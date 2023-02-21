«ПСЖ» не планирует увольнять Гальтье. Переговоров с Тухелем нет

Теги ПСЖ лига 1 Франция Пини Захави Томас Тухель Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» не планирует увольнять Кристофа Гальтье.

По информации журналиста RMC Sport Лоика Танзи, на данный момент боссы парижан не рассматривают такой вариант.

На прошлой неделе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш встречались с агентом Пини Захави. На этой встрече упоминалось имя экс-тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля – клиента Захави.

Несмотря на это, сейчас парижане не ведут переговоров с немецким тренером.

Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме

Неучастие Месси, Неймара и Мбаппе в отборе злит Гальтье все сильнее. Это делает бесполезным его видеоаналитиков

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10 комментариев

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Flavius
Значит и Лигу Чемпионов «ПСЖ» не планирует выигрывать
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AnMe
Зависит от след игры с Баварией и ЛЧ в общем думаю
Хоть я и физруком называю Гальтье, но игроков нет, чтобы строить систему
Куда они смотрели, когда трансферное окно было, такую дыру в центре и в защите не залатать
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оле - топ юрген - клоп
Ответ udiekemen
Тузель рановато уволили.
У Тухеля характер сложный, не с каждым уживётся
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СуперНегр228
После 8 марта по другому споют)
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cektor
Месси своим штрафным спас Гальтье ..))
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-3
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udiekemen
Тузель рановато уволили.
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Bolvan
В начале сезона классный футбол играли ,сейчас немного сдали из-за травм и ЧМ
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АРТУР АЛИЕВ
Я ещё от назначения Джерарда не отошёл, а они уже от Тухеля отказались
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оле - топ юрген - клоп
А Галатье тут каким боком, если донную полузащиту набирал Кампуш?
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Temp LC
Французский Челси
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-2
-1
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