЛЧ и узнаем уровень Наполи и Хвичи. хоть и Серию А взяли но ЛЧ это так сказать витрина футбола и если показывать на что способен то здесь и сегодня.
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Alex Titov
Лучано, удачи!
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Recreated
Не прибедняйся Лучано. Вы их обязаны рвать!
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Тиль Улленшпигель
Главное, не перемудрите, Мистер.
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