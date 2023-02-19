Зарема о матчах «Спартака» в феврале: «Может, Кубок перенести на лето? Победа ничего не дает, а риск получить травму огромный»

считает проведение матчей Фонбет Кубка России зимой нецелесообразным.

« » проведет матч 1/4 финала турнира против « » в Москве 22 февраля, когда синоптики обещают температуру воздуха ниже минус 10 градусов. Ответный матч пройдет 27 февраля.

«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Все равно сейчас обладателю Кубка ничего не дает эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились.

Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?» – сказала супруга экс-владельца клуба Леонида Федуна.