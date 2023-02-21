«Спартак» не пустит журналистов, в том числе «Матч ТВ», в раздевалку после матча с «Локомотивом»

« » не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» написал официальное письмо «Спартаку» и « » накануне матча плей-офф Фонбет Кубка России. В нем вещатель попросил об активностях во время или после матча: размещении микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещении раздевалки после игры в случае победы.

«Спартак» не согласовал ни одну из активностей по причине того, что это нарушает процесс управления командой тренерским штабом во время матча. При этом посещение раздевалки клуб считает нецелесообразным только на данной стадии турнира.

В то же время «Спартак» высоко оценил усилия РФС и « » по поиску новых форматов работы СМИ на матче, а также выказал готовность расширять традиционные формы взаимодействия со СМИ, в частности – активного общения футболистов в микст-зоне.

– Нет, мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас.

– Почему?

– Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту.

– Это чье такое решение?

– Клуба.

– Кого конкретно?

– «Спартака».

– Проявление жеста доброй воли не планируется?

– Жесты доброй воли к регламенту отношения не имеют. Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие, в том числе и вы, были в нашей раздевалке, – сказал глава пресс-службы «Спартака» .

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля.