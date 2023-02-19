Зарема о матчах «Спартака» в феврале: «Может, Кубок перенести на лето? Победа ничего не дает, а риск получить травму огромный»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает проведение матчей Фонбет Кубка России зимой нецелесообразным.

«Спартак» проведет матч 1/4 финала турнира против «Локомотива» в Москве 22 февраля, когда синоптики обещают температуру воздуха ниже  минус 10 градусов. Ответный матч пройдет 27 февраля.

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились.

Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» – сказала супруга экс-владельца клуба Леонида Федуна.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Ответ Alexander Nikitin
Это всë последствия изменений на систему осень-весна. Вообще какая от этого польза кроме соответствия трансферных окон? Четвертьфинал домашнего чемпионата мира против полуфинала чемпионата Европы и трёх (!!!) еврокубков. Футболисты не играют в самое игровое время - с июня по август. Зато играют в феврале - в России это самый футбольный месяц. И здесь нет приоритетов Спартак ли Зенит ли - все вынуждены играть при минусовой температуре отнюдь не в футбольных условиях. Зато когда можно развивать мастерство на хороших полях когда тепло и зеленеет травка футболисты отдыхают в ОАЭ. В той системе у нас был Дмитрий Аленичев, забивавший голы в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов; был Андрей Аршавин единственный номинант от России на Золотой мяч - вошедший в шестёрку лучших. А в этой кто? Артём Дзюба?!
Согласен. Нужно наплевать слюной на трансферные окна и сделать человеческий календарь, подходящий для наших условий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Филипп Юзбашев
Ответ Александр Смирнов
а что это спутница заныла? то есть Зенит должен играть в любую погоду на третьесортном стадионе в Ульяновске где ещё больше риск получить травму , а Спартак боится сыграть в минус 10 на нормальном стадионе до которого на автобусе ехать? Уровень адекватности этого персонажа зашкаливает.
Так она про все игры, а не только Спартака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Verhovn
Заремушка про Зенит ничего не сказала. Уж не заболела ли? 😄 Здоровья!
Вы между строк читать не умеете...Кто такой дурацкий календарь сделал...выходцы из одного клуба из одного города, которые сидят в рфс...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Nikitin
Это всë последствия изменений на систему осень-весна. Вообще какая от этого польза кроме соответствия трансферных окон? Четвертьфинал домашнего чемпионата мира против полуфинала чемпионата Европы и трёх (!!!) еврокубков. Футболисты не играют в самое игровое время - с июня по август. Зато играют в феврале - в России это самый футбольный месяц. И здесь нет приоритетов Спартак ли Зенит ли - все вынуждены играть при минусовой температуре отнюдь не в футбольных условиях. Зато когда можно развивать мастерство на хороших полях когда тепло и зеленеет травка футболисты отдыхают в ОАЭ. В той системе у нас был Дмитрий Аленичев, забивавший голы в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов; был Андрей Аршавин единственный номинант от России на Золотой мяч - вошедший в шестёрку лучших. А в этой кто? Артём Дзюба?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ kk.abb
Зато осень-весна играем) 4 месяца перерыв посреди сезона и всё лето пауза. Самый идиотский чемпионат в Европе.
Я давно призываю вернутся к весна-осень. Не очень логично в нашем климате играть в трескучие морозы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Tsirushkin
Ответ Георгий Карасёв
В любой стране на кубок всегда клали болт
На тебя давно положили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Tsirushkin
Зарема - ***ха
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
Ответ kk.abb
Зато осень-весна играем) 4 месяца перерыв посреди сезона и всё лето пауза. Самый идиотский чемпионат в Европе.
Какая страна такой и чемпионат.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Заремушка про Зенит ничего не сказала. Уж не заболела ли? 😄 Здоровья!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sprmn
Ответ Konstantin Zorin
Нужно переходить обратно на весну-осень. Тогда и вопросов не будет. Всё равно зимой перерыв те же три месяца, так ещё и летом полтора. Из-за схемы осень-весна футболисты отдыхать стали в полтора раза больше, а результаты в ЕК мягко говоря не улучшились. А переход делали имено под ЕК.
Сейчас в тебя Шмурнов шапку бросит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ẞADIM TM
Ответ La Crosse Bobcats
странно, вроде интрвью сожительницы Федуна, а ни слова о Зените. это точно не фейк?
может она имела ввиду чтобы родной ульяновск не потерпел поражения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Смирнов
а что это спутница заныла? то есть Зенит должен играть в любую погоду на третьесортном стадионе в Ульяновске где ещё больше риск получить травму , а Спартак боится сыграть в минус 10 на нормальном стадионе до которого на автобусе ехать? Уровень адекватности этого персонажа зашкаливает.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick150486
Иногда и что-то умное может сказать, но тут, как обычно....!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Карасёв
Ответ Михо
Какое отношение сейчас Зарема имеет к Спартаку? И как это, победа в Кубке ничего не дает? Это второй по значимости турнир в любой стране, и выиграть его очень почетно, дает право присвоить звание мастер спорта победителям
В любой стране на кубок всегда клали болт
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sprmn
Ответ ART DK
Тут я с мадам в целом согласен , играть при минус 12 это мучение и для футболистов и для редких зрителей. Но мне покоя не дает один вопрос : почему у нас крыши на стадионах не строили к ЧМ 2018 , там увеличение бюджета 20-30 процентов, но играть можно фактически круглый год. Питер тому пример. Сейчас налетят комментаторы : «взял бы и построил сам, че чужими деньгами распоряжаешься» , но Федун за стадион бонусом получил кучу золотой земли , и строительство жилья отобьет его траты и на Спартак и на крышу бы этих денег хватило более чем
Ну вообще все эти спортивные события это была довольно странная авантюра они нам мало чего дали кроме больших расходов в будущем. Кто то скажет что это был позитивный пиар, хорошо, но где результаты? Покажите?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kk.abb
Ответ ART DK
Тут я с мадам в целом согласен , играть при минус 12 это мучение и для футболистов и для редких зрителей. Но мне покоя не дает один вопрос : почему у нас крыши на стадионах не строили к ЧМ 2018 , там увеличение бюджета 20-30 процентов, но играть можно фактически круглый год. Питер тому пример. Сейчас налетят комментаторы : «взял бы и построил сам, че чужими деньгами распоряжаешься» , но Федун за стадион бонусом получил кучу золотой земли , и строительство жилья отобьет его траты и на Спартак и на крышу бы этих денег хватило более чем
Зато стадион на 30тыс построили в Мухо.. кхм в Саранске, где он никогда в жизни не соберется, там даже команды нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zorin
Нужно переходить обратно на весну-осень. Тогда и вопросов не будет. Всё равно зимой перерыв те же три месяца, так ещё и летом полтора. Из-за схемы осень-весна футболисты отдыхать стали в полтора раза больше, а результаты в ЕК мягко говоря не улучшились. А переход делали имено под ЕК.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жоржиньо Не Вейналдум
В принципе, в российском футболе смысла уже давно нет - можно не начинать и РПЛ
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kk.abb
Зато осень-весна играем) 4 месяца перерыв посреди сезона и всё лето пауза. Самый идиотский чемпионат в Европе.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Олег Мохов
Зарема по делу тролит гаспромовских составителей календаря
Три выезда из Москвы до конца сезона,это "газпромовские" тоже?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Какое отношение сейчас Зарема имеет к Спартаку? И как это, победа в Кубке ничего не дает? Это второй по значимости турнир в любой стране, и выиграть его очень почетно, дает право присвоить звание мастер спорта победителям
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий
Ответ АланСмити
Три дня до матча и почему бы не перенести? Ещё одно гениальное решение от Заремы. Могла бы ещё за полчаса до игры сказать.
Так от Заремы ничего не зависит и она просто высказывает своё мнение . Над переносом матчей кубка должны были думать люди , которые к этому имеют отношение - РФС , эти бездельники с лощеными рожами и толстыми жопами , которые они не могут оторвать от своих кресел .
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ART DK
Тут я с мадам в целом согласен , играть при минус 12 это мучение и для футболистов и для редких зрителей. Но мне покоя не дает один вопрос : почему у нас крыши на стадионах не строили к ЧМ 2018 , там увеличение бюджета 20-30 процентов, но играть можно фактически круглый год. Питер тому пример. Сейчас налетят комментаторы : «взял бы и построил сам, че чужими деньгами распоряжаешься» , но Федун за стадион бонусом получил кучу золотой земли , и строительство жилья отобьет его траты и на Спартак и на крышу бы этих денег хватило более чем
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АланСмити
Три дня до матча и почему бы не перенести? Ещё одно гениальное решение от Заремы. Могла бы ещё за полчаса до игры сказать.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
странно, вроде интрвью сожительницы Федуна, а ни слова о Зените. это точно не фейк?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий