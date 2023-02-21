«ПСЖ» не планирует увольнять Гальтье. Переговоров с Тухелем нет

«ПСЖ» не планирует увольнять .

По информации журналиста RMC Sport Лоика Танзи, на данный момент боссы парижан не рассматривают такой вариант.

На прошлой неделе президент «ПСЖ» и советник клуба по футбольным вопросам встречались с агентом . На этой встрече упоминалось имя экс-тренера «ПСЖ» – клиента Захави.

Несмотря на это, сейчас парижане не ведут переговоров с немецким тренером.

Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме

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