«ПСЖ» не планирует увольнять Гальтье. Переговоров с Тухелем нет
«ПСЖ» не планирует увольнять Кристофа Гальтье.
По информации журналиста RMC Sport Лоика Танзи, на данный момент боссы парижан не рассматривают такой вариант.
На прошлой неделе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш встречались с агентом Пини Захави. На этой встрече упоминалось имя экс-тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля – клиента Захави.
Несмотря на это, сейчас парижане не ведут переговоров с немецким тренером.
Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме
Неучастие Месси, Неймара и Мбаппе в отборе злит Гальтье все сильнее. Это делает бесполезным его видеоаналитиков
Хоть я и физруком называю Гальтье, но игроков нет, чтобы строить систему
Куда они смотрели, когда трансферное окно было, такую дыру в центре и в защите не залатать