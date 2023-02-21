«Спартак» не пустит журналистов, в том числе «Матч ТВ», в раздевалку после матча с «Локомотивом»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» написал официальное письмо «Спартаку» и «Локомотиву» накануне матча плей-офф Фонбет Кубка России. В нем вещатель попросил об активностях во время или после матча: размещении микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещении раздевалки после игры в случае победы.

«Спартак» не согласовал ни одну из активностей по причине того, что это нарушает процесс управления командой тренерским штабом во время матча. При этом посещение раздевалки клуб считает нецелесообразным только на данной стадии турнира.

В то же время «Спартак» высоко оценил усилия РФС и «Матч ТВ» по поиску новых форматов работы СМИ на матче, а также выказал готовность расширять традиционные формы взаимодействия со СМИ, в частности – активного общения футболистов в микст-зоне.

– Нет, мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас.

– Почему?

– Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту.

– Это чье такое решение?

– Клуба.

– Кого конкретно?

– «Спартака».

– Проявление жеста доброй воли не планируется?

– Жесты доброй воли к регламенту отношения не имеют. Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие, в том числе и вы, были в нашей раздевалке, – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля.

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31 комментарий

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БRAYZ
МАТЧ ТВ впринципе на стадион пускать не надо.
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Никита Тулаев
Ответ schwein
Просто Спартак не планирует побеждать в кубке на этой стадии.
с Рубином в следующем сезоне обсудите))
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Dan Kennedy
Ответ schwein
Просто Спартак не планирует побеждать в кубке на этой стадии.
Как и вы не планировали проходить в эту стадию.
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Overkiller
У Локо теперь Дзюба, тут не то что не пускать надо, а двери заколачивать.
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schwein
Просто Спартак не планирует побеждать в кубке на этой стадии.
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Любинко Друловича дрель
Журношлюшек нужно лишить работы, они паразитируют на новостях
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kazus
Забыли написать или Локомотив пустит?
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RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
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Совесть Черданцева
Эффект Дзюбы
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TigeR
Ответ OldRedWhite
Прекратите этот фарс ))) с этим Кубком и Чемпионатом )))
Эх, если бы фарс был бы только такой
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Михаил Максаков
Пустите Губера, пожалуйста!! Хотя бы не в раздевалку, а в сортир.
А потом заприте за ним дверь снаружи и выбросьте ключ куда-нибудь.
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Дмитрий Мерцалов
Ответ Cemal Mustafaoglu
«Это чье такое решение» ….
Спартака)))
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stasoncosma077@gmail.com
Сергея Егорова надо пустить )
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ВячеславКЗ
Абсолютно правильно.
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Алексей Иванов
Матч ТВ тем более...
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Valentin Kompaneytsev
Журналистов надо пожалеть. Пусть отдохнуть от футбольной суеты.
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Юрий
Правильно, делать нечего сплетникам в раздевалке..
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Arty K.
ТАК ИХ!
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Ильдар Фарукшин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Только не к Дзюбе.
Он точно рад будет, Орзул захватити
+1
-1
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Артур Хайбрахманов
Так Спартак в контрах с МатчТВ, поэтому ничего удивительного. И у нас у самих норм работает Ютуб канал, захотят что-то показать, покажут сами.
+11
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poolshh
А телеканал Царьград пустят?
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Homelender_666
Клуб имеет на это полное право. Журналистов Матча лучше вообще никуда не пускать.
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OldRedWhite
Прекратите этот фарс ))) с этим Кубком и Чемпионатом )))
+2
-3
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Антофф
В нашей стране есть журналисты?
+5
-1
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Владимир Молявин
Ещё в душевую журналюгу засуньте. Совсем пресса обнаглела.
Только не к Дзюбе.
+10
-3
+7
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